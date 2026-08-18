Isla Cristina se convirtió en Guayaquil: acribillan a una mujer, a su madre y a un niño en un ajuste de cuentas

La provincia de Huelva se ha convertido en los últimos años en un escenario dominado en buena parte por las redes del narcotráfico. La irrupción de grandes mafias internacionales que introducen hachís a gran escala unida al incipiente incremento de la entrada de cocaína por sus costas ha hecho que, en paralelo, las organizaciones locales dedicadas a este negocio crezcan sin control. Ello hace, como ocurre siempre entre delincuentes, que aumenten los conflictos.

Al mismo tiempo que se incrementa el número de grupos criminales dedicados al ilícito negocio también aumenta el número de armas presentes para zanjar los conflictos entre clanes, y ello acaba, antes o después, en las peores consecuencias. La presencia de sicarios que por poco dinero matan a quien se les encargue es cada vez mayor en toda España, y eso es lo que sucedió sobre las 22.00 horas de este domingo en la barriada del Rocío, en Isla Cristina, una de las localidades más afectadas por el narcotráfico.

Las informaciones no son del todo concretas todavía, pues la Guardia Civil investiga lo ocurrido sobre el terreno. Solo se sabe que al menos dos personas llegaron al lugar a lomos de una motocicleta y armadas con un fusil de largo alcance y disparos de repetición -probablemente tipo AK-47 o similar- y acribillaron a una mujer embarazada de 39 años, a su madre de 62 y a un menor de 16 años que nada tiene que ver con la familia y que solo pasaba por allí.

Las principales líneas de investigación relacionan este asesinato por encargo con otro homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en otra barriada de la provincia de Huelva, en aquel caso en la de El Torrejón de la capital onubense. En el suceso fallecía un hombre en un asesinato que se atribuyó a alias El Baba -posteriormente detenido en Gijón y actualmente en prisión-. Su familia se habría trasladado desde allí a Isla Cristina, algo que no le habría servido para evitar

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El alcalde de la localidad en la que se produjo el triple asesinato, que también incluyó una cuarta persona herida, señaló que la escena vivida fue "dantesca" y expuso que se localizaron "una barbaridad de casquillos", lo que indica lo indiscriminado de una acción criminal sin precedentes.

Los sicarios, además, actuaron del mismo modo que hacen los criminales en Sudamérica: disparos desde una moto con el rostro tapado, huida rápida y quema del vehículo: la motocicleta apareció calcinada a las afueras del lugar de los hechos. Isla Cristina pareció Guayaquil, y todo con el mismo telón de fondo: el narcotráfico.

Sobre los antecedentes, indicar que los fallecidos son familiares de alias Baba, mientras que los sospechosos integran el clan de los Moriñas. Precisamente Ramón Moriñas fue el fallecido a manos de El Baba en septiembre de 2024, y la venganza de los Moriñas comenzó ya meses atrás con el asesinato del padre del ejecutor.