Gente corriente... que roba la gorra a un niño

“En la vida es el primero que llega”. Esto es lo que dijo el millonario que le birló la gorra a un niño. Parece un cuento de Dickens, pero es un hecho real y tuvo lugar hace unos días en la grada del OPEN USA. El tenista Kamil Majchrzak ganó el partido, se acercó a la grada a firmar autógrafos y le regaló su gorra a un niño, pero otro espectador –bien adulto él–, la enganchó cual ave rapaz y, aunque el pequeño se la reclamó desesperadamente, pasó millas de él. El señor forrado guardó la gorra en el bolso de su mujer y se piraron.

La escena de la grada subió a la red –no del tenis sino de internet– y la escena se hizo viral, así que el tenista localizó al niño, quedó con él y le regaló una nueva gorra. El millonario, por su parte, avergonzado/presionado, devolvió lo que había arrebatado y publicó un comunicado de disculpa que iba bien… hasta que soltó la frase que abre este artículo: “En la vida es el primero que llega”, la idea es tan definitoria que emborrona el arrepentimiento. Y desasosiega, porque sabemos que esta frase de carga individualista define en nuestra sociedad el camino más corto y directo hacia “el éxito”.

Alargar la mano para quedarte con lo que pertenece a otro, con el agravante de que ese otro está en posición de debilidad frente a ti, es un modo de proceder que muchos eligen, lo reconocemos bien

Ante los hechos terribles que asolan el planeta, esto no deja de ser una anécdota sin importancia; sin embargo, tiene fuerza como metáfora. El gesto del millonario polaco, Piotr Szczerek, responde a una forma de entender el mundo, de estar en él. Alargar la mano para quedarte con lo que pertenece a otro, con el agravante de que ese otro está en posición de debilidad frente a ti, es un modo de proceder que muchos eligen, lo reconocemos bien, la Historia rima. Incluso la cotidiana.

En fin, es bonito que la indignación en las redes haya servido para que ese niño haya podido recuperar su regalo en tan solo unos días. Hay otra ola viral, mucho más fuerte, que todavía no ha conseguido que miles de pequeños recuperen su vida en Gaza.

Sí, la Historia rima.