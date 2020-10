Ayuso exige pactar "medidas sensatas" en las próximas horas y pide a los madrileños que no salgan de la región

Publicada el 08/10/2020 a las 14:46 Actualizada el 08/10/2020 a las 15:24

Apenas tres horas después de que la justicia madrileña denegara la ratificación de las medidas de restricción de movimientos en la Comunidad de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido en la Puerta del Sol para anunciar que el Ejecutivo autonómico retirará las medidas cautelares solicitadas en la Audiencia Nacional para "evitar más confusión a los ciudadanos", a los que ha pedido ante la llegada del puente del 12 de octubre que no abandonen la comunidad autónoma porque "el virus no se ha ido". Además, ha pedido al Gobierno central diálogo para que "entre esta noche y mañana" se puedan acordar "medidas sensatas" que taponen el vacío dejado ahora por el último auto judicial.

La presidenta madrileña arrancó su comparecencia lanzando algún que otro dardo al Gobierno central. "El Tribunal Superior de Justicia no ha ratificado unas medidas que desde la Comunidad de Madrid entendíamos precipitadas, no consensuadas y que afectaban a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así lo han entendido también los tribunales. Las de semanas atrás, estas sí ratificadas, estaban dando sus frutos", comenzó señalando Ayuso en su declaración institucional. No obstante, puntualizó que si bien se estaban registrando cifras positivas, estas todavía siguen siendo preocupantes. "No podemos confiarnos. El virus sigue con nosotros, no se ha ido", apuntó la presidenta.

Una vez lanzados los primeros dardos, recondujo su discurso hacia la necesidad de retomar la senda del diálogo con el Gobierno central. En primer lugar, Ayuso anunció que retirarían las cautelares solicitadas ante la Audiencia Nacional en relación con las restricciones para "evitar más confusión a los ciudadanos". Y, en segundo, pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez volver a sentarse en la mesa de diálogo para pactar "medidas sensatas, justas y ponderadas" que puedan ser anunciadas "entre hoy y mañana" y que acaben con el "caos normativo en el que nadie sabe ya a que atenerse".

"La Comunidad de Madrid ofrece y reclama. Ofrece diálogo y reclama respeto para sus ciudadanos", continuó Ayuso, quien solicitó a los ciudadanos que no abandonen la región durante el puente del 12 de octubre: "Pedimos a los madrileños no salir de Madrid y seguir las recomendaciones sanitarias".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se negó este jueves a ratificar las restricciones que entraron en vigor el pasado lunes en suelo madrileño al considerar que suponen "una injerencia en los derechos fundamentales sin habilitación legal que la ampare". En el auto, los magistrados, los mismos que sí dieron su visto bueno a las medidas que había ido poniendo en marcha el Gobierno regional, sostienen que ahora la situación es diferente. Ahora, recuerdan, lo que se solicita es "la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-COV-2".

Esta Orden del Ministerio de Sanidad, explican los jueces, "se dicta al amparo del artículo 65 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud". Es, conforme a ello, como se dio luz verde a "la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, obligando con ello a las comunidades autónomas destinatarias". El problema, aclaran los jueces, es que dicho artículo "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales".