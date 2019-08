Enfrentamientos entre policía y manifestantes en una protesta no autorizada contra el G7 en Baiona

Publicada el 24/08/2019 a las 19:40 Actualizada el 24/08/2019 a las 19:57

17 personas detenidas en Urrugne

La Policía francesa ha intentado disolvera manifestantes en la localidad vascofrancesa de Baiona que protestaban en una marcha no autorizada contra la cumbre del G7 que se celebra hasta el lunes en Biarritz (Francia), según informa Europa Press.Decenas de personas se han sumado a una manifestación quey que se ha celebrado pasadas las seis de la tarde, pese al importante dispositivo policial existente en el municipio, que había cortado incluso el paso en algún puente. Varios de ellos llevaban la cara y cabeza tapadas con pañuelos.Estos enfrentamiento contrastan con la manifestación que ha tenido lugar durante la mañana del sábado entre la localidad vasco francesa de Hendaya y la guipuzcoana de Irún . La marcha, convocada por las plataformas Alternatives G7 y G7EZ!, ha discurrido bajo el lema "No al G7, construyendo otro mundo", sin que se produjeran incidentes. A esta movilización han asistidoEl viernes, un total deeste pasado viernes por la noche en la localidad vasco francesa de, en las afueras de un campamento de las plataformas contra el G7, cercano a Biarritz , donde se celebra el encuentro de las siete grandes potencias mundiales. Según ha informado este sábado la portavoz de, Aurelie Trouvé, la Policía francesa cargó en un acto de protesta contra la cumbre que se produjo fuera del campamento, y hubo 17 detenidos yPor su parte, fuentes policiales han asegurado a Europa Press que. Los gendarmes trataron de frenarles, pero estos golpearon a un motorista de la policía gala, que sufrió importantes heridas y lesiones. Algún agente más también resultó herido. Los 17 arrestados están acusadosLa portavoz de G7EZ!, Anabel Sanz, ha afirmado este sábado que "había un consenso de resistencia no violenta y para que la contracumbre se desarrollase de forma pacífica y tranquila, y la acampada también". No obstante, ha apuntado que. Según ha asegurado, lo ocurrido el viernes se solucionó y las actividades del campamento prosiguieron con normalidad, tras lograr que la Policía "se replegara".