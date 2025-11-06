Reconciliación

No sabemos cómo ha sentado en Zarzuela ese libro de memorias del rey emérito. Es política de la Casa Real no comentar nada que no sea puramente agenda de los reyes o las infantas y, en este caso, hacen bien. Ese libro pone de nuevo en una situación muy incómoda al rey Felipe y a su familia. Un rey que sigue siendo hijo, una reina que, por mucho que le pese a Don Juan Carlos, es su nuera y madre de sus nietas y, unas nietas entre las cuales está quien, en un futuro, asumirá la Jefatura del Estado, asumirá el legado que deje su padre.

Creo, sinceramente, que es un libro que le hace un flaco favor al emérito y al rey. La intención de Don Juan Carlos era reescribir su historia y su legado, pero ese barniz de autocomplacencia con el que cuenta y explica sus episodios más polémicos y más bochornosos acaba dejando un relato muy sesgado de todo lo que pasó. Sus errores siempre son de otros, por las malas compañías, porque le aconsejaron mal... Ni siquiera asume los más carnales, como quedarse con dinero que no debía (lo más grave para mí y lo que de verdad importa) o mantener relaciones con otras mujeres, durante años. No habla de infidelidades, habla de deslices y poco más; y reduce sus deslices, sus amantes, a dos mujeres.

El libro coloca a los reyes en una situación, de nuevo, incómoda. En esas páginas hay reproches al hijo y al rey. Cuenta episodios que deberían haberse quedado en el ámbito privado, entre las paredes de palacio. Hay recuerdos que es mejor no reescribir por mucho que uno quiera o sienta la necesidad de limpiar su nombre. La distancia física ha sido evidente en esas páginas. Y, quizás, lo que ha olvidado es que su recuerdo es parte del de una institución que ahora representa su hijo, de una forma impecable, y que más adelante representará su nieta, a la que se le está dando la mejor formación posible.

La institución ha salido más fuerte tras unos años convulsos, con demasiados escándalos, con cada miembro de la familia intentando achicar el agua

El título lleva la intención del libro: Reconciliación… Pero, ¿con quién? Si pretendía una reconciliación con su familia y su país, no sé si lo va a lograr. Desde luego se lo ha puesto difícil a su hijo y a su nuera. Sólo el tiempo sabrá poner las cosas en su sitio, la historia decidirá cómo se quiere recordar a Don Juan Carlos. Pero este libro, me temo, no ayudará a olvidar lo que se ha ido conociendo en los últimos años.

Don Felipe y Doña Letizia han sido el mejor relevo que la corona podría tener, en un momento muy complicado para la institución. Sus formas, su cercanía, sus discursos, saber estar cuando hay que hacerlo, saber dar un paso atrás cuando es adecuado… La institución ha salido más fuerte tras unos años convulsos, con demasiados escándalos, con cada miembro de la familia intentando achicar el agua que inundaba su espacio.

Hay un capítulo que quedará por resolver y que habrá que afrontar cuanto antes: la muerte de Don Juan Carlos. Morir fuera, exiliado, o morir aquí, en su país. El dilema es terrible.