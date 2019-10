Directo | Cortadas una veintena de vías en Cataluña por la huelga general

Publicada el 18/10/2019 a las 09:00 Actualizada el 18/10/2019 a las 10:35

Convocar eleccions com abans millor per generar un Govern q representi majories més àmplies i un Parlament amb majors consensos compromès amb l’amnistia, amb l’encarament de la crisi econòmica i x construir un escenari de negociació. Ho dèiem fa setmanes i avui és del tot urgent — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) October 18, 2019

Per haver permès l’actuació brutal de la PN amb l’ús de bales de goma, x les actuacions desproporcionades dels @mossos q han deixat nombrosos ferits,i x la incapacitat d’impedir les agressions d’un grup d’ultres espanyolistes, demanem la dimissió o el cessament del conseller Buch — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2019

Información acerca de los vuelos en los aeropuertos de #Cataluña:



➡️ JT #Barcelona-#ElPrat: de 979 vuelos programados, 84 ya operados y 55 cancelados.



➡️ #Girona-Costa Brava: de 49 programados, 5 ya operados y 0 cancelados.



➡️ #Reus: de 16 programados, 0 cancelados. pic.twitter.com/1jLJzf41UX — Aena (@aena) October 18, 2019

Cacería nazi en el centro de Barcelona bajo la mirada displicente de la Brimo.



Se acabó el tiempo de las explicaciones y llegó el de las dimisiones. pic.twitter.com/76AwpWp01W — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 17, 2019

Fins al moment almenys 11 detinguts en el marc de diferents actes de protesta a diferents punts del territori. Es manté el dispositiu pic.twitter.com/xH1MjWkPCI — Mossos (@mossos) October 17, 2019

ℹ (1) ACTUALITZACIÓ 09.00 H



⚫ VIES TALLADES



➡A-2 Fondarella

➡A-27 Port de Tarragona, desviaments T-11

➡AP-2 Tarrés, obert 1 carril en cada sentit

➡AP-7 La Jonquera, obert 1 carril sentit sud

➡AP-7 Sant Julià de Ramis, desviaments: sud sortida 5 i nord sortida 8

— Trànsit (@transit) October 18, 2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circulará al 50% en las horas punta –desde las 6.30 hasta las 9.30 horas y desde las 17 hasta las 20 horas– y al 25% el resto de la jornada.

–desde las 6.30 hasta las 9.30 horas y desde las 17 hasta las 20 horas– y al 25% el resto de la jornada. El Metro, el autobús y el Tram de Barcelona también funcionarán al 50% durante las horas punta, y al 25% el resto del día, mientras que el resto de transportes de viajes urbanos e interurbanos y el Aerobus entre Barcelona y el aeropuerto lo harán al 50%.

