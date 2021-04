Directo | Ayuso: "Ante la violencia, serenidad y desprecio. Esta gente busca su minuto de gloria"

Las amenazas recibidas por los ministros de Industria y del Interior, Reyes Maroto y Fernando Grande-Marlaska, por los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias, así como por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, continúan marcando la campaña electoral. La gestión de la pandemia, en paralelo, completa los intentos de los seis candidatos por conseguir, antes del 4 de mayo, la máxima movilización.

Sigue en directo en infoLibre la actualidad de este miércoles:

09.00. Encuesta de NC Report para 'La Razón': Ayuso ganaría el 4M y podría gobernar con Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, se haría con la victoria al obtener 59 escaños, según la encuesta este miércoles de NC Report por La Razón. Los conservadores podrían gobernar con el apoyo de Vox que lograría 12 diputados. Ciudadanos se queda fuera de la Asamblea al no alcanzar el 5% necesario: sumaría solo el 3,6%. Las derechas suman así el 53,6% de los votos, mientras que las izquierdas se quedan en el 45,9%. En escaños, la derecha supera en seis escaños a la izquierda: 71 frente a 65. El PSOE sumaría 33 asientos, Más Madrid 21 y Unidas Podemos 11.

08.45. Encuesta de Gad3 para 'Abc': Ayuso ganaría las elecciones y la derecha sumaría más del 50% de los votos. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4M, Isabel Díaz Ayuso, ganaría los próximos comicios doblando sus resultados de hace dos años: obtendría un 43,4% y entre 62 y 63 diputados, según la encuesta de Gad3 para Abc publicada este miércoles. La conservadora se quedaría a las puertas de la mayoría absoluta (69), por lo que necesitaría del apoyo de Vox. Los de Rocío Monasterio lograría el 9,8% de los votos y 14 escaños. Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea al sólo lograr el 2,8%. La derecha sumaría así un 56% de los votos, mientras que la izquierda lograría el 42,3%. El PSOE sería segunda fuerza con el 19,7% y entre 27 y 29 asientos. Más Madrid obtendría el 14,4% y entre 20 y 21 parlamentarios. Unidas Podemos, por su parte, conseguiría el 8,2% y 11 diputados.

08.30. Los viajeros procedentes de India deberán guardar 10 días de cuarentena a su llegada a España desde este miércoles. Los viajeros procedentes de India, país que está registrando niveles récord de contagios y muertos por covid-19 en los últimos días, deberán guardar 10 días de cuarentena a su llegada a España desde este miércoles, según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. La medida, que fue anunciada este martes tras el Consejo de Ministros por la ministra portavoz del Gobierno, se justifica en la incertidumbre con respecto a la variante india del coronavirus, a pesar de que el Ejecutivo reconoce que "todavía no existen evidencias respecto a que la variante haya contribuido al aumento de la incidencia" en el país. Con todo, la orden recuerda que "esta situación ha supuesto que países como Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Hong Kong o Indonesia, hayan adoptado restricciones a los viajeros que proceden de la República de India", lo que lleva a España a establecer un periodo de aislamiento. Esta cuarentena de diez días podrá finalizar con anterioridad si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

08.20. India registra nuevos máximos diarios de casos y muertos y supera el umbral de los 200.000 decesos. India ha marcado este miércoles nuevos máximos diarios de casos y muertos por coronavirus al sumar cerca de 361.000 contagios y superar por primera vez los 3.000 decesos en una jornada, en la que se ha superado además el umbral de 200.000 fallecidos por la pandemia. La crítica situación en el país se ha vuelto a ver reflejada en los datos difundidos por el Ministerio de Salud, que ha contabilizado hasta el momento un total de 17.997.267 contagios y 201.187 decesos, con 360.960 y 3.293 durante las últimas 24 horas, respectivamente. Con 2.978.709 los positivos activos en la actualidad, que suponen el 16,3 por ciento del total de confirmados, India enfrenta un incremento imparable de contagios y mortalidad, que mantienen los hospitales colapsados por falta de camas e insumos.

07.00. Ayuso, ante la carta requisada con amenazas contra ella: "Ante la violencia, serenidad y desprecio. Esta gente busca su minuto de gloria". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "ante la violencia, serenidad y desprecio" después de enterarse de que los sistemas de seguridad de Correos han detectado este martes una carta con proyectiles que iba dirigida hacia ella. En una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, la presidenta ha asegurado que se ha enterado de la noticia por la prensa y que ha hablado con el presidente de la formación, Pablo Casado. También ha asegurado que el equipo del Ministerio del Interior ha intentado contactar con ella y ha avanzado que "luego hablará con él", en referencia al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "La importancia que tiene es ninguna", ha aseverado la presidenta madrileña. "Esta gente busca su minuto de gloria. No les voy a dar el gusto", ha exclamado dirigiéndose a las personas que en los últimos días están enviando amenazas en forma de carta a Grande-Marlaska, al candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

"Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. Sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia".



@IdiazAyuso (@ppmadrid), en #ElCascabel27A pic.twitter.com/21G7TquFrz