Vox se convierte en determinante para gobernar Madrid, Zaragoza, Córdoba y Alicante

Publicada el 26/05/2019 a las 00:15 Actualizada el 27/05/2019 a las 01:29

info Libre

Con burka o como lo llamen. (Encapuchada decimos aquí). Presidiendo una mesa electoral e increpando a los apoderados de VOX. Es intolerable que la Junta Electoral haya permitido esta situación bochornosa. @Vox_Ceuta pic.twitter.com/yhg6TiQ7PI — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 26 de mayo de 2019

Vox consigue representación en Bruselas

Irrumpen en 7 autonomías

Los resultados de Vox en lasotorgan a la extrema derecha un papel decisivo en cuatro grandes ciudades españolas,, donde sus escaños permitirán desalojar a la izquierda del poder. Vox irrumpe en total en 7 de las 16 principales ciudades españolas , aquellas que cuentan con más de 250.000 habitantes.En una mirada general sobre el territorio español, el partido de ultraderecha ha conseguido lay obtiene cerca del 3% del voto total, con más del 91% del voto escrutado.De entre los grandeses en Madrid, donde ha conseguido 4 concejales, que serán decisivos para que eldesaloje a Manuela Carmena de la Alcaldía. La mayoría absoluta está en 29 concejales y la derecha suma 30: 15 el PP, 11 Ciudadanos y 4 Vox. Un 7,10% de las papeletas han sido para este partido en la ciudad de Madrid en la que Ortega Smith, marcado por sus propuestas en contra del movimiento LGTBI, será el líder de su grupo. Durante la campaña propuso trasladar la fiesta del Orgullo de Madrid a la Casa de Campo para evitar que "moleste a muchos madrileños" y aseguró que las mujeres tenían derecho a decidir sobre sus uñas y su pelo pero no tienen derecho a abortar.En el resto de ayuntamientos en los que la extrema derecha es, enel reparto de concejales es de 9 para el PP, 5 para Ciudadanos y los 2 votos decisivos de Vox, el mismo resultado se ha obtenido en. Por último,tiene 8 ediles del partido conservador, 6 del partido de Rivera y por último 2 de ultraderecha.El resto de ayuntamientos en los que entra con relativa fuerza Vox soncon el 10,53 % del voto, ycon un 13,5% del voto. En estas ciudades el partido de Abascal conseguirárespectivamente. En la capital murciana sus concejales no son relevantes para formar mayoría absoluta, que consiguen entre PP y Cs, y lo mismo ocurre en la capital de las Illes Balears, aunque en este caso el motivo es que la derecha no suma. Vox también consigue 3 concejales en Las Palmas de Gran Canaria, con un porcentaje de voto de 9,73%, y dos encon el7,10% de las papeletas. Los mismo ediles consigue en Sevilla, Zaragoza Alicante, Córdoba y Gijón. Por último, conseguiría un solo concejal en Valladolid. Vox consiguió la mayoría en, destacando tres municipios en Almería: El Ejido, Níjar y Balanegra. De estos 72 municipios, tan solo presentó candidaturas locales en 21 municipios. La unión de PP y Vox conseguiría el ayuntamiento deuna localidad en la que históricamente ha ganado el PP, al igual que en esta ocasión. Este municipio destaca por tener más del 20% de los habitantes de origen extranjero. En Balanegra Vox no consigue representación y en Níjar entra con 3 concejales pero el PSOE consigue la mayoría.El partido de Santiago Abascal tan solo se ha presentado en un total de 729 de los 8.131 municipios españoles, un 8,97% del total, según los cálculos realizados porSantiago Abascal ha encontrado a quien atacar, no sólo durante la campaña, sino también en la jornada electoral. En un colegio electoral de Ceuta una presidenta de mesa vestía un nicab con el que solo se le veían los ojos y líder de Vox ha calificado de "encapuchada" y ha asegurado en su cuenta de Twitter que esta situación le parece "bochornosa".En las elecciones europeas los partidos de ultraderecha y los populistas de derechas de todo el continente atraen las miradas y hacen saltar las alarmas. En el caso de España,con una fuerza de tres eurodiputados y el 6,21% de los votos con más del 90% del escrutinio. En las generales de abril obtuvo más del 10% de papeletas en toda España.La comunidad en la que ha sido más votada es Murcia con un 11,10%. Le sigue el resultado de Madrid, que roza el 10%.Con el 95% escrutado, el partido liderado por Santiago Abascal suma algo más de. En las elecciones generales tuvo 2,6 millones de apoyos, con un porcentaje del 10,26%. Estos datos le otorgan tres asientos en la Eurocámara: su número uno, el abogado del Estado Jorge Buxadé; la vicesecretaria de Relaciones Institucionales del partido, Mazaly Aguilar; y el periodista y 'fichaje' para la ocasión Hermann Tertsch. Buxadé ha asegurado tras saber los resultados que en el Europarlamento entra "un partido que entra con los vientos de Europa".La formación apunta que hace cinco años, en las últimas europeas con el exdirigente del PP Alejo Vidal-Quadras como candidato, Vox se quedó sin representación en Bruselas con el 1,56% de los votos emitidos; por lo. Sin embargo, las encuestas les auguraban entre cuatro y cinco escaños con menor pérdida porcentual respecto a generales. En la Comunidad de Madrid, uno de los puntos donde Vox esgrime más fuerza, logró un 13,86% de votos el 28-A y se ha quedado en un 9,83% este domingo.Vox ha hecho una campaña europea en defensa de la soberanía de las naciones en la Unión Europea y un. Pero además ha estado marcada por algunas declaraciones de su candidato, quien por ejemplo seen un mitin celebrado en Valdemoro (Madrid). Vox ha conseguido entrar entras su irrupción en el Parlamento Andaluz en el pasado mes de diciembre. En esta ocasión ha logrado entrar con 11 diputados en Asamblea de Madrid , la comunidad en la que más representación obtiene. Sin embargo, en la que obtiene undonde obtiene un 10,12% con más del 90% del voto escrutado. Con esa fuerza en las urnas han conseguido hasta 4 diputados en el parlamento murciano. En ambas comunidades se convierte, asimismo, en una pieza necesaria para la gobernabilidad de la derecha y en ambas comunidades se espera un “pacto a la andaluza”.el reparto de escaños es de 30, 26, 11, para los partidos de Casado, Rivera y Abascal, mientras que enen el mismo orden obtienen 17, 6 y 4 parlamentarios respectivamente.Han conseguido, además, asientos en otras 5 comunidades que soncon 3 diputados, en elobtiene dos posiciones. Por último, entran en el parlamento dedonde se espera, también, que gobierne la derecha, sin embargo, el partido conservador y Ciudadanos suman mayoría sin tener que contar con el único escaño de Vox.