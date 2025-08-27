“Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo”. La verdad de las pasiones. La primacía de los sentimientos frente a las verdades científicas. Esta es, sin duda, una de las ideas de Shakespeare que explica el apasionado momento político de nuestro días en España y en Europa. Duda de todo menos de tus sentimientos, aunque estos se hallen impregnados por el miedo, el odio, la ira o el amor.

El laboratorio Murcia y el fuego en la Ruta de la Plata han abierto la senda de la precampaña electoral en Castilla y León y en Andalucía, dos territorios donde se está definiendo el marco político español antes de que se celebren las próximas elecciones generales. Duda de la legitimidad de Pedro Sánchez, duda de su honor, duda de su familia, duda por siempre y para siempre, podría escribir el bardo estos días. El PP se ha sumado a la reflexión de Hamlet en su carta a Ofelia. Duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo le está diciendo Alberto Núñez Feijóo a cada español, mientras el fuego continúa devorando bosques, arrasando aldeas y ensanchando cada día más las grietas y las sospechas que recaen sobre la democracia, la España de las autonomías y la capacidad del Gobierno para gestionar momentos de emergencia como los de este verano.

Duda sobre el Estado. Duda, España. El presidente del PP ha presentado esta semana un catálogo de medidas que abordan, a partir del fuego, un programa de gobierno extensible a cualquier marco de incertidumbre y que se resume en un mayor centralismo, la militarización de la gestión política de las crisis y en el endurecimiento del código penal. El fuego ha puesto las cartas sobre la mesa, sin dobleces ni cartonajes. Frente a la España plurinacional que apela a la responsabilidad política de los gobiernos autonómicos en el ejercicio de sus competencias, Feijóo propone la hegemonía de la administración central. Frente al desarrollo y la inversión en protección civil, ofrece más soldados y aviones y ante la alerta sobre las consecuencias del cambio climático, dibuja un escenario tomado por el crimen singular sustanciado en un registro de pirómanos que ya existe. Duda que la verdad sea mentira. Duda, España.

El ferragosto ha anticipado el curso político. No ha llegado septiembre todavía, pero la actividad parlamentaria comienza esta semana con la reyerta parlamentaria en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados y también en el Senado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se defenderá de los "bulos" que ha disparado el PP estas semanas desde las almenas de su sede, en la calle Génova. Duda que la verdad sea mentira, dice Feijóo, que trata de rociar gasolina sobre cada espacio político del país. Hay que quemar la Corte de los Leones, habría escrito Valle-Inclán.

El bulo es la gasolina de la democracia. El mejor cortafuegos que ha diseñado Pedro Sánchez toma como registro las elecciones generales de 2023. Del mismo modo que su precampaña consistió en exponer la constitución de los gobiernos autonómicos del PP y Vox a espaldas de Feijóo, la dana de Valencia primero y los incendios en Castilla y León y Extremadura después han servido para dar cuerpo a los peores pronósticos de hace dos años.

El fuego y las inundaciones de Valencia han puesto el foco en las autonomías del PP. El negacionismo climático mata, pero gobernar con el apoyo de Vox también. Los gobiernos de Feijóo han dejado un vacío político en sus comunidades que Abascal no tardará mucho tiempo en ocupar. El fuego marca un cambio de rasante en la política española. Un cambio de ciclo donde los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos marcan el ritmo político. El PSOE ha decidido definir la diferencia con el PP a través de los hechos. Mientras Guardiola, Mañueco, Rueda o Moreno Bonilla juegan a la defensiva, en Catalunya, la fórmula Illa proyecta el momento de mayor estabilidad institucional. El gobierno municipal de Jaume Collboni, sostenido por los Comunes y el PP, también. Sí, querido y desocupado lector, también el PP.