Con Carrascal, a defender lo nuestro
Se han filtrado 25 segundos del rodaje de la sexta entrega de la saga Torrente. Yo al verlo pensé que el propio Santiago Segura, que pone casi tanta tenacidad e inteligencia como Pedro Almodóvar en promocionar sus películas ya antes de que se rueden, habría generado o tolerado la difusión. Quizá no sea intencionado: el propio director ha dicho que la distribución de ese video puede ser delito y lo que se ve – tomado desde más allá del perímetro del set de rodaje – parece resultado de una acción genuinamente furtiva.
Pero las imágenes han enfadado a algunos seguidores de Vox, porque en ellas se ve a Torrente/Segura dando un mitin electoral desde un balcón (en Anchuelo, Madrid), escoltado por un tal Carrascal. El cartel que le acompaña dice: “Con Carrascal, a defender lo nuestro. Vota Nox”, y es inequívocamente una sátira del partido neofascista de Santiago Abascal.
Hay que reconocer, en primer lugar, que Segura le ha puesto valentía riéndose de los ultras, porque se arriesga a que los abogados cristianos, Manos Limpias, los criptobros, Ndongo o algún fiscal o juez con hipersensibilidad le busque las cosquillas o el domicilio familiar.
Pero más allá de constatar que en España ya se puede hacer gracias a Dios o al diablo una película de cualquier cosa, la anécdota de la utilización de Vox como objeto de sátira suscita una vez más la controversia sobre el tratamiento que debe darse a la extrema derecha aquí y en el resto del mundo.
Algunos creen que es mejor ignorarla, aplicarle el famoso “cordón sanitario” como si no existiera. No invitarle a los medios de comunicación, no hacerse eco de sus tropelías, pasar de ella. En algunos lugares, como en Francia o Alemania, se intentó y no sirvió de nada. Al contrario: se agrandó su victimismo al tiempo que se la salvaguardaba de entrar en el barro de la discusión pública como todos los demás. El neofascismo se maneja bien en esa ficción: el neofascismo dice ser la alternativa al sistema – todo él – que oprime y empobrece a los nacionales. Es la solución al sistema de partidos que mantiene con mamandurrias a una burocracia inoperante y relativista, globalista, que mantiene a vagos y perezosos en contra de los intereses de los compatriotas blancos y cristianos. Que Vox, que es una escisión del PP, y que tiene como líderes a señores que en su inmensa mayoría solo han vivido del dinero público, se erija en adalid del esfuerzo y la iniciativa privada es tan ridículo que no deberíamos parar de denunciarlo.
No, la solución no es silenciar al neofascismo, sino denunciarlo, ridiculizarlo, ponerlo en evidencia, pelearlo, contradecirlo. Con sorna e ironía como hará previsiblemente Torrente. Sí, todos sabíamos a quién votaría el deplorable policía creado por Segura, machista, racista, egoísta, mentiroso, miedoso, tramposo y cobarde. Para que esos jóvenes – los chicos, las chicas no tanto – que se están apuntando a Vox en masa, dejen de ver en Abascal al aguerrido y solitario salvador de la patria, hay que reírse de las tontunas de él y sus líderes. De las pifias del joven Figaredo, de las bravuconadas de Ortega Smith, de las impertinencias de Buxadé, del patetismo de esos idiotas que se ponen a rezar el rosario antes de levantar el brazo o dar palazos a un pelele con la cara del presidente del Gobierno.
Hay que derruir con datos las historias individuales que cuentan sacadas de contexto: esas mujeres españolas que no pueden salir a la calle por miedo a ser violadas, esos asesinos musulmanes que acuchillan a cristianos. Hay que evidenciar también la hipocresía de quienes las cuentan: burgueses acomodados, acostumbrados a las “paguitas” que denuncian, serviles ante los poderosos… y miedosos, sobre todo miedosos. Temerosos de la diversidad y del progreso. Torrente es, en efecto, una metáfora muy oportuna.