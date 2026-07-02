TVE recupera el liderazgo mensual tras casi dos años de dominio de Antena 3

Buenas noticias para TVE, que ha cerrado junio con un hito en audiencias. La 1 ha sido la cadena más vista del mes con un 14,3% de cuota de pantalla (share), impulsada por las emisiones del Mundial de fútbol, y ha puesto fin a 22 meses consecutivos de liderazgo de Antena 3, que queda en segunda posición con un 12,5%. Telecinco, por su parte, se mantiene tercera con un 8,3%, su peor junio histórico y también su peor mes en temporada regular.

El resultado supone la primera victoria mensual de La 1 desde julio de 2024, cuando la cadena pública también se vio beneficiada por grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión, el Mundial ha vuelto a actuar como motor de audiencia: las emisiones de la Copa del Mundo han aportado 3,4 puntos de cuota a La 1, cerca de una cuarta parte de su resultado mensual.

El liderazgo de junio refuerza el buen momento de RTVE en el cierre de la temporada televisiva. La 1 registra su mejor mes de junio desde 2011 y se impone en varias franjas clave, entre ellas el prime time, la tarde, la madrugada y el late night, según los datos publicados por las consultoras de audiencias.

La buena evolución de la televisión pública no se limita a La 1. La Noche en 24 horas, el programa que dirige y presenta Xabier Fortes en el Canal 24 Horas, ha alcanzado esta temporada un nuevo récord histórico al cerrar con un 2,5% de share. Es el tercer año consecutivo en el que el espacio nocturno dedicado al análisis de la actualidad política y social bate su máximo de audiencia.

El programa ya había alcanzado por primera vez los dos puntos de share en la temporada 2023-2024, superando el anterior máximo, que databa de la temporada 2017-2018, que estuvo marcada por el procés y la moción de censura. En la temporada siguiente, la 2024-2025, mejoró aquel registro hasta el 2,1%. Ahora, con el 2,5%, suma cuatro décimas más y completa un trienio de crecimiento continuado.

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El dato de La Noche en 24 horas llega en un contexto de crecimiento de los contenidos informativos de RTVE y del propio Canal 24 Horas, que también ha firmado récord histórico esta temporada con un 1,3% de cuota.

El mes deja, además, un mapa televisivo muy marcado por el efecto del fútbol. Antena 3 pierde el liderazgo mensual después de casi dos años en cabeza, aunque conserva una posición sólida gracias a su parrilla diaria. Telecinco, en cambio, vuelve a encadenar mínimos y cierra junio con un 8,3%, por debajo incluso de sus registros más débiles en temporada regular. Cuatro se mantiene por delante de laSexta, con un 6,4% frente al 5,5%, mientras La 2 alcanza un 3,5%, su mejor junio desde 2009.

Con estos datos, RTVE cierra junio en una posición reforzada, ya que La 1 recupera el liderazgo mensual gracias al Mundial y el Canal 24 Horas consolida el crecimiento de uno de sus programas de referencia, La Noche en 24 horas, que vuelve a marcar techo de audiencia por tercer año consecutivo.