Destapada una gran ruta de la cocaína entre Sudamérica, Portugal y Galicia

En la madrugada de este miércoles, los vecinos de O Salnés, en Pontevedra, se despertaban con un panorama que no les es ajeno: la presencia de un gran despliegue policial. En este caso, sin embargo, no solo eran guardias civiles procedentes de Pontevedra y de Madrid, de la Unidad Central Operativa, sino que también había una amplia representación de la Policía Judiciária de Portugal. También estaba la DEA, la policía de República Dominicana e incluso funcionarios procedentes de Italia.

Con el paso de las horas, además, se comprobó que el epicentro de la actuación estaba en los lugares habituales: Cambados y Vilanova de Arousa. Con una curiosidad: la vivienda de uno de los principales investigados, supuesto cabecilla de la rama gallega, estaba en Baión, muy cerca del mítico pazo del mismo nombre que en su día fue santo y seña del narcotráfico, cuando pertenecía a Laureano Oubiña, y de la lucha contra él, cuando le fue decomisado por el Estado.

48 horas después de la redada, la Guardia Civil, junto a la Policía Judiciária de Portugal, ha informado de los resultados de la operación, bautizada Olimpia: han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Pontevedra, Madrid, Barcelona, Ourense y Guadalajara, responsable de la introducción en la península ibérica de 2.232 kilogramos de cocaína.

A lo largo de esta semana han sido detenidas 12 personas relacionadas con los hechos investigados, a las que hay que sumar otras siete detenidas con anterioridad, distribuidas todas ellas en las provincias de Pontevedra, Ourense, Madrid, Barcelona, Guadalajara, Zamora y Portugal, y de nacionalidades colombiana, portuguesa, dominicana y española.

La investigación se inició en septiembre de 2024 por parte de la Unidad Central Operativa, tras tener conocimiento de la existencia de un grupo criminal que lideraba la comercialización de cocaína en la provincia de Pontevedra y que se desplazaba frecuentemente a Portugal.

De esta manera, los investigadores pudieron corroborar que la droga que distribuían era trasladada por carretera a la provincia de Pontevedra, principalmente desde el país luso, con sistemas de ocultación instalados clandestinamente en los vehículos.

En la comarca de O Salnés, cuna del tráfico de cocaína en España desde hace cuatro décadas, la organización disponía de un importante número de inmuebles utilizados como 'guarderías', donde ocultaban la droga hasta su distribución a diferentes puntos de la geografía española. Esta frenética actividad delictiva les permitía financiar operativas cada vez de mayor envergadura.

Varios de los investigados llevaban realizando llevaban años operando de esta manera. Dada su dilatada experiencia delictiva y las minuciosas medidas de seguridad adoptadas, consiguieron evitar ser vigilados por los distintos cuerpos policiales y agencias que combaten el narcotráfico.

La organización criminal, de carácter transnacional, importaba cocaína desde Latinoamérica hacia Europa mediante métodos de ocultación de droga en contenedores de mercancías a través de envíos legales de pieles de bovino. Destacan dos grandes alijos este año: uno de 600 kilos en junio y otro de 1.500 kilos en agosto, ambos en Portugal. En este último caso, relatado por este periódico, trascendió el arresto de un exagente de la Guardia Nacional Republicana (GNR), el equivalente luso de la Guardia Civil, supuestamente encargado de recibir los cargamentos por el puerto de Oporto.

Respecto a los vehículos utilizados para la distribución de la droga y el dinero obtenido de su venta, destacan distintas intervenciones llevadas a cabo por los investigadores, como la aprehensión de 80 kilos de cocaína en diciembre de 2024, 140.000 euros en efectivo en febrero de este año y otros 55 kilos de cocaína este pasado mes de agosto, el último de los alijos incautados a la organización.

El éxito de esta operación policial radica en la colaboración policial internacional, enmarcada en el Proyecto GDIN, financiado por la Comisión Europea y liderado por la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil y Policía Judiciária de Portugal.

Diez detenidos en una nueva redada antidroga con epicentro en Galicia Ver más

El principal objetivo está destinado a fomentar investigaciones conjuntas mediante la creación de una red de contactos de alto nivel entre los países participantes y mejorar el intercambio de información operativa a través de la creación de un Centro de Inteligencia Criminal Antidroga aprovechando las capacidades de la Unión Europea para combatir el tráfico de drogas.

De manera global, las distintas actuaciones que se han llevado a cabo desde el inicio de la operación se han saldado con la detención de 19 personas, 32 registros, 2.232 kilos de cocaína intervenidos, 150.000 euros en efectivo, inhibidores de frecuencia para detectar medios técnicos, teléfonos satelitales, básculas de precisión, un arma corta simulada, una plantación de marihuana, dos vehículos de alta gama, 17 móviles encriptados y diversa documentación relacionada con los ilícitos investigados.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa a través del Equipo contra el Crimen Organizado de Galicia, de forma conjunta con el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Judiciária con sede en Leiría (Portugal), además de con la coordinación de Europol y de la DEA y autoridades de la República Dominicana. Todo ello en el marco de las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción 4 de Cambados (Pontevedra) y la Fiscalía Antidroga de la misma provincia gallega.