Publicada el 27/02/2020 a las 06:00 Actualizada el 26/02/2020 a las 21:09

Las últimas 48 horas han sido determinantes para que la alarma por el coronavirus se expanda de forma casi paralela a la enfermedad. La suma de cada vez más casos en Italia y los diez contagios confirmados en España han contribuido a ello. Las autoridades sanitarias se afanan cada día en convencer a la población de que no hay motivos ni razones para que cunda el pánico. Por eso también los medios de comunicación han comenzado a ganar protagonismo. De hecho, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España emitió un comunicado este miércoles instando a los periodistas a informar "con rigor y datos reales, verificados y contrastados" sobre el brote, que por ahora no es considerado ninguna pandemia. No hay que caer, dice la organización profesional, en "enfoques amarillistas o sensacionalistas que sólo puedan crear situaciones de miedo generalizado". Porque eso es lo más peligroso, según las autoridades.

Es cierto que la situación ha cambiado. En apenas unas horas se han conocido diez casos positivos en nuestro país: nueve importados y uno contagiado en territorio nacional. No obstante, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas —que tienen las competencias transferidas— han pasado de dar simples actualizaciones de datos sobre la expansión del virus a ofrecer consejos a la población para evitar que haya contagios dentro del territorio español. En este sentido, en la reunión que mantuvieron este martes el ministro Salvador Illa y los consejeros de Sanidad de las autonomías se acordó la recomendación —que no la prohibición— de no viajar al norte de Italia, Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur. Si ya se ha hecho, piden estar atentos. Si hay síntomas dentro de los 14 días posteriores al viaje hay que contactar con los servicios de salud. Pero primero por teléfono. "Es mucho más aconsejable y más cómodo llamar y, muchas veces, la toma de muestras se va a poder hacer en el domicilio", dijo Illa, que informó también de que se preparán piezas informativas con medidas básicas de prevención para difundir en los aviones que aterricen en España.

"Vamos a seguir haciendo un seguimiento permanente y diario de la situación para adoptar cualquier medida adicional que sea necesaria, guiados por el principio básico de garantizar la protección de la salud de la población", aseveró el ministro de Sanidad.

Pero el Ministerio no es la única institución que ha lanzado sus recomendaciones y consejos para que la población evite un posible contagio. Presidencia del Gobierno emitió este mismo miércoles un comunicado en el que recogía las directrices que ha marcado la Organización Mundial de la Salud (OMS) para protegerse del Covid-19.

Aunque el brote se originó a principios de enero, todavía se desconoce cuál es la fuente primaria de la infección, al igual que tampoco se sabe de forma "precisa", dice Sanidad, sobre cómo es la transmisión. No obstante, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que podría ser a través del contacto con animales infectados o por cercanía con secreciones respiratorias de una persona enferma. Por ejemplo, con la tos o con los estornudos. "Estas secreciones infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca", dijo el Ministerio. De ahí que las medidas de prevención vaya muy orientadas a evitar que las secreciones propias infecten a alguien y que las ajenas consigan contagiar a uno mismo. Según la OMS, se hace de la siguiente manera:

Lavándose las manos de manera frecuente. La institución recomienda que se haga con agua y jabón o con alcohol . Hacerlo, dice, consigue "matar" el virus si está entre las manos.



La institución recomienda que se haga . Hacerlo, dice, consigue "matar" el virus si está entre las manos. Adoptando medidas de higiene respiratoria. Según la OMS, si se tose o se estornuda hay que cubrirse la boca y la nariz —para evitar precisamente esas secreciones— con el codo flexionado o con un pañuelo que habrá que tirar inmediatamente después, al tiempo que, de nuevo, se lavan las manos. Así, dice la organización,"se evita la propagación de gérmenes y virus". "Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas que toque", dice el documento del Gobierno.



Según la OMS, si se tose o se estornuda hay que cubrirse la boca y la nariz —para evitar precisamente esas secreciones— que habrá que tirar inmediatamente después, al tiempo que, de nuevo, se lavan las manos. Así, dice la organización,"se evita la propagación de gérmenes y virus". "Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas que toque", dice el documento del Gobierno. Manteniendo distancia con las demás personas. Al igual que el virus se contagia al toser o estornudar, también puede transmitirse al hablar. Por eso se recomienda que exista al menos un metro de distancia entre persona y persona. "Cuando alguien con una enfermedad respiratoria tose o estornuda proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus", dice el documento. Si se está cerca, advierte, puede haber un contagio.



Al igual que el virus se contagia al toser o estornudar, también puede transmitirse al hablar. Por eso se recomienda que exista al menos entre persona y persona. "Cuando alguien con una enfermedad respiratoria tose o estornuda proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus", dice el documento. Si se está cerca, advierte, puede haber un contagio. Evitando el contacto con los ojos, la nariz y la boca. Las manos han podido tocar una superficie contaminada y, si se llevan a estas zonas, se puede inhalar el virus.



Las manos han podido tocar una superficie contaminada y, si se llevan a estas zonas, se puede inhalar el virus. Solicitando atención médica ante el primer síntoma o probabilidad. Si se ha viajado a algunas de las zonas donde se han confirmado casos, o si se ha tenido contacto con alguien que lo haya hecho, lo mejor es indicarlo al servicio de salud. Además, si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar también hay que hacerlo. Puede ser una afección respiratoria o el coronavirus, y cuanto antes se detecte antes se evitarán nuevos contagios.



Si se ha viajado a algunas de las zonas donde se han confirmado casos, o si se ha tenido contacto con alguien que lo haya hecho, lo mejor es indicarlo al servicio de salud. Además, si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar también hay que hacerlo. Puede ser una afección respiratoria o el coronavirus, y cuanto antes se detecte antes se evitarán nuevos contagios. Cuidándose en casa si se tienen síntomas pero no se ha viajado a zonas afectadas. Puede ser que ante el primer síntoma leve de dificultad para respirar surja la preocupación. Sin embargo, la OMS recomienda que, si no se ha viajado a zonas con contagios y no se conoce a alguien que lo haya hecho, es mejor tratar de curarse en casa. Para ello, la institución opta por practicar "una higiene respiratoria y de manos básica".



Puede ser que ante el primer síntoma leve de dificultad para respirar surja la preocupación. Sin embargo, la OMS recomienda que, si no se ha viajado a zonas con contagios y no se conoce a alguien que lo haya hecho, es mejor tratar de curarse en casa. Para ello, la institución opta por practicar "una higiene respiratoria y de manos básica". Usando medidas de higiene si se visitan mercados de animales vivos y evitando el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. Aunque no se sabe con seguridad, se cree que el origen del brote está en alguno de los mercados de animales vivos de la localidad china de Wuhan, en Hubei, el epicentro del virus. Por eso la OMS opta por aumentar las medidas de higiene si se visitan este tipo de lugares. En primer lugar, lavando periódicamente las manos después de tocar animales o productos animales; en segundo, evitando el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado; en tercero, evitando el contacto con perros o gatos callejeros, roedores, aves y murciélagos; y en cuarto, evitando el contacto con desechos o fluidos de animales. Hay que evitar, además, el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.



Aunque no se sabe con seguridad, se cree que el origen del brote está en alguno de los mercados de animales vivos de la localidad china de Wuhan, en Hubei, el epicentro del virus. Por eso la OMS opta por aumentar las si se visitan este tipo de lugares. En primer lugar, lavando periódicamente las manos después de tocar animales o productos animales; en segundo, evitando el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado; en tercero, evitando el contacto con perros o gatos callejeros, roedores, aves y murciélagos; y en cuarto, evitando el contacto con desechos o fluidos de animales. Hay que de productos animales crudos o poco cocinados. ¿Y usando mascarilla? Desde que comenzó el brote se han propagado las imágenes de las zonas afectadas por el coronavirus en las que aparecen ciudadanos con mascarillas que cubren su nariz y su boca. Y con el aumento de casos y de la alarma comenzaron a ser cada vez más frecuentes en todo el mundo. Tanto ha sido así que las farmacias madrileñas anunciaron este miércoles —ya con dos casos positivos— que habían agotado este producto. ¿Pero realmente funciona? Según la OMS se pueden emplear, pero sabiendo cómo. Por un lado, explica la organización, si se está sano se deben emplear si se atiende a alguien probablemente infectado o si se tiene tos o estornudos. Si no, no se recomienda su uso habitual. En cualquier caso, si se opta por usarla, hay que saber hacerlo. Antes de hacer nada hay que lavarse las manos y, después, habrá que cubrir bien la nariz y la boca. No hay que tocar la mascarilla y, si se hace, habrá que lavarse las manos de nuevo. ¿Y cuándo hay que quitarla? La OMS recomienda que se haga cuando esté húmeda siempre por la parte trasera y que, directamente, se deseche.

En cualquier caso, estas medidas son tan sólo a modo de prevención. Según informó este miércoles el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el riesgo de transmisión local del coronavirus Covid-19 en España es moderado, aunque hay excepciones. Tal y como indicó, en aquellos lugares donde aún no se han confirmado casos el riesgo es muy bajo y en aquellos donde hay varios positivos puede llegar a ser alto. Es el caso, por ejemplo, de Tenerife. "En nuestra evaluación de riesgos ya aparece como moderado, pero se tiene que adaptar a cada caso. En general, en España es bajo o muy bajo. Pero en alguna zona concreta alto o incluso muy alto. No todos estamos al mismo nivel de riesgo. En las zonas donde se identifican casos importados y en su entorno ese riesgo es claramente moderado. A nivel nacional, vamos a plantearlo como moderado, pero sigue siendo bajo. Es un riesgo que hay que adaptar a cada situación", explicó.