en respuesta a la sentencia del procés. Los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han convocado una huelga para este viernes y, además, el Sindicat d'Estudiants (SE), continúa con los paros convocados en institutos y universidades. A las 17.00 horas está convocada una manifestación en Barcelona coincidiendo con la llegada de las marchas promovidas por la ANC y Òmnium, que partieron el miércoles de Girona, Tarragona, Vic, Berga (Barcelona) y Tàrrega (Lleida).Ente contamos en directo el minuto a minuto de toda la actualidad de este viernes:Los Mossos d'Esquadra han neutralizado unaque desconocidos habían dejado en Barcelona la mañana de este viernes coincidiendo con la huelga general independentista, han informado fuentes de la policía autonómica a Europa Press. El hallazgo se ha producido en la Ronda Sant Pere con paseo de Gràcia de Barcelona, y un equipo de Tedax del cuerpo policial ha acudido al lugar para desactivar el objeto.Un grupo de estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han cortado durante media hora la mañana de este viernes la, ha informado el Servicio Catalán de Tráfico(SCT).Unascortan desde primera hora de este viernes la A-27, el, con motivo de la huelga general independentista convocada por los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y las Marxes per la Llibertat.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido que se produzcana que el jueves protagonizaron protestas y que agredieron a un chico con palos: "Nos consta que los Mossos d'Esquadra tienen las imágenes y esperamos que haya detenciones y que no queden impunes".El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha urgido de nuevo este viernes aen Cataluña para generar un Govern que represente mayorías más amplias y un Parlament con mayores consensos.El Govern ha asegurado que no tolerará, y ha valorado positivamente que la mayoría de protestas tras la sentencia del 1-O de este jueves discurrieron de, según han informado fuentes de Presidencia. También ha analizado los cortes en las infraestructuras viarias a raíz de la convocatoria de huelga general, y han acordado que diferentes responsablesen rueda de prensa.La ANC ha pedido este viernesladel conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, por la actuación policial en las protestas en Cataluña.El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch,de este viernes en rueda de prensa tras los disturbios vividos en las diferentes jornadas de protesta contra la sentencia del 1-O. Por su parte, el presidente Torra ha acudido este viernes a las 8 horas al Palau de la Generalitat para asistir a una reunión del gabinete de seguimiento de los incidentes en protestas tras la sentencia del 1-O.Las aerolíneas han canceladoen el Aeropuerto de Barcelona con motivo de la huelga general independentista convocada para este viernes por los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). De estos 55 vuelos,–18 tienen origen en el Aeropuerto de Barcelona y 18 tienen destino en la instalación–, mientras queentre Barcelona y Madrid por la convocatoria de huelga general.La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este viernes que el Ejecutivo nacionalante la situación que se está viviendo en Cataluña tras la sentencia del procés y ha criticado que los partidos de la oposición estén echando "leña" a la situación, como ha sido la actitud del PP de pedir la dimisión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.El Puerto de Barcelonadurante la jornada de huelga independetista convocada para este viernes por los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Por su parte, los estibadores del Puerto de Barcelona han parado su actividad con motivo de la huelga general y han iniciado a las 9.00 horas unaEl expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha comparecido de forma voluntaria a primera hora de este viernesen Bruselas acompañado de sus abogados en respuesta a lacursada por el Tribunal Supremo (TS) el lunes. Puigdemont se encuentra desde las 9 horas en dependencias judiciales de Bélgica a la espera de que la justicia decida sobre su situación [AMPLIACIÓN] El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado laante las acciones de ultras la noche del jueves: "Se acabó el tiempo de las explicaciones y llegó el de lasLa actividad del Aeropuerto de Barcelona se desarrollaen esta jornada de huelga general convocada Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), cumpliendo con los servicios mínimos. Para la jornada de este viernes el Aeropuerto de Barcelona tiene programados un total de 979 vuelos, de los que, y los accesos a la infraestructura no presentan dificultades, según ha informado el Ministerio de Fomento.Al menosdurante este jueves en la cuarta jornada de protestas en Cataluña contra la sentencia del 1-O, han informado vía Twitter los Mossos d'Esquadra, que han añadido que se mantiene el dispositivo.La avenida Diagonal de Barcelonadesde las 7.30 horas de este viernes a la altura del Palau de Pedralbes por una manifestación en el marco de la huelga general. La manifestación afecta el servicio de tranvía entre las paradas Maria Cristina y Zona Universitària en las líneas T1, T2 y T3.Según ha informado la Guàrdia Urbana de Barcelona, una marcha cortaentre Horta y Sant Gervasi, mientras queestá cortada a la altura de Entença.Centenares de personas culminarán este viernes las Marxes per la llibertat con caminatas que sobre las 7 horas cortany que provocan afectaciones de tráfico con la previsión de que las diferentes manifestaciones convocadas por ANC y Òmnium lleguen este viernes a Barcelona.También están cortadas las carreterasen Manlleu, laen Ponts (Lleida), laen Roda de Ter (Barcelona), laen Brunyola, laen la Vall d'En Bas (Girona), laen Solsona, laen Sant Bartomeu del Grau, laen La Seu d'Urgell, laen Torregrossa (Lleida) y laen Lleida.El tráfico de trenes en Cataluña se está desarrollando a las 7.30 horasen este viernes de huelga general convocada por Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Cataluña, ha informado el Ministerio de Fomento.Las protestas del jueves contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas en Catalunya han terminado con–menos que en los últimos días–, que han sido atendidos por el Sistema Català d'Emergències (SEM), según ha informado el servicio. La mayoría de las asistencias se han producido eny en concreto en el distrito de Eixample.La Generalitat ha decretado unosen Rodalies ycon motivo de la huelga convocada por la Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) para este viernes.La autopistase encuentra cortada a la altura de la Jonquera (Girona) en dirección sur y latambién permanece cortada a su paso por Tarrés (Lleida) en ambos sentidos de la marcha debido a las manifestaciones que tienen lugar en el marco de este viernes en que están convocadas marchas y una huelga general para protestar por la sentencia del 1-O. También se encuentran cortadas las carreteras, a la altura de Manlleu (Barcelona), laen Ponts (Lleida), laen Roda de Ter (Barcelona) y laa su paso por Santa Coloma de Farners y de Brunyola (Girona).