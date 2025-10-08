'Ánimo, Alberto', vuelve la sombra del 23J

Mal día para Feijóo. Y mala semana tras un arranque de curso gripado. Más allá del guiño al lenguaje Bárcenas del ‘Luis, sé fuerte’, el golpe de efecto del ‘Ánimo, Alberto’ ha sido una ironía con múltiples lecturas. Feijóo ha gastado la mejor bala llamando a comparecer a Pedro Sánchez en la Comisión del caso Koldo del Senado. El aviso llegaba con toda la pompa de la sesión de control y la respuesta del presidente, sin florituras, ha dejado marcado a Feijóo. Al PP le está pasando con las tertulias y las portadas de los medios conservadores lo mismo que el 23-J con el efecto Michavila y los 160 diputados que nunca fueron. La realidad no se corresponde con la inflación de expectativas. La agenda judicial no da de sí para bloquear la legislatura. Además de estar leyendo mal la realidad del país, incluida la suya propia. Porque aunque todas las encuestas dan una mayoría fuerte de derechas, por encima del 45%, el sangrado de votos a VOX y el dique de contención en la transferencia de centro deja el bloque más en el PP que en el contrario.

A rebufo de los informes policiales, Feijóo no consigue sacudirse la sombra del PP de Madrid y la FAES de Aznar

‘Ánimo, Feijóo’ con la comparecencia. Porque hasta hoy incluso José Luis Ábalos y Koldo García salieron bien parados de un Senado con mayoría absoluta de los populares que no han sabido hacer un solo marcaje. Si Sánchez se prepara bien la cita, el informe patrimonial de Ábalos, incluida la gestión de la caja de gastos del partido, la estrategia nacional de los populares pincharía. A rebufo de los informes policiales, Feijóo no consigue sacudirse la sombra del PP de Madrid y la FAES de Aznar. Eligió un mitin de Ayuso el día del plantón al poder judicial. Y ha ido a remolque del patinazo de Almeida con el aborto y a rebufo de su posición en Gaza con una Ayuso en unas posiciones donde ya no está ni Trump.

La aritmética parlamentaria es endiablada y, sin embargo, este mes el ejecutivo ha logrado imponer la agenda política y las leyes salen. Podemos tenía muy complicado tumbar el embargo de armas a Israel. El paquete de medidas se queda corto en la defensa del pueblo palestino y, aun con una cláusula bajo secreto para poder sortearlo, es un mínimo que mejora con creces no aprobar nada. España sigue sumando gestos y las movilizaciones masivas por todo el país del fin de semana han sido el mejor sensor del ‘sí’ necesario en la votación. Las calles tenían un mensaje implícito de apoyo mayoritario que Podemos ha sabido –o ha tenido que– leer. Un ‘no’ le habría salido carísimo. Ha ido más allá y ha negociado con toda discreción las contrapartidas a la Ley de Movilidad Sostenible. Las obras del Prat se aplazarán hasta 2031. Un acuerdo que no se ha fraguado al calor de los últimos minutos de la votación. En suma, dos éxitos legislativos que rompen la maldición de la incompatibilidad del bloque de investidura. Estamos sumidos en la legislatura Schrödinger. Para el PP está muerta desde el 23-J y en la vida real el mandato continúa. Quien alimenta a VOX no es la izquierda, sino la desubicación del PP.