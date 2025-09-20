Descubren la fortaleza del Grupo Saric del Cártel de Los Balcanes en España

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la célula del Grupo Saric del Cártel de Los Balcanes que combinaba su tradicional dedicación al transporte internacional de marihuana con el cultivo masivo de marihuana en el Levante español. La operación se ha saldado con la detención de 10 personas y el desmantelamiento de tres plantaciones indoor en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, donde se han intervenido cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución y alrededor de 1.500 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento.

La investigación, iniciada en junio pasado por la Udyco Central en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió identificar la red como una ramificación del citado Balkan Cartel, integrada en el famoso Grupo Saric, uno de los más poderosos de la organización balcánica. La organización empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer su estructura y planificar futuras operaciones delictivas de mayor envergadura, incluyendo la importación de cocaína que, como se sabe, es la especialidad de esta red criminal.

El Grupo Saric es una de las cinco cabezas más famosas del Cártel de Los Balcanes, junto a los clanes Kavac y Skaljari de Kotor, la Kompania Bello y el clan Tito y Dino. Está iderado por Darko Saric, ciudadano montenegrino-serbio y un capo clave de la cocaína en los Balcanes.

Partiendo de un humilde pasado criminal, rápidamente saltó a la fama en el mundo criminal y, desde aproximadamente 2005, pudo enviar toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa. No alcanzó notoriedad hasta 2009, cuando una operación policial dirigida por la DEA, llamada en código 'El Guerrero de los Balcanes', lo expuso como un importante traficante de cocaína en Europa.

Tras evadir la justicia durante muchos años, se entregó a las autoridades serbias y en 2018 fue condenado a 15 años. En 2021 fue puesto bajo arresto domiciliario, pero fue detenido nuevamente en 2022 por nuevos cargos de narcotráfico; también está acusado de planear el asesinato de un testigo.

Al frente del entramado se encontraban un varón y su progenitor, quienes dirigían y coordinaban las actividades del grupo. El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de Los Balcanes, cuenta con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica. Su padre figuraba en archivos internacionales por su papel como intermediario en redes de tráfico de drogas entre Los Balcanes y Europa Occidental, habiendo colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.

Tras varios meses de investigación, los agentes localizaron cinco emplazamientos clave para la organización, de los cuales los dos primeros funcionaban como centros de operaciones: una nave en Crevillente (Alicante) y una finca fortificada con una espectacular vivienda en Mogente (Valencia). Además, se identificaron tres emplazamientos adicionales donde la organización desarrollaba actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha. Por ello, y en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, se solicitaron mandamientos de entrada y registro en las cinco ubicaciones estratégicas para la organización.

El 10 de septiembre se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia. En Mogente, los agentes del GEO efectuaron el aseguramiento de la finca fortificada que servía de centro logístico y de producción para el grupo criminal, una auténtica fortaleza ubicada en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad ilícita y dificultaban cualquier intervención externa.

Como resultado de los registros, los diez integrantes del entramado fueron arrestados y se desmantelaron tres plantaciones de marihuana. Uno de los enclaves albergaba un auténtico laboratorio en fase de montaje pese a que ya producía cerca de 1.000 plantas. Asimismo, se incautaron 56 kilos de cogollos de marihuana envasados y listos para su distribución, 4 vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados con el tráfico de drogas.