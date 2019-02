Casado cree que los Presupuestos "permiten seguir financiando la ruptura de la legalidad"

Publicada el 12/02/2019 a las 15:38 Actualizada el 12/02/2019 a las 17:46

Disparar la crispación

El proceso

El líder del Partido Popular , Pablo Casado, arrancó su intervención calificando deque el debate de totalidad de las cuentas públicas coincida con el juicio por el 1-O. Y sacando pecho de que gracias a su partido, los líderes independentistas están siendo juzgados por ely no por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.Tardó poco en esgrimir el principal motivo por el que su formación pretende que los Presupuestos Generales del Estado sean devueltos: "Permitendijo entre aplausos de la bancada conservadora.También aprovechó para acusar a los socialistas de no estar para hacer "justicia social". "Eso se hace cuando se genera riqueza y ustedes generan miseria, deuda", subrayó."Ustedes quieren financiar una campaña electoral a cuenta del contribuyente", siguió con sus ataques al tiempo que demandaba elecciones.A juicio del líder del principal partido de la oposición, el tiempo de Sánchez se ha acabado: "Nunca nadie hizo tan mal en tan poco tiempo", dijo en alusión al jefe del Ejecutivo.El jefe de los conservadores interpretó que el Gobierno quiere “perpetuarse con unas cuentas públicas" para "permanecer un mes más con Falcon y un mes más paseando por el Palacio de Pedralbes".En la réplica, Casado presumió de los "dos milagros económicos" del PP citando a José María Aznar y a Mariano Rajoy, milagros que, según dijo, se estudian en todo el mundo. Y la ministra María Jesús Montero quiso coger el guante para responder con dureza: "El milagro económico del PP está en la cárcel", dijo en alusión al exministro Rodrigo Rato.Casado subió a la tribuna después de haber podido escuchar cómo la ministra de Hacienda le acusaba, junto a Ciudadanos, de haber disparado la crispación. El debate de totalidad de Presupuestos coincide con el arranque del juicio por el 1-O y se produce solo dos días después de que PP, Cs y Vox asistieran a Colón a una concentraciónPese a que desde sectores del PSOE y del Gobierno se asegura que Pedro Sánchez está pensando de forma seria convocar generales para el mes de abril, los conservadores dicen no creérselo. Lo ven una “ficción”.Así, horas antes del debate, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya preparaba el terreno a su jefe: “Mientras el PP esté en las instituciones no van a conseguir ninguno de sus objetivos. La única esperanza de los independentistas de mantener una perspectiva de cumplimiento de sus objetivos es que Sánchez siga en La Moncloa., señaló esta mañana en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE).Sánchez quiere agotar la legislatura. Les viene mejor Sánchez en Moncloa que Casado. Estoy convencido de que van a hacer todo lo posible para que Sánchez siga la legislatura, es evidente que están mucho más cómodos con Sánchez”, dijo sobre su desconfianza en que la convocatoria electoral esté cerca.El PP presentó la enmienda a la totalidad el pasado 7 de febrero. Ese día, la portavoz en el Congreso,justificó la iniciativa señalando que “los Presupuestos son el pago a los independentistas, para que continúen rompiendo España, y el pago al comunismo, para que saqueen los bolsillos de los españoles” .“El PP dijo desde el primer día que los PGE son falsos, como ahora reconocen todos los organismos nacionales e internacionales”, por lo que “lo mejor para los españoles es queLa sesión comenzó este martes a las 12.00 horas, con la presentación de las cuentas públicas del Estado por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública. Al término de su exposición se suspendió la sesión para reanudarla a las 15.00 horas con la defensa de las seis enmiendas de devolución.El debate continuará el miércoles, a partir de las 9,00 horas. Una vez terminadas las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, los que han presentado enmienda yLas enmiendas de totalidad se someterán aSi en esta votación se alcanza la mayoría simple -más votos a favor que en contra-, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado quedará rechazado y se devolverá al Gobierno. De producirse este escenario,