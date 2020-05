Ayuso posa imitando a la Virgen de los Dolores en una táctica victimista que ya usó tras destaparse el 'caso Avalmadrid'

Publicada el 10/05/2020 a las 13:00 Actualizada el 10/05/2020 a las 14:35

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra una semana convulsa en la que ha acaparado titulares protagonizando una portada en El Mundo que ha hecho correr ríos de publicaciones y memes en las redes sociales y en la que se presenta como víctima de las actuales circunstancias y posando como Nuestra Señora de los Dolores. No es la primera vez que Ayuso recurre al victimismo tras un escándalo: ya lo hizo el pasado verano después de que infoLibre destapara el alzamiento de bienes del caso Avalmadrid, la entidad semipública bajo sospecha de dar trato de favor a empresarios y políticos del PP, entre ellos la propia familia Ayuso.

En esta ocasión, la portada en El Mundo llega después de una semana en la que ha acaparado muchos titulares. Primero, por la dimisión de Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública, que se negó a avalar con su firma la documentación que había que trasladar al departamento de Salvador Illa para el cambio de fase del plan de desescalada del Gobierno y que finalmente fue presentado sin que nadie lo firmase. Y después por el 'no' del Ejecutivo a que la región pasará la fase 1 al considerar que aún estaba lejos de cumplir los requisitos para esta medida de alivio. La propia Ayuso terminó reconociendo que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos cambió de decisión.

Vestida complemente de luto, como ya hizo en la misa en La Almudena, en el polémico acto de Ifema o en los actos del Dos de Mayo, Ayuso imita en la portada de El Mundo la iconografía de Nuestra Señora de los Dolores. La presidenta madrileña está asesorada por Miguel Ángel Rodríguez, que fue secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar.

En esta entrevista en El Mundo, Ayuso asegura que defendió el paso a la fase 1 ya que "cada semana que pasa un negocio se cierra, un autónomo se queda fuera" y defiende que no es un varapalo político sino "un varapalo para la economía". "Creo que estábamos en condiciones de pasar", apunta y asegura que ella ha sido "la más precavida con todos los pasos". "Madrid ya no es la misma que en febrero", afirma. Asimismo, también defiende que para evitar contagios no se puede quedar toda la población en casa hasta diciembre y cree que "el Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la protección de los más vulnerables y la vida normal del motor económico de España". "El mayor hándicap que tiene Madrid es la densidad de población y eso no va a cambiar", matiza.

Este movimiento de Ayuso con esta entrevista y esta portada recuerda a su tendencia a presentarse como víctima tras protagonizar un escándalo. Precisamente en el mismo periódico que ya usó después de que infoLibre destapase el caso Avalmadrid durante el verano de 2019. En aquella ocasión, la presidenta madrileña apareció en un reportaje en el suplemento La Otra Crónica como víctima de decisiones de su padre en el alzamiento de bienes en la entidad semipública ya que era "un hombre honrado pero con dificultad para la relaciones personales, al que le costaba exteriorizar sus sentimientos y que siempre mantuvo una relación muy complicada con sus hijos".

Ayuso también llegó a asegurar que esta investigación sobre Avalmadrid se basaba en acusaciones inventadas e incluso sostuvo la existencia de una "campaña machista" basada en "falsedades". Sin embargo, nunca aclaró el trato de favor que recibió por parte de esta entidad, su participación en dos operaciones sospechosas de un delito de alzamiento de bienes y el impago del IBI al Ayuntamiento de Madrid durante cinco años. En la Asamblea de Madrid continúa abierta una comisión de investigación parlamentaria exigida por los partidos de la oposición y cuyas sesiones quedaron interrumpidas tras la explosión de la pandemia y después de que dos expresidentes de Avalmadrid mintieran en sus primeras comparecencias.

