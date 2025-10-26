Pablo Iglesias teje alianzas para expandir la “militancia mediática” a América Latina

Pablo Iglesias, fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, no puede ser más claro acerca de sus intenciones al expandir Diario Red y Canal Red a América Latina: “La gente tiene que entender que la militancia fundamental de hoy en día no es tanto en los partidos como en los medios”. “Los medios de comunicación son el terreno de combate político fundamental”, declaró al canal de YouTube Chamuco Media el día de su expansión a México.

El doble medio digital que puso en marcha en 2023, después de que los malos resultados que obtuvo en las elecciones autonómicas madrileñas de 2021 le llevaran a abandonar la primera línea de la política, se financia gracias a las suscripciones y las contribuciones de sus seguidores y, en un tiempo récord, ha hallado el modo de expandirse al otro lado del Atlántico.

Iglesias, en cualquier caso, separa su estrategia de la de Javier Negre, el agitador de extrema derecha fundador de EDATV, que, partiendo del apoyo del presidente argentino, Javier Milei, desde hace meses trata de construir en América un conglomerado de influencia digital con un discurso abiertamente anticomunista y vagamente poblado de alusiones religiosas muy del gusto de la nueva derecha cristiana.

“Negre y su web son una anécdota“, explica en conversación con infoLibre. “El trumpismo mediático está asentado en grandes medios como la Fox (que normalizaron y legitimaron la mentira en el periodismo con los llamados "hechos alternativos") y en los grandes medios latinoamericanos, desde TV Azteca, pasando por Clarín hasta El Mercurio”, señala.

Aunque, desde su punto de vista, el problema no son solo los medios de derechas. “Nosotros nos fijamos mucho en el gran periódico internacional en lengua castellana: El País.” El periódico de Prisa siempre ha considerado América Latina en general, y México en particular, como espacios estratégicos. “Tienen periodistas muy solventes (especialmente en México) y, al mismo tiempo, han defendido y defienden posiciones de derechas en la región”.

Corina Machado, Netanyahu y Prisa

El caso de Prisa en Colombia, explica Iglesias, “es paradigmático. Y su reciente defensa de la golpista Corina Machado, que en España apoya a Vox y que defiende a Netanyahu, prueba que el problema mediático de la izquierda en América Latina no está solo en los medios más obviamente de derechas".

Iglesias justifica el aterrizaje en México —que ha comenzado con la inauguración de una llamativa sede con espacio para la redacción, control de realización y un amplio plató— en que su programa La Base siempre ha tenido más audiencia en aquel país que en España. “En 2022, en Público empezamos a notar que había muchísima gente en México que seguía el programa, aunque no habláramos de temas latinoamericanos, y cuando empezamos Canal Red todo eso se multiplicó”.

El tercer país en audiencia, asegura, es Estados Unidos, lo que sugiere que el exvicepresidente tiene en el punto de mira entrar también en ese mercado. La importancia de los seguidores traza también una ruta de expansión más que probable en otros países: Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. “Hay millones de hablantes de castellano y mucha hambre de análisis político desde un planteamiento editorial como el nuestro. Ya colaboramos con compañeros estadounidenses y pronto llegará una sorpresa”, anticipa.

En cualquier caso, argumenta Iglesias, “México tenía que ser de alguna manera el punto de referencia para intentar armar un medio latinoamericano con profesionales de América Latina, porque a nivel político yo creo que en este momento es una de las referencias principales”.

Contrapoder mediático

Por desgracia, argumenta el director de Canal Red, la correlación mediática de fuerzas en América Latina —y en todas partes— es muy desfavorable a la izquierda. Y no oculta sus intenciones: contribuir a la construcción de un contrapoder mediático. “La gente muchas veces milita compartiendo noticias, discutiendo en su grupo de amigos del trabajo, en su grupo de amigos del barrio, en su propia familia. Y los elementos que arman a cualquier persona para esa discusión son las cosas con las que se socializa mediáticamente: qué periódico lee, qué programas de televisión ve, qué programas de radio escucha. La intención es alterar esa correlación de fuerzas, siempre favorable a los sectores oligárquicos y a los sectores conservadores.”

Su apelación es directa a la ciudadanía. “Si la gente quiere medios de comunicación alternativos, con otro planteamiento editorial, con un planteamiento editorial de izquierdas, tiene que financiarnos.” En España asegura tener una base de 20.000 socios y socias “que representan el principal sustento financiero de Canal Red”. Y ese, explicó hace unos meses, a Chamuco Media, es el procedimiento elegido para expandirse a México. “Y en toda América Latina, para que Canal Red América Latina sea de los latinoamericanos que lo financien”.

“Somos un medio modesto”, señala a este diario, “y por eso la audiencia que tiene La Base (tanto la que hacemos en México como la que hacemos en Madrid) en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela o Cuba nos impresiona”. Tanto el crowdfunding como las suscripciones “han ido bien”, afirma, y en México Canal Red concursa “a las opciones públicas de publicidad institucional que se presentan”.

En este país, explica, han ”percibido una conciencia mayor de las instituciones a la hora de no dar toda la publicidad institucional solo a los grandes medios corporativos, sino también a medios alternativos”. Se refiere a las nuevas prácticas políticas puestas en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya victoria fue muy celebrada por Podemos.

Según un informe para el Instituto Reuters firmado por Elena Gutiérrez, profesora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana en Guadalajara, el mercado mediático mexicano sigue dominado por grandes grupos privados. TelevisaUnivision concentra la televisión abierta y el streaming con su plataforma ViX y su nueva división informativa N+, dirigida a públicos digitales. En su cobertura conjunta de televisión y streaming ha alcanzado hasta 20 millones de espectadores.

Los diarios más influyentes

El conservador Universal sigue siendo el diario más influyente y con mayor tráfico online, junto con Reforma, que también apuesta por suscripciones digitales. Otros medios nacionales —El Heraldo, Milenio y Excélsior— diversifican su oferta multimedia, mientras que La Jornada, afín al Gobierno, depende en gran medida de la publicidad oficial. En el entorno digital, medios internacionales como El País México e Infobae México amplían su presencia y credibilidad, siempre según el Reuters Institute.

Los podcasts y YouTube ganan peso como espacios de información alternativa. Destacan figuras como Carlos Loret de Mola (Así las cosas), youtubers como Manuel Pedrero (Sin máscaras, favorable al Gobierno) y el medio Sin Embargo, con más de 2,25 millones de suscriptores, cuyos presentadores, Álvaro Delgado y Alejandro Páez, también trabajan en el canal público Canal Once.

Las cifras de seguidores de Canal Red en YouTube son relativamente importantes en España, pero muy modestas en comparación con las de los youtubers mexicanos. Sus 427.000 suscriptores están muy por debajo de medios que, además, aportan contenidos online, como El Universal (6,34 millones de suscriptores solo en YouTube) o El Heraldo de México (2,97 millones). Su versión latinoamericana está en 88.600, todavía por debajo de canales de la izquierda alternativa como Chamuco Media (114.000). En México, además, las principales redes sociales para noticias son Facebook (52%) y YouTube (35%). La X de Elon Musk solo llega al 15%.

La coyuntura en cualquier caso, no es del todo mala. El ecosistema digital latinoamericano sigue expandiéndose, con Brasil y México a la cabeza, según Americas Market Intelligence (AMI), una consultora privada de investigación de mercados especializada en América Latina. El año 2024 cerró con una penetración en internet del 83%. Destacan Brasil, con 131 millones de usuarios; México, con 78; y Argentina, con 38. Por detrás van Colombia, con 30, y Perú, con 21 millones.

El protagonismo del móvil

El móvil ya es la única puerta de acceso a internet para millones de latinoamericanos. América Latina “ya es una de las principales economías mobile first del mundo, con 413 millones de usuarios”. En México, Colombia y Perú, más del 40% de los usuarios acceden a internet única y exclusivamente a través de su teléfono móvil. En Brasil, esta proporción alcanza el 70%.

Según el informe de AMI, publicado en agosto, el panorama de medios ya es esencialmente digital, y Latinoamérica lidera a nivel global en tiempo de consumo. De hecho, la prensa es el segundo contenido en consumo diario (1,47 horas), solo por detrás de la música (2,07), y por encima de la televisión conectada y en streaming (1,34). Es un reparto singular: en el mundo, domina también la música (1,25), pero con la televisión muy cerca (1,23) y la prensa online mucho más atrás (0,59), incluso por debajo de los juegos en línea.

El consumo de YouTube en televisión —el soporte principal de Canal Red— creció un 16% en Argentina, México y Brasil durante el año 2024. El 54% de los usuarios de smart TV de América Latina lo usan para ver noticias.

Además, los podcasts crecen de manera imparable, y en ellos la política es el contenido dominante. En 2023 había 135 millones de oyentes en América Latina (Brasil lidera este campo con 52 millones). Y se espera que en 2027 el subcontinente —mano a mano con China— lidere la audiencia mundial de podcasts, por encima de Norteamérica.

Apenas dos años de historia

Canal Red nació en marzo de 2023, impulsado en gran medida por la popularidad y fidelidad de muchos ciudadanos de izquierdas que le siguieron la pista en tertulias de medios de comunicación en los años que mediaron entre el abandono de la política y el nacimiento del medio.

La empresa editorialmente responsable de Canal Red, según consta en su página web, es Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, con sede en Madrid. Todo el mundo da por sentado que está en manos de Pablo Iglesias, pero es imposible saberlo atendiendo a la información que suministra el propio medio.

Y eso que desde febrero, y en virtud del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), es obligatorio que Canal Red (y todos los medios) haga público quiénes son sus dueños.Y no de cualquier manera, sino de forma visible y detallada.

Canal Red tampoco cumple otras exigencias de la EMFA en materia de transparencia: hacer público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado”, así como “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”.

Diario Red (también propiedad de Agitprop), el otro medio digital que dirige Iglesias, tenía en junio 461.750 usuarios únicos (personas que han accedido al medio al menos una vez durante el periodo analizado) y una cobertura de un 1,1% (este porcentaje mide el alcance real de un medio dentro del total de la población internauta), según datos de audiencia digital medidos por GfK. Es un 61% más que lo que midió la misma empresa un mes antes (286.500 usuarios únicos y un 0,6% de cobertura) y representa aproximadamente la mitad de la audiencia que registró entonces infoLibre. En abril, sin embargo, Diario Red no figuraba en esa estadística.