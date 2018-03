El Congreso vota contra la prisión permanente revisable con acusaciones a PP y Cs de "utilizar a las víctimas"

Cs: esperar al TC

@GirautaOficial "Desde Cs proponemos que el condenado a PPR no pueda acceder al tercer grado hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva, no 15 años como ahora" #Pleno pic.twitter.com/wmvoYOj3xZ — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 15 de marzo de 2018

PP: "Ni venganza ni rabia, sólo Justicia"

Donde dije digo, digo Diego. Hoy Cs pide la abstención del PSOE, después de pactar con ellos la derogación inmediata de la #PrisiónPermanenteRevisable, calificarla de “demagogia punitiva”, y facilitar con su abstención que hoy se esté tramitando su derogación. @PPopular pic.twitter.com/OUnf6EfCwi — F. Martínez-Maillo (@martinezmaillo) 15 de marzo de 2018

Los textos, al detalle

PSOE: "Las víctimas no pueden ser utilizadas"

Unidos Podemos: "No vamos a pedir perdón"

️"La idea de justicia la tenemos que construir entre todas y todos y con el conjunto de la sociedad que se siente atacada y vulnerable cuando ocurren hechos como el de los últimos días" @ESantosItoiz #pleno pic.twitter.com/FT80UqBLKb — Podemos Congreso (@PodemosCongreso) 15 de marzo de 2018

