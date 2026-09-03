¿Cómo se convierte una crisis en una “invasión”?

"Framing: escogemos un marco: invasión; repetición: hago que la palabra circule por todos lados; asociación: vinculo migración con amenaza; agenda Setting: consigo que todo el mundo hable del tema". En este 'No es opinión, es contexto', Elena Reinés explica como funcionan el framing, la repetición, la agenda setting, y la asociación de conceptos, aplicados por las derechas en la crisis migratoria de Ceuta.

Estrategias de comunicación que sirven para dominar la opinión pública sin que la sociedad sea consciente de ello. ¡No te lo pierdas!