Emilio Aragón: “La pandemia ha sido el revulsivo que necesitaba para volver a ponerme delante de los focos”

Publicada el 04/08/2021 a las 06:00

Si hay una persona que ha abarcado la práctica totalidad de las disciplinas culturales a lo largo de los años es Emilio Aragón (La Habana, Cuba, 1959). Durante su amplia carrera ha desempeñado roles de actor, payaso, músico, presentador, director de cine… y un largo etcétera. Y en este 2021, después de un parón de 15 años sin ser la cara visible de programas televisivos, vuelve con B.S.O., un programa que combina humor, música y entrevistas en Movistar+.

Aragón comenzó su carrera en 1977 en el programa de humor El gran circo de TVE, conocido como Los payasos de la tele de forma popular. Presentó los programas VIP y VIP Noche en Telecinco en la década de los ochenta, donde adquirió mucha popularidad, después pasó por Antena 3 y desde 2006 es presidente honorífico de La Sexta. También fundó la productora Globomedia, responsable de adaptar a la televisión en España programas tan icónicos como Caiga quién caiga y El Club de la Comedia o series como Aída o Los hombres de Paco.

Habla de su vuelta a las pantallas: “Durante estos casi 15 años he recibido numerosas propuestas para volver a ponerme frente a las cámaras, pero nunca llegaba a valorarlas en serio, porque componer música, escribir guiones, producir o dirigir llena todo mi tiempo. Sin embargo, con el confinamiento las cosas cambiaron y mi pensamiento en relación con este tema también. Así que cuando llegó la propuesta de Movistar sentí que quería hacerlo y así surgió B.S.O.”. Aunque destaca que nunca se fue: “Lo único que cambié fue el lugar que ocupaba en el plató, detrás de las cámaras en lugar de delante”.

Su retorno ha estado marcado por el coronavirus: “La pandemia ha sido el revulsivo para volver a ponerme delante de los focos, así que podríamos decir que me ha dado cierta valentía para arriesgar”, reflexiona. Y remarca sobre su posible continuidad en televisión: “Una de las cosas que he aprendido con los años y que la pandemia nos ha mostrado con toda su crudeza es que de poco sirve hacer planes… ¡Vamos a disfrutar el aquí y el ahora!”.

Aragón considera que la incertidumbre sobre lo que está por venir es consustancial a toda persona. “Esta pandemia ha hecho que enfoquemos más y tomemos una conciencia mayor de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestro planeta y con nuestras relaciones. Y lo que hemos visto con mayotr nitidez nos pide cambios importantes”. En el plano más personal, asegura que el coronavirus y sus consecuencias le han cambiado: “Espero no olvidar las cosas que he sentido porque me ayudarán a hacer aprendizaje de lo vivido. ¿En qué se concretan esos cambios? Ya lo iremos viendo, se necesita tiempo para reposar lo que nos ha pasado”, dice.

Con el paso de los años la música en directo ha ido perdiendo protagonismo en la televisión, hasta el punto de que hoy en día es difícil encontrar programas en los que ésta sea protagonista, como B.S.O. Aragón muestra una opinión muy positiva: “Quiero pensar que la música nunca ha perdido peso, no han sido pocas las ocasiones donde las diferentes televisiones han intentado buscar fórmulas para darle el lugar que merece, muchas ellas con éxito”. Según dice, el trabajo de programación televisiva conlleva obtener buenos datos de audiencia y depende de diversos factores que “poco tienen que ver con el hecho incontestable de que la música nos gusta a todos”.

Sobre el formato televisivo de cara al futuro, destaca que lleva toda la vida en la televisión y durante todo ese tiempo no recuerda ni un solo momento en el que ésta no estuviera cambiando. “Nunca he sabido hacia dónde irían esos cambios, he preferido ir viviéndolos y adaptándome a ellos teniendo como guía escuchar al público y pensar cómo hacerle pasar un rato agradable.”

Y si pudiera volver al inicio de la pandemia y decirse algo a sí mismo, lo tiene claro: “No olvides nunca tu fragilidad…”.