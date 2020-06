Facebook retira varios anuncios de la campaña de Trump por usar un símbolo con el que los nazis identificaban a los presos políticos

Publicada el 18/06/2020 a las 22:36 Actualizada el 18/06/2020 a las 22:56

Facebook ha retirado este jueves varios anuncios de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre por violar las políticas "contra el odio" y contener un símbolo vinculado a los nazis. Los anuncios en cuestión, que hacían referencia a lo que la campaña de Trump ha descrito como "peligrosos grupos de izquierda extrema" incluían una imagen de un triángulo rojo boca abajo, similar a la que utilizaban los nazis para distinguir a los presos políticos en los campos de concentración, según recoge Europa Press.

La Liga Antidifamación ha señalado que el triángulo es "prácticamente idéntico al que se usaba entonces en los campos". "Lo hemos retirado porque viola la política contra el odio. Nuestras políticas prohíben hacer uso de símbolos utilizados para identificar a presos políticos sin ofrecer un contexto que condene su uso", ha aseverado Andy Stone, portavoz de Facebook, a la cadena CNN.

Estos anuncios tendrían como objetivo los grupos antifascistas norteamericanos, que no tienen una estructura definida en Estados Unidos pero suelen aglutinarse bajo un logotipo formado por dos banderas, roja y negra, en homenaje a la Antifaschistische Aktion, la red militante antifascista en la Alemania de 1930 que inspiró el movimiento.

En respuesta a las críticas suscitadas por estos mensajes antes de su retirada, la campaña de Trump ha asegurado que el triángulo rojo era "un símbolo usado frecuentemente por Antifa", al que Trump considera declarar grupo terrorista.

Esta decisión de Facebook llega sólo un día después de que la red social diera marcha atrás y anunciará que permitirá a los usuarios de esta plataforma e Instagram elegir si ver o no los anuncios políticos durante las elecciones presidenciales en EEUU que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Este anuncio llegaba meses después de un movimiento similar en Twitter y que el propio Mark Zuckerberg asegurara que "en una democracia, no creo que sea correcto que las empresas privadas censuren a los políticos o a las noticias". En el Congreso, durante una comparecencia en octubre del año pasado, llegó a afirmar que "nuestra norma es no verificar el discurso político" y que "esto es por principios, creo en dar voz a las personas y creo que estos anuncios pueden ser una parte importante de la voz".