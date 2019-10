Publicada el 27/10/2019 a las 12:00 Actualizada el 27/10/2019 a las 12:59

123.10.

12.55.

12.50.

Pablo Casado: "El PSOE y Pedro Sánchez deben decidir con quien están [...] Si no quiere cerrar la puerta a pactar con Torra y Junqueras el 10-N lo tiene que decir antes de que los españoles voten"



Minuto a minuto:https://t.co/GV9d2S47hL pic.twitter.com/B9TxvmXfOg — 24h (@24h_tve) October 27, 2019

12.30.

12.20.

Bajo el lema "Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!", Societat Civil Catalana quiere dar voz a los demócratas catalanes, salir a la calle de forma pacífica y acabar con el 'procés'. | Informa @isabelojedamhttps://t.co/xjJk56UUvZ pic.twitter.com/DAIm6AFYNx — Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 27, 2019

12.10.

12.05.

12.00.

Josep Borrell, sobre las concentraciones de los últimos días en Barcelona: "Estamos asistiendo a unas manifestaciones que tienen unos niveles de violencia como no se veían desde los tiempos de la reconversión industrial"https://t.co/W2yIEM3plR pic.twitter.com/Sn3k7JEA5o — 24h (@24h_tve) October 27, 2019

11.55.

11.50.

11.35.

ℹReobertes l'A-2 a Pallejà en direcció Barcelona i la B-24 a la Palma de Cervelló — Trànsit (@transit) October 27, 2019

11.05.

Arran dels incidents d’ahir hi ha 2 hospitalitzats menys greus a l’Hospital del Mar.



Respecte la setmana passada encara queden 4 persones hospitalitzades:



◽️2 Hospital Sant Pau: 1 greu i 1 menys greu per lesió ocular.



◽️1 greu Vall d’Hebron.



◽️1 menys greu Trueta. — Salut (@salutcat) October 27, 2019

09.45.

Tancament #SEM incidents del 26 d'octubre: 46 assistències sanitàries.



▪ Barcelona: 44

▪ Mataró: 2



Cap d’elles en estat greu — SEM. Generalitat (@semgencat) October 26, 2019

09.40.

09.15.

Constitucionalistes i demòcrates catalans i de la resta d'!

El nostre moment ha arribat!

Defensem junts avui de forma pacífica la convivència a Catalunya i reclamem la fi del Procés!

Donem una lliçó de democràcia! Tornem a fer història!! ❤️❤️ #27Oct #StopProces #27O pic.twitter.com/zWylkmVhvI — Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 27, 2019