Fijación de posiciones

Los próximos pasos

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves en un bronco debate las enmiendas a la totalidad a la iniciativa de los nacionalistas vascos que propone la derogación de la prisión permanente revisable planteadas por Ciudadanos y el Partido Popular . En ambos casos se emitieron 346 votos y el resultado fue el siguiente: 167 a favor, 178 en contra y una abstención. Los votos en contra fueron los de PSOE, Podemos, PNV, ERC y la mayoría del Grupo Mixto.El debate se produce en un momento muy delicado, con los casos de los asesinatos dey el pequeñoen el foco social y mediático. En la tribuna de invitados estuvieron presentes familiares deasesinados o desaparecidos.Arrancó el debate para defender la posición de Ciudadanos el diputado, que reclamó a los socialistas que se abstuviesen en la votación a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) decida. El partido liderado porha dado un claro bandazo en esta materia si se tiene en cuenta que hace cinco meses estaba a favor de la derogación, algo que se les echó en cara en el grueso de las intervenciones. De hecho, ha cambiado de portavoz en esta materia y este jueves no fue Patricia Reyes quien defendió la postura.El parlamentario defendió que "lo sensato no es derogarla", sino que sea el TC el queEn su enmienda a la totalidad de texto alternativo, Ciudadanos proponía restringir el acceso al tercer grado a las personas condenadas a prisión permanente revisable por delitos de especial gravedad hasta que hayan cumplido al menos 20 años de prisión efectiva.El partido naranja aboga ahora por que se espere a que el Tribunal Constitucional resuelva antes de derogar la ley. La prisión permanente revisable fue recurrida por el Partido Socialista ante el TC.En nombre del Partido Popular defendió la enmienda el diputado, miembro de la dirección del grupo parlamentario,resumió la intención de su partido. "En esta causa no estamos solos. Esa decisión la comparte la inmensa mayoría de la sociedad española", sostuvo recuperando uno de los argumentos de defensa a los que se agarran los conservadores.Que la cuestionan en el fondo y en la forma. Pero eso no significa que tengan razón", dijo dirigiéndose a quienes piden la derogación.Bermúdez de Castro subrayó que esta pena . Pero no ocultó que, en algunos casos, esa reinserción no se consigue.dijo recordando que diversos informes consultivos avalaron esta ley que vio la luz en los años de mayoría absoluta del PP en el Congreso.En línea con lo demandado por Cs, Bermúdez de Castro pidió a los defensores de la derogación que esperen a que se pronuncie el TC.y que esta figura existe en buena parte del ordenamiento jurídico europeo.El diputadoporque la ley lleva "tres años en vigor". Por el contrario,No quiso el diputado del PP pasar la ocasión de poner a Ciudadanos ante el espejo: de abogar por su derogación a haber planteado una enmienda a la totalidad a la iniciativa de los nacionalistas vascos., sostuvo al tiempo que anunciaba que el PP iba a apoyar "sin fisuras" el texto de Ciudadanos.Los conservadores plantearon en el articulado de su enmienda ampliar los delitos a los que se puede aplicar a otros que también son deLa Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal planteada por el Grupo Parlamentario Vasco propone la supresión de la prisión permanente revisable "por no hallarse justificada desde razones de política criminal yEl PNV argumenta en su iniciativa que "atenta contra la dignidad de los seres humanos (artículo 10 de la Constitución). Atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (artículo 15). Vulnera el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social (artículo 25.2). Y rompe peligrosamente conEl encargado de defender la postura de los nacionalistas vascos fue el diputado. El nacionalista afeó la actuación de Cs y expuso sus temores a que los dos partidos promotores de las enmiendas a la totalidad se conjuren en el plazo de enmiendas parciales para poner obstáculos a que la derogación de la prisión permanente revisable.subió a la tribuna en nombre del. Antes de arrancar su intervención saludó a los familiares de las víctimas y mantuvo que siempre son una prioridad para los socialistas. El diputado lamentó que este debate se produzca en un momento tan delicado, cuando en "el paladar" hay sensación "de ira, de venganza" y alabó la actitud de Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel."Posiblemente se vayan de aquí sin compartir ninguna de las palabras que este portavoz va a realizar. Sólo pido que entiendan que la posición del PSOE es de respeto a las víctimas", dijo dirigiéndose a los familiares."Las víctimas no pueden ser utilizadas. Ni ellas, ni su dolor, señores del PP y de Ciudadanos. Y eso es lo que ustedes están haciendo", dijo antes de criticar cómo el ministro del Interiorel momento en el que la madre de Gabriel le regaló la bufanda del menor fallecido para "colarse" en la catedral, donde se celebraría el funeral."Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable no hemos evitado la muerte de Gabriel", advirtió Campo Moreno, juez de profesión, a los conservadores.La intervención del diputado del PSOE indignó a la bancada conservadora, hasta el punto de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor (PP), llamó al orden con la advertencia de que si la situación no cambiaba iba a verse obligada a suspender el Pleno. El portavoz del PP,, llegó a pedir un minuto de tiempo "por alusiones". Sostuvo que cuando hace unos días hizo unas declaraciones ante la Delegación del Gobierno en Almería, donde estuvo instalada la capilla ardiente de Gabriel Cruz, antes ya las había hecho la presidenta de la, la socialista Susana Díaz.En respuesta a Hernando, pidió la palabra la portavoz de los socialistas, Margarita Robles, que negó que el diputado Campo Moreno hubiese aludido a él en su intervención."No vamos a pedir perdón por pensar que nuestro sistema judicial, advirtió el diputadoen nombre del grupo de Unidos Podemos a Cs y a los conservadores.Santos pidió unY subrayó que va a defender esa posición en las radios, en las tertulias y en la tribuna.Hoy debatimos cómo PP y Cs intentan que no se derogue la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua. Elijan si quieren estar más cerca de Ankara o de Estrasburgo", reclamó desde la tribuna Ester Capella (ERC).Por su parte, la diputada del PDeCAT, afirmó que se debaten estas enmiendas "justo cuando la actualidad nos ha mostrado su cara más cruel, su cara más reprochable". "Posiblemente hoy no sea el día para debatir", dijo.Ciuró sostuvo que hay: uno que cree que la política criminal va ligada al castigo, pero también a las medidas de reinserción; mientras que el otro defiende "la venganza" o el "ojo por ojo".Desde, su diputada, Ana Oramas, anunció la abstención. Dijo no ser partidaria de que en este momento se derogue la iniciativa y censuró la actitud de PP y Cs. Y confió en que se trabaje "con consenso" sobre el texto del PNV.Por su parte,, de Unión del Pueblo Navarro, anunció estar ya trabajando en "enmiendas parciales" que eviten que la prisión permanente revisable sea derogada y confió en que, ahora que Cs no está a favor de la derogación, pueda mantenerse la esencia de la iniciativa.Una vez rechazadas las enmiendas, la proposición de ley original continúa su tramitación en la, que debatirá y votará las enmiendas al articulado. Se trata de una reforma de ley orgánica, con lo que después de pasar por ponencia y comisión tendrán que votarse de nuevo en Pleno, donde necesitan el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara para pasar al Senado.