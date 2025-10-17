“Pedro Sánchez obligo”, la carta del presidente del Gobierno a la hija de Ponce que revoluciona 'La Revuelta'

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ‘coló’ este jueves en el programa de TVE, La Revuelta con una emotiva carta y un vídeo en respuesta a Julia, la hija de 7 años del humorista Jorge Ponce.

La historia se remonta a unos días atrás. El cómico contó que su hija le había pedido que si podía escribirle una carta a su profesora haciéndose pasar por Pedro Sánchez diciendo “Hola, soy Pedro Sánchez. Deja que las niñas hagan lo que quieran”. El problema, admitía la pequeña, es que “se nota que la letra es de niña”. A continuación, Ponce mostró en directo la carta que había escrito su hija que decía: “Soy Pedro Sánchez obligo a Sonia que deje que hagan lo que quieran”. La carta acababa con la supuesta firma del presidente como “Pedro Sánchez obligo”.

Así que ni corto ni perezoso, Jorge Ponce —que admitió que no se veía suplantando al presidente— se dirigió directamente a Sánchez en tono de humor: “Pedro, en un rato que saques entre sesiones, mientras aparcas el Falcon, ¿podrías escribirle una carta a la profe de mi hija? Con la de veces que lo has hecho por Begoña”.

La sorpresa llegó en el programa de ayer, después de la entrevista de Broncano a la actriz Andrea Duro. Jorge Ponce, sacó del bolsillo de su chaqueta un sobre con el sello del Gobierno de España. El jefe del Ejecutivo había respondido a la petición del cómico y le había escrito una carta de su puño y letra a la profesora, cumpliendo así los deseos de la pequeña Julia:

“Querida Sonia. Soy Pedro Sánchez. Deja a las niñas hacer lo que quieran. Osino –imitando lo que escribió la niña–, te mandaré a Ponce y a Broncano como alumnos (la verdad es que no les vendría mal repasar algunos conceptos)”. El presidente Sánchez acaba el manuscrito firmando, igual que la hija de Ponce, como “Pedro Sánchez obligo”, a lo que acompañaba un mensaje en agradecimiento a la labor de los docentes por “educar tan bien a nuestros hijos e hijas”.

La carta venía acompañada de un vídeo dirigido a la hija de Ponce en el que el dirigente del gobierno la felicitaba por su “capacidad de escritura” y aseguraba que sería “mejor” que la de su padre. El cómico agradeció a Sánchez por “recoger la broma” y le mandó un ‘recadito’ a petición de su otra hija: “Mi otra hija me ha pedido, presidente, que si puede hacer algo con el tema de la vivienda, pero sin chiste”, añadiendo “que no me tenga que morir yo para que pueda tener su propia casa”.