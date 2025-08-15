Se han filtrado 25 segundos del rodaje de la sexta entrega de la saga Torrente. Yo al verlo pensé que el propio Santiago Segura, que pone casi tanta tenacidad e inteligencia como Pedro Almodóvar en promocionar sus películas ya antes de que se rueden, habría generado o tolerado la difusión. Quizá no sea intencionado: el propio director ha dicho que la distribución de ese video puede ser delito y lo que se ve – tomado desde más allá del perímetro del set de rodaje – parece resultado de una acción genuinamente furtiva.

Pero las imágenes han enfadado a algunos seguidores de Vox, porque en ellas se ve a Torrente/Segura dando un mitin electoral desde un balcón (en Anchuelo, Madrid), escoltado por un tal Carrascal. El cartel que le acompaña dice: “Con Carrascal, a defender lo nuestro. Vota Nox”, y es inequívocamente una sátira del partido neofascista de Santiago Abascal.

Hay que reconocer, en primer lugar, que Segura le ha puesto valentía riéndose de los ultras, porque se arriesga a que los abogados cristianos, Manos Limpias, los criptobros, Ndongo o algún fiscal o juez con hipersensibilidad le busque las cosquillas o el domicilio familiar.

Pero más allá de constatar que en España ya se puede hacer gracias a Dios o al diablo una película de cualquier cosa, la anécdota de la utilización de Vox como objeto de sátira suscita una vez más la controversia sobre el tratamiento que debe darse a la extrema derecha aquí y en el resto del mundo.

Algunos creen que es mejor ignorarla, aplicarle el famoso “cordón sanitario” como si no existiera. No invitarle a los medios de comunicación, no hacerse eco de sus tropelías, pasar de ella. En algunos lugares, como en Francia o Alemania, se intentó y no sirvió de nada. Al contrario: se agrandó su victimismo al tiempo que se la salvaguardaba de entrar en el barro de la discusión pública como todos los demás. El neofascismo se maneja bien en esa ficción: el neofascismo dice ser la alternativa al sistema – todo él – que oprime y empobrece a los nacionales. Es la solución al sistema de partidos que mantiene con mamandurrias a una burocracia inoperante y relativista, globalista, que mantiene a vagos y perezosos en contra de los intereses de los compatriotas blancos y cristianos. Que Vox, que es una escisión del PP, y que tiene como líderes a señores que en su inmensa mayoría solo han vivido del dinero público, se erija en adalid del esfuerzo y la iniciativa privada es tan ridículo que no deberíamos parar de denunciarlo.

Que Vox, que es una escisión del PP, y que tiene como líderes a señores que en su inmensa mayoría solo han vivido del dinero público, se erija en adalid del esfuerzo y la iniciativa privada es tan ridículo que no deberíamos parar de denunciarlo

No, la solución no es silenciar al neofascismo, sino denunciarlo, ridiculizarlo, ponerlo en evidencia, pelearlo, contradecirlo. Con sorna e ironía como hará previsiblemente Torrente. Sí, todos sabíamos a quién votaría el deplorable policía creado por Segura, machista, racista, egoísta, mentiroso, miedoso, tramposo y cobarde. Para que esos jóvenes – los chicos, las chicas no tanto – que se están apuntando a Vox en masa, dejen de ver en Abascal al aguerrido y solitario salvador de la patria, hay que reírse de las tontunas de él y sus líderes. De las pifias del joven Figaredo, de las bravuconadas de Ortega Smith, de las impertinencias de Buxadé, del patetismo de esos idiotas que se ponen a rezar el rosario antes de levantar el brazo o dar palazos a un pelele con la cara del presidente del Gobierno.

Hay que derruir con datos las historias individuales que cuentan sacadas de contexto: esas mujeres españolas que no pueden salir a la calle por miedo a ser violadas, esos asesinos musulmanes que acuchillan a cristianos. Hay que evidenciar también la hipocresía de quienes las cuentan: burgueses acomodados, acostumbrados a las “paguitas” que denuncian, serviles ante los poderosos… y miedosos, sobre todo miedosos. Temerosos de la diversidad y del progreso. Torrente es, en efecto, una metáfora muy oportuna.