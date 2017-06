Absueltos los procesados del 'caso Guateque' tras anular la Audiencia de Madrid todas las pruebas.

"Mala fe" de la Guardia Civil

La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a todos los procesados del juicio por el caso Guateque tras considerar que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son, ya que la grabación magnetofónica que dio origen a la investigación judicial fue realizadaEl auto de incoación del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, afirma la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se fundamentó en unarealizada el día 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, pues así resultaba del atestado, y "no en lo verdaderamente sucedido, que de haberse puesto en conocimiento del juzgado, tenía que haber sido determinante para declarar la nulidad de la grabación y el consiguiente".Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo lapor orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.En el marco de la instrucción cumplieron prisión preventiva, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó lapor delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid culpan de la nulidad de la prueba del caso Guateque a laal dar cabida a una prueba que nació "viciada" en relación a una grabación que se obtuvo sin autorización judicial y que dio origen a la denuncia.Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que absuelve a todos los procesados en el juicio en el que se carga duramente contra los responsables del instituto armado que llevaron este caso. En el banquillo se sentaron 30 acusados de formar parte de unade la época de Alberto Ruiz-Gallardón Los magistrados destacan que el empresario que grabó a uno de los procesados, en concreto a uno de los supuestos intermediarios entre funcionarios y empresarios, fue "un mero instrumento utilizado por agentes no identificados de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil parauna determinada conversación"."Todo ello se hizo sin que existiera denuncia, sin que se incoara diligencia alguna, ni se pusiera en conocimiento de la autoridad judicial ni, por tanto, se solicitara la correspondiente", recalca.De este modo, la Sala resalta que "que motivó la viciada incoación de las diligencias previas, acordándose en la misma resolución el secreto de las actuaciones y la intervención de los teléfonos del denunciado".Así, insiste en que "y en un sinfín de intervenciones telefónicas concatenadas, cada una de ellas derivada directamente de la anterior"."Existe, pues, una clara vinculación causal, por lo que el acto ejecutado conprodujo, conforme a esta línea jurisprudencial, un radical", concluye."Desde el punto de vista interno, es incuestionable la gravedad delmenoscabo de los derechos constitucionales sucesivamente vulneradosy su ámbito de repercusión en relación con las pruebas reflejas pues, como se ha razonado anteriormente, en el caso de autos se hanpara la validez de la injerenciatanto los presupuestos materiales, como los relativos a la intervención y al control judicial", agrega.Y en lo que atañe a la perspectiva externa, según reseña el fallo, se ha evidenciado que "los agentes de la Guardia Civil, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal".El abogado defensor de, el que fuera máximo responsable del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, afirmó este lunes que el tribunal de la Audiencia de Madridtras absolver a todos los acusados por anular toda la prueba practicada durante la instrucción.Así lo ha afirmado a Europa Press José Miguel Serrano, quien ha valorado de forma positiva el fallo, si bien no está del todo satisfecho dado queSu cliente se enfrentaba a once años de prisión por una ristra de delitos de los que ahora ha sido exonerado."Joaquín respira tranquilo, pero le queda una espinita clavada. Hubiera preferido que el tribunal entrara en el fondo del asunto y que", ha aseverado.Sí estásobre la actividad realizada por el fiscal César Estirado, ya que no se reprocha que no se llamara a la Guardia Civil para ratificar el atestado.La sentencia de la Audiencia carga contra la Guardia Civil por quedar demostrado que, en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de laquienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica.Esta grabación de un empresario que estuvo en la causa como testigo protegido dio origen al procedimiento. La nulidad de esta prueba da lugar a que se aplique la denominada teoría de los frutos del árbol envenenado, una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito