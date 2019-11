Del adoquín al fascismo

Publicada el 05/11/2019 a las 12:23 Actualizada el 05/11/2019 a las 12:50

No voy a discutir lo que sostienen expertos que saben infinitamente más de comunicación política, de estrategia electoral o de tácticas de debate ( ver aquí ). Admito que en la noche de este luneslució un traje presidencial y propositivo,(más dirigidos a votantes de centro-derecha que progresistas) ysobre Torra y el número de naciones que habitan el Estado español. De nuevomostró su superioridad dialéctica y su conocimiento de la ciencia política, con. También coincido en quemantuvo el tipo en un. Tiene poco sentido (salvo para los muy fanáticos de cada club) declarar en un debate a cinco un claro ganador y un indiscutible perdedor. Se trata de una disputa múltiple con cinco objetivos prioritarios distintos o combinados y en la que. Entre los analistas hay una especie de clamor que indica quey quede su primer debate presidencial. De acuerdo. Por esoNo voy a discutir nada más sobre un largo y a ratos irritante, muy especialmente en el de las derechas ( ver aquí ). Resulta cansino tener que insistir en la urgente necesidad de regular la celebración obligatoria deo apoyados demoscópicamente dentro de la derecha o la izquierda ante unas elecciones. Será (confío) la mejor forma de que los debates aporten más datos reales a la ciudadanía sobre proyectos, propuestas, nivel de conocimiento, capacidad de empatía, solidez, disposición al diálogo, coherencia ideológica, inteligencia emocional, etcétera. Será (espero), intoxicación, propaganda barata y hasta usurpación de identidades.Lo que a mí me preocupa profundamente es el hecho de que ese presunto triunfador del debate, Santiago Abascal, se permitiera durante casi tres horasuna tras otra. Desde la disolución del Estado de las Autonomías a la ilegalización de los partidos separatistas; desde la detención de dirigentes políticos a la persecución de inmigrantes; desde la criminalización de los menores migrantes no acompañados a la demonización de los servicios públicos; desde el desprecio insultante a la libertad sexual a la imposición de un Estado ultracatólico; desde laal rechazo descarado de la igualdad entre hombre y mujer… Todo ello basado en, y todo ello con las únicas objeciones, contundentes pero puntuales, de Iglesias y Sánchez, pero(más allá de la crítica a Abascal por proponer la “eliminación de chiringuitos autonómicos” cuando ha vivido siempre a costa de esos “chiringuitos”).No voy a discutir los argumentos de quienes sostienen que frente a un discurso xenófobo, ultraderechista, sexista y fascista es. Ese tratamiento fue probado sin demasiado éxito en Alemania, Italia, Austria o Francia, y no ha habido más remedio que entrar en la. Es muy preocupante que ni Casado ni Rivera tengan la altura política suficiente para. Es deseable, lícito, enriquecedor y conveniente discutir opciones confrontadas sobre políticas económicas, fiscalidad, mercado laboral, educación o fórmulas contra la despoblación. Pero es simplemente obligatorio desde un punto de vista político y ético. PP y Ciudadanos pueden seguir apoyándose en Vox para ejercer el poder en comunidades autónomas o (sin la menor duda si los números lo permiten el 10 de noviembre) para gobernar España, pero. Lo cual los sitúa donde ya los venía acercando su actitud sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos o su empeño en contradecir las sentencias del Constitucional sobre Cataluña: más próximos a la extrema derecha iliberal que a ese neoliberalismo del que presumen en lo económico para satisfacción de los poderes financieros.Y me preocupa sinceramente que desde las fuerzas de izquierda se esté cayendo (una vez más) en la. El nuevo y único tablero de debate parece instalar que el 28 de octubre el voto progresista superó por muy poco al conservador por el, y que una vez “superado” ese “falso temor” hay que. Si yo fuera asesor (o pin doctor) de los candidatos progresistas no les dejaría caer en la(una máxima pragmática que transmiten desde Moncloa y desde el PSOE). Más bien procuraría difundir por tierra, mar y aire los numerosos cortes de vídeo de Abascal defendiendo que España regrese a los tiempos de la represión, la delación, el centralismo, la injusticia y la oscuridad, ante el(este último, por cierto, sacando de su bazar un listado de competencias transferidas a Cataluñay de la Constitución).Concluir de este único debate entre los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno que cada cual ha cumplido más o menos sus objetivos, excepto Rivera (con su bazar y su adoquín), y que quien más beneficio electoral obtiene es Abascal (ese nostálgico del franquismo apadrinado por Aznar, Mayor Oreja y Esperanza Aguirre que) no es desacertado, pero sobre todo es alarmante. En términos de calidad democrática, pero también en términos de urgencias electorales. Sánchez y el PSOE parecen confiar en un crecimiento por el centro a costa de la debacle del hombre del adoquín, y en resistir en su competencia con Unidas Podemos y Más País gracias al cumplimiento de la exhumación de Franco y el anuncio de otras medidas (necesarias) de perfeccionamiento democrático y reparación a las víctimas. ¿Y si la transferencia posible de votos de Ciudadanos ya se hubiera producido en su mayor parte en abril? ¿Y si esa duda sostenida sobre la posibilidad de acuerdos de gobernabilidad con una derecha dedicada sin pudor a dar carta de naturaleza democrática al postfascismo desmovilizara a electores aún disgustados por una convocatoria electoral arriesgadísima?Quedan tres días y medio de campaña, a ciegas por esa ofensiva legislación electoral que. Y esto no va de sonoros anuncios de compromisos programáticos de última hora (falta la credibilidad que daría eficacia a esos anuncios). Más bien va de lo que(asesor y consultor político) advierte en su último ensayo. Se trata de “gestionar las emociones políticas” , eso que con demasiada frecuencia se ha despreciado desde la izquierda con una arrogancia digna de mejor causa, mientras la derecha lo exprime hasta el punto de tratar al votante como al capitalismo le gusta desde siempre: como consumidor antes que ciudadano racional. No lo planteo en términos de intereses partidistas o exclusivamente de confrontación derecha-izquierda. Como apunta Rubí,. Desde la más sincera humildad, sugiero a Sánchez y a Iglesias que, con la ayuda de Íñigo Errejón, apelen menos a “mayorías cautelosas” o “gobiernos de coalición” y se vuelquen en transmitir laCuesta entender, por cierto, que en los dos debates celebrados hasta ahora (el de RTVE del viernes pasado y el de la Academia de Televisión de este lunes), el resto de candidatos o candidatasy fiscales sin mencionarles siquiera los absolutospor el matrimonio ver aquí ) o por el líder de Vox en Andalucía, ver aquí ). ¿Patriotas? Jetas.