Elpara decir "basta" al proceso independentista, en una movilización convocada por Societat Civil Catalana (SCC) el día después de que entidades y partidos soberanistas saliesen de nuevo a las calles en una masiva movilización pacífica para rechazar la sentencia del Supremo Además, la jornada estará marcada por las reacciones a losen las concentraciones convocadas por los CDR y que ha dejado un balance de 44 personas heridas -25 de ellos Mossos-, y 7 detenidos por la Policía Nacional.Te contamos en directo enel minuto a minuto de toda la actualidad de este domingo:Unasse han manifestado este domingo a mediodía a lo largo del paseo de Gràcia de Barcelona, por la unidad de España y contra el independentismo, según cifras de la Guardia Urbana.Laha reclamado este domingo al Estado que "el orden público impere en toda Cataluña para que la gente pueda ser realmente libre". En declaraciones en la manifestación de Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona, ha advertido de que la violencia sirve para atemorizar, y ha asegurado que su formación quiere que "la gente no tenga que sentir miedo siendo catalanes no secesionistas".Elha dicho este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los socialistas, "si no quieren cerrar la puerta a volver a pactar con Torra y Junqueras el 10N, lo tienen que decir antes de que los españoles voten". "Si no, pues directamente hoy es un buen momento para que sus representantes en esta manifestación anuncien que rompen de immediato cualquier acuerdo" con JxCat y ERC en las administraciones, ha declarado a los periodistas en la manifestación. "Sería bueno que dijera dónde está: si está en las calles de Barcelona hoy, con los constitucionalistas", o manteniendo acuerdos con independentistas, ha insistido, aunque ha calificado de muy positivo que acudan a la movilización todos los partidos constitucionalistas.El, ha dicho este domingo que "ya basta de quienes están metiendo a Cataluña y España en un callejón sin salida" con el proceso independentista. En declaraciones durante la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona, ha declarado que "los catalanes están hartos de lo que está pasando" y ha criticado la violencia que se volvió a dar este sábado en la ciudad, ha dicho. También ha destacado la necesidad que la gente vea esta movilización: "Para el mundo y Europa, es muy importante que se sepa que los catalanes estamos orgullosos de ser españoles y europeos, y que estamos orgullosos de la Constitución y de los valores españoles".Miles de personas han empezado este domingo a las 12.15 horas laconvocada por Sociedad Civil Catalana (SCC).Elha asegurado este sábado que "Cataluña está quedando muy perjudicada por la deriva independentista". En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana (SCC) y en relación a las declaraciones del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado que "si se refiere a los choques violentos de las noches, es verdad", pero que la sociedad catalana va a saber superar la situación y que su partido hará todo lo posible para contribuir.El, ha acusado este domingo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "dejación de funciones" y le ha pedido garantizar la convivencia en Cataluña. Lo ha declarado a los medios antes de participar en la manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana (SCC) a mediodía en el paseo de Gràcia de Barcelona y también h ministro ha asegurado que Torra debe representar a todos los catalanes: "Su función principal es que haya una convivencia y se base en el respeto de la legalidad y la democracia".El, ha afirmado este domingo que no había visto disturbios en España como los de estos días en Barcelona "desde los tiempos de la reconversión industrial, allá por los años 80". En declaraciones antes de la manifestación de SCC en Barcelona, lo ha calificado de inaceptable: "Estamos asistiendo en Barcelona a unas manifestaciones que tienen unos niveles de violencia como nunca habíamos visto" desde aquella época.El, ha defendido este domingo el operativo de Mossos d'Esquadra en los altercados y cargas tras la concentración convocada por los CDR ante la Jefatura de Policía, en la Via Laietana, aunque asegura que el cuerpo "revisa todas las actuaciones" y los mandos determinarán si algún agente no siguió los protocolos. Lo ha dicho en una comparecencia ante los medios después de que en los disturbios 44 personas resultaran heridas -25 de ellos Mossos-, y 7 fueran detenidas por la Policía Nacional, han informado este domingo fuentes de la Conselleria de Interior.El ministro del Interior en funciones,, ha asegurado que "todos" los operativos han dicho que en Cataluña hubo una violencia de "mucho mayor impacto" que la del País Vasco. "No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza por cómo buscaban el cara a cara, además de los medios que utilizaron", ha afirmado en una entrevista en La Razón Lahan quedado reabiertas al tráfico este domingo a última hora de la mañana tras una concentración que pretendía cortar el paso a autocares que se dirigieran a la manifestación de SCC a mediodía en la capital catalana. La autopista estuvo cortada en dirección Barcelona, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).por los altercados del sábado en la ciudad a raíz de la concentración ante la Jefatura de Policía contra la actuación policial en los disturbios tras la sentencia del procés.La Conselleria de Salud de la Generalitat también ha informado vía Twitter de que. Dos de los cuatro están en el Hospital de Sant Pau de Barcelona (uno grave y otro menos grave por lesión ocular), el tercero está grave en el Vall d'Hebron barcelonés y el cuarto está menos grave en el Trueta, en Girona.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido este sábado por la noche adurante los incidentes en Barcelona, tras la concentración iniciada ante la Jefatura Superior de Policía, situada en Via Laietana. De estos heridos, 37 han recibido el alta en el mismo lugar y siete han sido trasladados, y también han atendido a dos personas en Mataró (Barcelona), que han sido dadas de alta in situ, ha informado el SEM.Elha asegurado que hay quien habría preferido que se aplicara la Ley de Seguridad Nacional: "Pero yo no puedo permitirlo", y ha descartado dimitir en este momento, porque según él sería una irresponsabilidad. En una entrevista en La Vanguardia este domingo recogida por Europa Press, Buch ha defendido que su obligación es demostrar "voluntad de autogobierno y responsabilidad política", ya que considera para ser un Estado hay que tener seguridad.Elal proceso independentista, en una movilización convocada por Societat Civil Catalana (SCC). Bajo el lema "Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!", la concentración comenzará a las 12.00 horas en el cruce de Passeig de Gràcia con Provença y avanzará por el paseo hasta la calle Aragó, donde se instalará un escenario y se celebrará un acto, y SCC llama a ir de blanco como símbolo de paz. Esta manifestación pretende emular a las movilizaciones que convocó SCC en Barcelona durante otoño de 2017 tras el 1-O y la declaración de independencia, especialmente la del 8 de octubre, y que la entidad y el constitucionalismo reivindican como la primera vez que los catalanes contrarios a la independencia salieron a la calle.Pese a la voluntad de reducir el protagonismo político, la entidad sí que ha invitado a asistir acomo la Lliga Democràtica, pero no a Vox: "Hemos invitado a todos los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Cataluña", explicó Sánchez Costa. Entre los asistentes que ya han confirmado su participación destacan el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el de Fomento, José Luis Ábalos, por parte del PSOE; el líder del PP, Pablo Casado, y el de Cs, Albert Rivera. Además, los conservadores estarán representados por la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández; Cs por la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, y la líder en Cataluña, Lorena Roldán; el PSC por su primer secretario, Miquel Iceta; y también asistirá el exprimer ministro francés y concejal en Barcelona Manuel Valls.