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DIRECTO Sigue aquí la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la crisis en Ceuta

¿Cómo se convierte una crisis en una “invasión”?

  • Elena Reinés explica cómo la ultraderecha se ha hecho con el relato de la crisis de Ceuta

"Framing: escogemos un marco: invasión; repetición: hago que la palabra circule por todos lados; asociación: vinculo migración con amenaza; agenda Setting: consigo que todo el mundo hable del tema". En este 'No es opinión, es contexto', Elena Reinés explica como funcionan el framing, la repetición, la agenda setting, y la asociación de conceptos, aplicados por las derechas en la crisis migratoria de Ceuta.

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