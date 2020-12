Directo | Illa descarta un confinamiento total: "Ni ahora ni en un futuro próximo"

Publicada el 18/12/2020 a las 09:05 Actualizada el 18/12/2020 a las 10:54

España comenzará la campaña de vacunación entre el 27 y el 29 de diciembre, al tiempo que el resto de países de la Unión Europea, tal como avanzó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este jueves se notificaron en nuestro país 12.131 casos más de coronavirus y 181 fallecidos por la enfermedad, con lo que lal incidencia acumulada a 14 días ascendió a los 207 casos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes.

10.54. Andalucía exige al Gobierno que "confirme" ya si la distribución de vacunas entre ccaa será por población. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este viernes al Gobierno central que confirme ya si la distribución de las vacunas contra el coronavirus entre las distintas comunidades autónomas se hará por el criterio de población. En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Pres, Moreno ha manifestado que Andalucía ya lo tiene todo dispuesto para afrontar la vacunación, desde el punto de vista de la logística, con dos centros en Sevilla y Granada para hacer la distribución al resto de la comunidad. Ha apuntado que se ha llegado a un acuerdo con la empresa Biofarma, que de forma gratuita, pone a disposición de la Junta su infraestructura logística para el almacenamiento y transporte de las vacunas.

Tenemos todo preparado para que #Andalucía empiece a vacunar con la llegada de las primeras dosis. Confío en que el Gobierno central aclare pronto el criterio de distribución y haga un reparto por población justo y proporcional, siguiendo los criterios que defiende Europa. pic.twitter.com/idquhWvUxa — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 18, 2020

10.46. El Comité de Bioética felicita que en la priorización de grupos de vacunación hayan imperado criterios éticos. El Comité de Bioética de España ha felicitado a las autoridades porque en la priorización de los grupos que van a recibir primero las vacunas contra el coronavirus hayan imperado no solo a criterios científicos, clínicos y económicos, sino también éticos y legales. "No podemos más que transmitir nuestra satisfacción porque la perspectiva bioética haya estado presente en un debate como es el de la priorización de un recurso sanitario tan importante y en un contexto tan dramático, y comprobar que las soluciones propuestas toman en consideración los principales criterios bioéticos aceptados universalmente así como los principios, valores y derechos consagrados en nuestra Constitución", han señalado.

10.42. Andalucía afirma que "todo parece indicar que no habrá" Semana Santa en 2021. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que "todo parece indicar que no habrá" Semana Santa en Andalucía en el año 2021, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Ese sería el segundo año sin la celebración de la tradicional Semana Santa andaluza con la salida de cofradías a las calles, puesto que en el presente ejercicio ya se tuvo que suspender. En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, ha señalado que las autoridades eclesiásticas, que con las que tienen que tomar la decisión en el ámbito religioso, coinciden también con las autoridades sanitarias en que va a ser muy complicado, "a tan sólo tres meses, organizar una Semana Santa" que genera aglomeraciones de decenas de miles de personas.

10.42. Castilla y León decidirá el martes, en función de los datos, si endurece las medidas de cara a la Navidad. El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avisado de que el Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo martes podría tomar medidas de endurecimiento de cara a la celebración de la Navidad, en función de la evolución de los datos de contagios por covid-19, toda vez que se han incrementado las cifras y están siendo "preocupantes". Así lo ha indicado el vicepresidente castellanomanchego, preguntado por los medios, sobre ese posible cambio en las medidas, antes de participar en Toledo en el acto de reconocimiento del Gobierno regional al cuerpo de Agentes Medioambientales por el 20 aniversario de la aprobación de su reglamento.

10.33. La pandemia de coronavirus alcanza los 75 millones de contagios tras sumar más de 732.000 casos nuevos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 732.000 casos nuevos y 13.171 muertos, dos cifras que son las segundas más altas en el cómputo diario de contagios y decesos de toda la serie histórica, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 75.019.857 personas contagiadas y 1.663.523 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 42,4 millones, con India a la cabeza con más de 9,5 millones de personas curadas.

10.26. Cataluña limita la movilidad al ámbito comarcal hasta el 11 de enero. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este viernes que la Generalitat limitará a partir del lunes la movilidad al ámbito comarcal hasta el 11 de enero. En rueda de prensa telemática junto al vicepresidente, Pere Aragonès, ha explicado que no se podrá salir de la comarca en estas dos semanas, de manera que el Govern endurece la limitación de la movilidad en el interior de Cataluña, que hasta ahora solo estaba restringida a salir de los municipios durante el fin de semana.

10.25. La OMS aconseja quedarse en casa en Navidad y evitar acudir a las reuniones familiares. El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha aconsejado a la población quedarse en casa durante las fiestas navideñas e, incluso, evitar acudir a las reuniones familiares con el objetivo de frenar la transmisión del coronavirus. Y es que, tal y como ha avisado, los contagios en gran parte de Europa siguen siendo "intensos y generalizados" y, además, la cantidad diaria de muertes por covid-19 continúa en las tasas "más altas" observadas desde principios de año. "La devastación de la pandemia ha tenido un implacable y gran, con pérdidas de vidas humanas y medios de subsistencia. El covid-19 ha separado a familias y comunidades, ha arruinado negocios y ha privado a la gente de oportunidades que hace un año se daban por sentadas", ha lamentado Kluge.

