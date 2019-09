Publicada el 07/09/2019 a las 13:40 Actualizada el 07/09/2019 a las 14:06

Tenemos los votos, tenemos los escaños, tenemos el #ProgramaComúnProgresista. Lo único que necesitamos es que Unidas Podemos dé un paso al frente, que desbloquee la situación, que facilite una legislatura y un Gobierno progresista en España. pic.twitter.com/suPwuROuIi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2019

Page avisa que el PSOE "siempre está preparado" para ir a las urnas

Abel Caballero repetirá como presidente de los alcaldes de España

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE Pedro Sánchez , ha exhibido este sábado desde Toledoel 10 de noviembrede la mano de Unidas Podemos En una intervención ante centenares de alcaldes, concejales y representantes municipales del PSOE congregados en el Palacio El Greco,. "Tenemos los votos (...), los escaños, el programa común progresista. Lo único que necesitamos, y es a lo que invito a Podemos, a que dé un paso al frente, desbloquee y tengamos una investidura para una legislatura progresista y gobierno progresista", ha reclamado.Sánchez no solo busca que Podemos le permita superar la investidura, sino que, de ahí queque, dicen los socialistas, están dispuestos a pactar, pese a que se lo han dado ya muy definido. Antes que conformar un Ejecutivo inestable que se vea abocado a convocar elecciones en seis meses o un año, la cúpula del PSOE traslada que es preferible repetir las elecciones ahora.Esta convicción, extendida en el seno del partido y que por tanto trasciende al entorno más próximo a Sánchez, se encargó de verbalizarla el presidente de Castilla-La Mancha,, que. "La gente hoy valora que no quieras ser presidente de cualquier manera y a cualquier precio", ha subrayado García-Page, que asegura que los socialistas no quieren repetir unas elecciones que ya ganaron ni dar "segundas oportunidades para la extrema derecha".que el PSOE, ha dicho, está dispuesto a pactar con otros partidos.Ahora bien, García-Page también ha dejado claro que. "Deseamos que mantengas esta seguridad. No investidura a cualquier precio", ha reiterado a Sánchez.Durante este mitin en Toledo, Sánchez también ha aprovechado para anunciar que el alcalde de Vigo,. "Será un honor volver a contar contigo para presidir la FEMP", ha asegurado el líder del PSOE en su intervención ante el Consejo de Política Municipal.Tras el anuncio del presidente del Gobierno," en lo personal tanto a la dirección del partido como al propio Pedro Sánchez por haber pensado en él para continuar como responsable de la FEMP y ha apuntado que, con independencia de que él esperase o no esa noticia, "lo importante es que lo decidieron", algo que agradece "muchísimo". En lo político, el alcalde de Vigo ha manifestado a los medios de comunicación que va a seguir trabajando por el municipalismo, algo en lo que cree porque lleva tantos años en el PSOE que aprendió a creer en él.Caballero ya había confirmado públicamente días antes que le gustaría repetir en el cargo, pero que la decisión competía a su partido, al que le toca presidir la institución. La decisión se formalizará, en el XII Pleno de FEMP, que servirá para elegir a su presidente y votar las candidaturas de los equipos que liderarán la institución durante el próximo mandato 2019-2023, que se adaptarán a los resultados de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.Los alcaldes y presidentes de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de toda España asociados a la FEMP, asistirán al Palacio Municipal de Congresos de IFEMA para hacer balance del mandato concluido, presidido por Caballero, aprobar las pautas de trabajo para el nuevo periodo y elegir a los equipos que liderarán los órganos de gobierno para el próximo cuatrienio. El PSOE, como ganador de las pasadas elecciones municipales de mayo,y seguirá apostando por el vigués Abel Caballero, que en los comicios mejoró la mayoría absoluta con la que gobierna el consistorio.