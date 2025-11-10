Los narcos de Isla Mayor: "Están escondidos por aquí. Mátalos, que son perros policías"

La escena que les tocó vivir a los agentes especializados en la lucha contra el crimen organizado en la madrugada de este sábado a orillas del Guadalquivir fue digna de lo que sucede en países como México, en los que el principio de autoridad lleva años completamente perdido. Los narcotraficantes, cuyas armas superaban en mucho a los de los agentes, descerrajaron más de 50 cartuchos en ráfaga contra los policías, y sabían muy bien a quién tenían enfrente. "Son perros policías. Están escondidos por aquí. Hay que matarlos", dijeron en el momento del tiroteo.

Los policías, tres de los cuales resultaron heridos (dos de bala, uno de ellos muy grave, y un tercero con contusiones), constataron la inferioridad de su armamento, pues las pistolas reglamentarias poco pueden hacer contra los fusiles de asalto que emplean los narcos que operan en todo el sur de España. Por ello, solo pudieron mantenerse agazapados, intentando salvar sus vidas ante al menos tres encapuchados que, desde la parte posterior de una pick-up, en una secuencia idéntica a la que se ve de forma cotidiana en lugares como Sinaloa, abrieron fuego contra ellos.

Esta situación provocó que fuesen los agentes lo que tuviesen que ocultarse detrás de una edificación. Los hechos que sucedieron en una zona aislada, al lado de un polígono industrial y de uno de los brazos del propio río. La elevada vegetación y la escasa iluminación del lugar les sirvió para evitar el peor de los desenlaces, dadas las circunstancias. Los policías acabaron saltando al agua para salvarse, momento en el que el tercero de los policías resultó lesionado. Dos de sus compañeros habían sufrido balazos.

Lo sucedido debería servir para hacer reaccionar a la opinión pública y a las autoridades políticas. En las horas siguientes a lo sucedido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un tuit para solidarizarse con ellos, pero nada dijo en relación con las circunstancias de unos hechos en los que quedó claro que los narcos no se detendrán ante la presencia policial para cumplir con sus objetivos de introducir droga en el territorio.