10.24. Illa descarta un confinamiento total: "Ni ahora ni en un futuro próximo". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado un confinamiento total: "Ahora no se dan las circunstancias para un confinamiento total. Ni ahora ni en un futuro próximo", y ha asegurado que las condiciones epidemiológicas de los países que han tomado esta decisión no son las mismas que en España. En una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que estos países empezaron más tarde la segunda ola, y que en España se tomaron medidas antes: "En nuestro país hemos tomado las medidas drásticas que hacía falta tomar cuando hacía falta".

@salvadorilla, ministre de Sanitat, a @maticatradio: "No es donen les circumstàncies per a un confinament total, ni ara, ni en el futur"https://t.co/gpBUtguZdL pic.twitter.com/jsfUbvhOQy — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) December 18, 2020

10.20. El Gobierno vasco dice que la situación ha mejorado en Euskadi, pero que "eso no significa que sea buena". El secretario general de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno vasco y coordinador de la comisión técnica del LABI, Jonan Fernández, ha asegurado este viernes que la actual situación epidemiológica en Euskadi ha mejorado "bastante", comparada con la de principios de noviembre, pero ha advertido de que "eso no significa que sea buena". En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Fernández ha señalado que la comisión técnica del LABI, que se encuentra reunida desde las 10.00 horas analizará los datos tanto de Euskadi, como del Estado y de Europa, para concretar "qué es lo que hay que hacer desde un punto de vista científico y mantener o apretar las actuales medidas".

10.16. Cataluña registra 2.252 casos y 20 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este viernes 367.982 casos confirmados acumulados de coronavirus —335.280 con una prueba PCR o test de antígenos—, 2.252 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.544, que son 20 más que los registrados el miércoles. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.547 — 344 en las UCI—, lo que supone un aumento de 15 respecto al último recuento.

9.59. Cataluña mantiene reuniones de 10 personas y toque de queda ampliado en Navidad. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, han explicado este viernes que el Ejecutivo catalán permitirá las reuniones sociales de hasta 10 personas y el toque de queda ampliado en las fechas señaladas navideñas. En rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat, Budó ha concretado que la ampliación de las reuniones sociales a un máximo de 10 personas y hasta dos burbujas de convivencia será los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre y también el 6 de enero.

9.55. El Supremo inadmite las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia pero las remite a juzgados ordinarios. El Tribunal Supremo se ha posicionado en contra de la Fiscalía respecto de las querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, cuya admisión a trámite ha rechazado al no ver justificada debidamente la autoría de los hechos atribuidos al Ejecutivo. No obstante, ve conductas que a su juicio deben ser analizadas por los juzgados ordinarios, a los que remite las querellas presentadas por falta de medios para sanitarios o policías, contratación de material fallido y muerte de ancianos en residencias. En un auto dado a conocer este viernes, la sala presidida por Manuel Marchena acuerda así la inadmisión de las 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) durante los primeros meses de incidencia del coronavirus.

9.31. Cataluña limita la apertura de bares y restaurantes a desayunos y comidas. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, han anunciado este viernes que la Generalitat endurece las restricciones en bares y restaurantes limitando su apertura al público a dos franjas horarias: de 7.30 a 9.30 horas para servir desayunos, y de 13.00 a 15.30 para servir comidas. Budó ha explicado que las terrazas seguirán abiertas, el interior de los locales quedará restringido al 30% del aforo, y se permitirá que se recoja comida en los establecimientos de 19.00 a 22.00 horas, y el servicio a domicilio hasta las 23.00.

9.25. El Gobierno vasco avisa que no se permite movilidad en Navidad para "ir de farra" o ir de cuadrilla de un hotel. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que no se permite la movilidad en Navidad para "ir de farra", ir de cuadrilla de un hotel para celebrar la Nochevieja o desplazarse a otras comunidades autónomas para estar con amigos. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha recordado las recomendaciones existentes "muy claras" para evitar la movilidad para agrupamientos y aglomeraciones, y evitar juntarse con las personas con las que no se convive habitualmente. A su juicio, "no se trata de echar la culpa a nadie ni de echar la bronca nadie", pero ha afirmado que sabe que hay cuadrillas de jóvenes que están haciendo planes para el día 30 de "meterse en una instalación hotelera", el 31 a casa a cenar y, luego, volver al hotel a "hacer la fiesta".

9.00. Andalucía reabre la movilidad interprovincial y permite a la hostelería abrir de 20.00 a 22.30 horas. Andalucía ha iniciado en la medianoche de este viernes, 18 de diciembre, la segunda fase del plan de desescalada de restricciones que anunció la semana pasada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y que contempla, entre otras medidas, que vuelvan a quedar permitidos los desplazamientos entre provincias de la comunidad, y que los establecimientos de hostelería puedan abrir en la franja de 20.00 a 22.30 horas, además de hacerlo hasta las 18.00 horas como hasta ahora. No obstante, el Gobierno andaluz no descarta tener que endurecer de nuevo las restricciones en los próximos días en función de la evolución de la pandemia, según han venido advirtiendo en las últimas fechas desde el propio gabinete que preside Juanma Moreno, desde donde se ha subrayado que las decisiones se irán adoptando a partir de la "evaluación diaria" que se hace de las cifras que arroja la crisis del covid-19, y a partir de los criterios de los expertos sanitarios.

8.55. Alemania bate su récord diario con más de 30.000 casos nuevos de coronavirus y suma 813 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 33.777 casos nuevos y 813 muertos, con lo que bate el récord diario de contagios, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, que incluye unos 3.500 positivos correspondientes al cómputo del día anterior que no fueron incluidos por motivos técnicos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.439.938 personas contagiadas y 24.938 decesos. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 1.069.400 personas curadas, incluidas 21.800 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.