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TVE recupera el liderazgo mensual tras casi dos años de dominio de Antena 3

  • La cadena pública alcanza en junio un 14,3% de cuota, coincidiendo con el récord histórico de 'La Noche en 24 horas', que firma un 2,5% de share
La 1, la cadena más vista del mes impulsada por las emisiones del Mundial de fútbol.
La 1, la cadena más vista del mes impulsada por las emisiones del Mundial de fútbol.

Buenas noticias para TVE, que ha cerrado junio con un hito en audiencias. La 1 ha sido la cadena más vista del mes con un 14,3% de cuota de pantalla (share), impulsada por las emisiones del Mundial de fútbol, y ha puesto fin a 22 meses consecutivos de liderazgo de Antena 3, que queda en segunda posición con un 12,5%. Telecinco, por su parte, se mantiene tercera con un 8,3%, su peor junio histórico y también su peor mes en temporada regular.

El resultado supone la primera victoria mensual de La 1 desde julio de 2024, cuando la cadena pública también se vio beneficiada por grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión, el Mundial ha vuelto a actuar como motor de audiencia: las emisiones de la Copa del Mundo han aportado 3,4 puntos de cuota a La 1, cerca de una cuarta parte de su resultado mensual.

El liderazgo de junio refuerza el buen momento de RTVE en el cierre de la temporada televisiva. La 1 registra su mejor mes de junio desde 2011 y se impone en varias franjas clave, entre ellas el prime time, la tarde, la madrugada y el late night, según los datos publicados por las consultoras de audiencias.

La buena evolución de la televisión pública no se limita a La 1. La Noche en 24 horas, el programa que dirige y presenta Xabier Fortes en el Canal 24 Horas, ha alcanzado esta temporada un nuevo récord histórico al cerrar con un 2,5% de share. Es el tercer año consecutivo en el que el espacio nocturno dedicado al análisis de la actualidad política y social bate su máximo de audiencia.

El programa ya había alcanzado por primera vez los dos puntos de share en la temporada 2023-2024, superando el anterior máximo, que databa de la temporada 2017-2018, que estuvo marcada por el procés y la moción de censura. En la temporada siguiente, la 2024-2025, mejoró aquel registro hasta el 2,1%. Ahora, con el 2,5%, suma cuatro décimas más y completa un trienio de crecimiento continuado.

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El dato de La Noche en 24 horas llega en un contexto de crecimiento de los contenidos informativos de RTVE y del propio Canal 24 Horas, que también ha firmado récord histórico esta temporada con un 1,3% de cuota.

El mes deja, además, un mapa televisivo muy marcado por el efecto del fútbol. Antena 3 pierde el liderazgo mensual después de casi dos años en cabeza, aunque conserva una posición sólida gracias a su parrilla diaria. Telecinco, en cambio, vuelve a encadenar mínimos y cierra junio con un 8,3%, por debajo incluso de sus registros más débiles en temporada regular. Cuatro se mantiene por delante de laSexta, con un 6,4% frente al 5,5%, mientras La 2 alcanza un 3,5%, su mejor junio desde 2009.

Con estos datos, RTVE cierra junio en una posición reforzada, ya que La 1 recupera el liderazgo mensual gracias al Mundial y el Canal 24 Horas consolida el crecimiento de uno de sus programas de referencia, La Noche en 24 horas, que vuelve a marcar techo de audiencia por tercer año consecutivo.

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