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¿Cómo se convierte un hecho real en una narrativa política?

  • En su videocolumna de esta semana Elena Reinés explica cómo las agresiones sexuales denunciadas en Ceuta han sido utilizadas contra la inmigración

Las denuncias por agresiones sexuales registradas en Ceuta durante las últimas semanas son una realidad y han llevado incluso al Consejo General del Poder Judicial a hablar de una situación judicial extraordinaria. Pero Helena Reinés advierte de que reconocer la existencia de estos delitos no implica atribuirlos al conjunto de la población migrante ni convertir el origen de los presuntos agresores en una explicación general de la violencia.

En su videocolumna, Reinés analiza cómo determinados discursos políticos pasan de hechos concretos a vincular migración, delincuencia e inseguridad mediante la repetición. Es el denominado "efecto de verdad ilusoria": cuanto más se repite una afirmación, más familiar y creíble puede resultar, aunque no existan datos que permitan sostenerla. Frente a esa dinámica, reivindica el papel del periodismo a la hora de contextualizar, contrastar y evitar que casos individuales se transformen en acusaciones contra todo un colectivo.

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