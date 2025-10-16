"Cuando el personaje se come a la persona"

Creo que no hay peor cosa en la vida que convertirte en la caricatura de lo que fuiste. Que el personaje se coma a la persona. Ábalos va camino de culminar la transformación. Lleva meses intentando convencer de su inocencia dando entrevistas o “canutazos” (como llamamos los periodistas a esas declaraciones que pillamos mientras ellos van andando por el pasillo o la calle). De éstos, Ábalos tiene muchos, especialmente en los últimos tiempos, en los que no quiere pararse a decirnos eso de “No tengo a nadie” (léase arrastrando mucho las letras) o un “Me he quedado perplejo” (esto léase con los ojos muy abiertos y aparentando mucha, mucha sorpresa). Hay demasiada información como para que los compañeros que están sujetando el micrófono no repregunten sobre las chistorras, los mensajes, los sobres o el dinero en efectivo.

Por eso últimamente a Ábalos se le tuerce bastante más el gesto cuando ve una cámara y un periodista con micrófono en mano. Manda a su asistente para parapetarse de las preguntas, pidiendo un poco de “espacio”. Y si no la tiene como escudero, empieza a soltar aspavientos o palabras como “qué barbaridad”.

Decía que Ábalos ha estado acudiendo a los medios para convencer a quien quisiera de su inocencia. Si lo consigue o no, no me compete decirlo, dudo mucho, pero oiga, siempre hay crédulos para todo. Otra cosa es que consiga convencer a quien debe hacerlo, al juez, refutar las pruebas que hay, aclarar de dónde salía el dinero, por qué manejaba tanto efectivo y mucho más.

Desde luego en su último auto el juez no parece que esté muy convencido de que las chistorras eran chistorras como dicen Ábalos y Koldo y no billetes de 500 euros.

Hay hemerotecas que envejecen muy rápido. Y las de Ábalos se queman en días o en horas. Porque dice lo mismo y lo contrario sin despeinarse

Hay hemerotecas que envejecen muy rápido. Y las de Ábalos se queman en días o en horas. Porque dice lo mismo y lo contrario sin despeinarse. Pero es más duro el retrato de él si la mirada es larga, si se escucha a ese diputado que decidió aupar a Pedro Sánchez a la secretaría general y después a la presidencia del Gobierno. A ese diputado que, frente a la cámara, se declaraba feminista mientras elegía chicas como quien elige postres después de comer opíparamente.

El miércoles salió libre. Muchos creían que la prisión preventiva estaba más cerca que nunca, sobre todo cuando el auto del juez tardaba y tardaba en salir. Casi 3 horas de espera que, según cuentan, fueron tensas, Ábalos esperando junto a su ya no abogado y con el que no ha acabado precisamente muy bien.

Koldo este jueves también entró y salió libre tras su declaración en el Supremo. En su caso no hubo personaje porque se guardó muy mucho de ser un secundario mientras todo pasaba, de estar a la sombra cuando se encendían los focos en la época de vinos y rosas. Se limitó a ser un fiel escudero. Fiel, fiel, hasta que necesite lo contrario. Este jueves, parece que empezó a plantearse esa lealtad. Veremos.