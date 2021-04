Directo | Ayuso, sobre las amenazas:"No ponemos el acento, no producimos el efecto contagio, y es lo que tenemos que hacer"

Publicada el 29/04/2021 a las 08:30 Actualizada el 29/04/2021 a las 09:41

Las amenazas recibidas por los ministros de Industria y del Interior, Reyes Maroto y Fernando Grande-Marlaska, por los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias, así como por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, continúan marcando la campaña electoral. La gestión de la pandemia, en paralelo, completa los intentos de los seis candidatos por conseguir, antes del 4 de mayo, la máxima movilización. Una pandemia que deja una incidencia en España que desciende levemente y se sitúa en los 230 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Sigue en directo en infoLibre la actualidad de este jueves:

09.35. Ayuso, sobre las amenazas:"Como la mayoría de veces no ponemos el acento, no producimos el efecto contagio, y es lo que tenemos que hacer". La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP el 4M, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la entrevista de La Hora de La 1, preguntada por la crispación de la campaña y las amenazas recibidas, que le quita "hierro" porque "la sociedad española no es violenta" y "en la calle hay un ambiente distinto". "Yo vivo escoltada 24 horas. Como la mayoría de veces no ponemos el acento, no producimos el efecto contagio, y es lo que tenemos que hacer", ha explicado. "Madrid es la casa de todos los españoles. Madrid es España", ha reconocido Ayuso.

09.00. India suma nuevos máximos con cerca de 380.000 casos y 3.700 muertos y supera los 18 millones de contagios. India ha notificado este jueves nuevas cifras máximas de casos y muertos por coronavirus, rozando los 380.000 pacientes y los 3.700 decesos, en una jornada en la que el país asiático ha superado además el umbral de los 18 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Sanidad indio ha indicado en su último balance, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, que durante las últimas 24 horas se han registrado 379.257 casos y 3.645 fallecidos, lo que eleva los totales a 18.376.524 y 204.832, respectivamente. Las cifras superan así los anteriores máximos, registrados el miércoles, cuando India informó de 360.960 contagios y 3.293 decesos, en medio de un drástico repunte que ha llevado al país a sumar más de 300.000 casos diarios durante los últimos ocho días.

08.50. Gabilondo: "La política ahora es un signo de debilidad y de renuncia de principios según Vox". El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que "ante tanto odio y crispación necesitamos otros caminos. Puedo centrarme en lo que nos une y quiero ir por ahí". El candidato socialista ha explicado que las elecciones del 4M son "muy singulares" ya que son "para dos años": "Dentro de un año estamos otra vez en campaña. Tenemos que centrarnos en la pandemia, pero también en lo que nos estamos jugando desde el punto de vista democrático". Gabilondo también ha afirmado que la coyuntura actual es de "incertidumbre" y que ante este clima los ciudadanos quieren que "resolvamos sus problemas": "Lo que pasa es que eso está íntimamente ligado con la democracia. Hagámoslo no solo por Madrid, hagámoslo por la democracia". Sobre las cartas con amenazas de muerte "explícitas", el socialista ha asegurado que al no condenarlas se entra en una "vanalización" que, según Gabilondo, él conoce ya que la ha visto "en la tierra donde nací", en relación a Euskadi. Asimismo, también ha reconocido que Vox son "expertos en lograr debates fallidos": "La política, que es el arte del acuerdo, ahora es un signo de debilidad y de renuncia de principios según Vox".

08.15. Las mujeres representan el 55,6% del incremento del desempleo en España por la pandemia, según Oxfam Intermón. Oxfam Intermón ha denunciado, con motivo del Día Internacional del Trabajador que se celebra cada 1 de mayo, que las mujeres representan el 55,6% del incremento del desempleo en España por la pandemia y que se han convertido en uno de los colectivos "más golpeados" por la crisis, junto con las personas con bajos salarios, jóvenes y migrantes. "Las políticas públicas han logrado que se destruya menos empleo que en crisis anteriores gracias a medidas como los ERTE pero eso no está evitando que aumente la desigualdad socioeconómica porque los peores efectos los sufren las personas pertenecientes a los sectores más desfavorecidos", ha explicado la responsable de políticas públicas de Oxfam Intermón, Liliana Marcos. Según señala, por cada empleo destruido en 2020, se han perdido 3,4 empleos de las ocupaciones profesionales peor pagadas y, por cada empleo destruido en una profesión técnica, se han perdido 17,2 puestos en ocupaciones elementales. "Esta es otra cara de la desigualdad del virus: la destrucción de empleo ha sido desproporcionada para aquellas personas que menos ingresaban", dice Marcos. En cuanto a la diferencia en el impacto en mujeres y hombres, la ONG precisa que la tasa de desempleo de las primeras ha aumentado en España 2,6 puntos porcentuales mientras que la masculina se ha incrementado en 1,9 puntos. En febrero de 2021, la tasa de paro femenino se situaba en el 18,3 frente al 14,1 de la masculina, según añade.

08.00. Andalucía recupera la movilidad entre provincias. Andalucía ha reabierto desde las 0.00 horas de este jueves la movilidad entre sus ocho provincias, que permanecía restringida desde el pasado 17 de enero como consecuencia del empeoramiento de la incidencia de la pandemia de covid-19 que se detectó en la comunidad autónoma tras la celebración de las fechas navideñas. Además, desde las 0.00 horas de este jueves se permite la actividad comercial y de la hostelería hasta las 22.30 horas, si bien la hostelería y la restauración podrán tener clientes hasta las 23.00 horas con la "condición" de que éstos "regresen a sus casas con el toque de queda" nocturno que se mantiene entre las 23.00 y las 6.00 horas, y "respeten ese límite de las 23.00 horas".