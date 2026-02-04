Suspendido casi al completo el tráfico ferroviario en Andalucía por la borrasca Leonardo

Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y Cercanías, se encuentra suspendido este miércoles debido al paso de la borrasca Leonardo, que dejará importantes precipitaciones y viento, según recoge EFE.

Según ha informado Renfe en un comunicado, se ha tenido que suprimir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla, y entre Córdoba y Málaga, pudiendo solo garantizar el trayecto entre Madrid y la ciudad califal, así como los servicios de Alvia que conectaban Algeciras y Málaga, Ronda y Antequera, Cádiz y Córdoba -dentro de la ruta hacia Madrid- y Cádiz y Linares -en la ruta hacia Barcelona-.

Igualmente, todos los servicios de trenes Avant de Andalucía se encuentran suspendidos por el paso de la borrasca: Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada.

La operadora ferroviaria española también se ha visto obligada a suspender todos los servicios de Media Distancia de Andalucía a excepción del que une Jaén con Madrid y las ciudades de Granada y Almería.

En el caso de los trenes de proximidad de Córdoba, también se ha visto suspendido el tráfico entre C.U Rabanales y la estación de Córdoba-Julio Anguita.

Cercanías también se está viendo afectada, con toda la red de Sevilla suprimida para este miércoles, a lo que se suma la línea C-1 a que une Cádiz-Las Aletas con la Universidad y la C-2 que une Málaga con Álora.

Todos estos servicios ferroviarios, ha precisado Renfe, han quedado suspendidos sin medios alternativos debido al estado de las carreteras de la región.

Para la mayoría de estos servicios suspendidos, Renfe ha habilitado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales sobre cómo se encuentra la red ferroviaria en Andalucía.

La operadora estatal ha señalado que se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica y de las condiciones de la infraestructura informadas por Adif.