España es uno de los países con un espacio informativo menos contaminado por los ‘influencers’

Los influencers con ambición informativa y los creadores de contenido que se asoman al público a través de las redes sociales se han consolidado como una fuente de información cada vez más influyente, especialmente entre los jóvenes, desplazando en algunos espacios digitales a los medios tradicionales, según una investigación llevada a cabo por el Instituto Reuters.

Estudios recientes —como el Digital News Report y las investigaciones del Pew Research Center— muestran que más del 20% de los adultos estadounidenses y más de un tercio de los menores de 30 años recurren habitualmente a estos comunicadores para informarse, valorando su estilo directo y su supuesta capacidad para hacer comprensibles los temas públicos. Su peso político también crece: figuras como Trump, Macron, Sheinbaum o Starmer han buscado activamente su apoyo o colaboración, mientras que en países con prensa limitada los creadores digitales actúan como sustitutos del periodismo crítico.

¿Quiénes son? El Instituto Reuters los define como “individuos (o a veces pequeños grupos de individuos) que crean y distribuyen contenido principalmente a través de redes sociales y de vídeo, y que tienen cierto impacto en los debates públicos sobre noticias y actualidad”. Son creadores de noticias independientes de los medios, al menos en parte de su producción informativa.

Su auge plantea, sin embargo, un desafío para las democracias: junto a su capacidad de movilización y conexión emocional, estos nuevos mediadores difunden con frecuencia contenidos poco verificados, lo que amplifica el riesgo de desinformación y obliga a repensar el papel de la veracidad y la responsabilidad en el ecosistema mediático contemporáneo, también en España.

No obstante, nuestro país no está entre los que más sufren el fenómeno. Según los datos recopilados por el Instituto Reuters en 24 países de todo el mundo, a partir de las menciones que hacen de forma espontánea los encuestados del Digital News Report, el impacto tiende a ser mucho más limitado en gran parte del norte europeo y en Japón, donde los medios tradicionales suelen captar más atención. Es el caso de Países Bajos, Alemania, Noruega, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido, Australia, República Checa, Colombia, Polonia y, en el puesto 12, España.

Nuestro país es, sin embargo, el que más presencia tiene de este tipo de comunicadores entre los que el estudio analiza en Europa y, por tanto, el que más afronta los riesgos asociados a sus malas prácticas en el viejo continente. Los españoles, por ejemplo, aseguran prestar casi cinco veces más atención a influencers y creadores de contenido que los alemanes o los holandeses.

A la cabeza

Por encima están Filipinas, México, Argentina, Indonesia y Corea del Sur. Aunque el grupo de países donde los creadores de contenido informativo tienen un impacto más significativo está formado por Brasil, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, Nigeria, Kenia y Sudáfrica. En la mayoría de estos mercados, los usuarios prestan más atención a los creadores e influencers que a los medios tradicionales o a sus periodistas. Los estadounidenses, en comparación con los españoles, prestan casi el doble de atención a esta clase de comunicadores.

Las diferencias se pueden explicar, según los autores de la investigación, a partir de la intensidad en el uso de las redes sociales para informarse, aunque probablemente influyan otros factores como las diferencias culturales, el tamaño de cada mercado y la fortaleza o debilidad de los medios tradicionales.

Si nos fijamos en qué plataformas son más importantes para este tipo de comunicadores, y aunque Facebook sigue teniendo relevancia general, las principales son las de vídeo, especialmente YouTube, junto con TikTok e Instagram, preferidas también por públicos jóvenes y muy eficaces para formatos narrativos visuales. Es algo que no sucede con los medios tradicionales, que aún retienen atención en Facebook y X.

No obstante, hay diferencias notables entre países: por ejemplo, Facebook sigue siendo una vía informativa clave en partes de Asia y África, mientras que X y YouTube son esenciales para quienes se dedican al comentario o la agitación política. La red del multimillonario ultra Elon Musk es especialmente relevante en Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria y Japón, sobre todo para seguir a políticos. Instagram gana fuerza en Brasil, Indonesia e India, tanto para política como para otros temas, y YouTube y TikTok son preferidas para estilos de vida e infoentretenimiento.

Por lo que se refiere a España, el informe retrata un “entorno híbrido”, dominado aún por grandes medios, pero en el que han empezado a surgir figuras influyentes —tanto ideológicas como de entretenimiento— que marcan agenda propia en distintas plataformas digitales.

La investigación ha encontrado un ecosistema de creadores de noticias que mezcla figuras tradicionales (presentadores de televisión y de radio) con políticos o comentaristas y creadores jóvenes que generan contenido variado, desde noticias hasta videojuegos. Los medios consolidados (como El País o El Mundo) dominan el entorno social y dejan menos espacio a influencers independientes.

Los más citados

Entre los más destacados están el activista de extrema derecha Alvise Pérez (muy relevante en Telegram), el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, el extremista ultra Sergio Candanedo (cuyo nombre de guerra es Un Tío Blanco Hetero), el comunicador progresista Alan Barroso, el youtuber Jordi Wild (especializado en entrevistar a figuras controvertidas y abordar temas polémicos) y el humorista viral Ángel Martín. La lista española está dominada por hombres.

Las plataformas principales en España son Instagram, YouTube, X, TikTok y Twitch, las más relevantes para creadores y audiencias jóvenes, aunque Telegram y Facebook siguen teniendo importancia en algunos grupos. En España, hasta un 18% de los encuestados aseguró prestar atención regular a este tipo de influencers y un 27% respondió que prefiere a periodistas o medios (los más citados fueron El País, Antena 3, El Mundo, RTVE, Abc, La Vanguardia, Telecinco y 20 Minutos).

Las redes preferidas para informarse en España son WhatsApp (24%), Facebook (24%), YouTube (19%), Instagram (18%), X (15%) y TikTok (11%).

El Reuters Institute recuerda que las plataformas digitales y sus algoritmos impulsan a creadores y audiencias hacia contenidos cada vez más sensacionalistas y partidistas, lo que representa una amenaza para los medios tradicionales centrados en la cobertura política. Y se pregunta acerca de las consecuencias que tendrá en el futuro la fuerte y creciente competencia de los influencers para las buenas prácticas del periodismo, que no son la norma en este tipo de creadores.

Una de sus principales conclusiones es que los creadores de contenido están atrayendo y reteniendo audiencias, en particular en países donde los medios tradicionales tienen dificultades para mantenerlas.

Los resultados destacan lo caóticas, fragmentadas y poco definidas que se han vuelto las fuentes de noticias para muchas personas. El Instituto Reuters clasifica los tipos de contenido que producen estos creadores en cuatro categorías principales: opinión, noticias e investigación, explicación y especialización. Cada una de ellas plantea un desafío particular para los medios de comunicación tradicionales. Por ejemplo, los formatos de opinión y análisis más equilibrados están siendo superados por otros más partidistas o de entretenimiento.