"¿Se terminó el crucero?": las redes se mofan de Ayuso y sus críticas a la Flotilla a costa de Feijóo

El final de la travesía hacia Gaza de la Global Sumud Flotilla ha tenido en vilo a la sociedad, atenta a todas las informaciones de los medios de comunicación y a las cámaras en directo que tenían cada una de las embarcaciones. A estas horas del viernes 3 de octubre ya se sabe que toda la flota ha sido interceptada por Israel y que un gran número de sus integrantes se encuentra encarcelados en el país hebrero.

Una parte de la derecha ha celebrado el fracaso de la expedición y criticado que esta existiera, poniendo en tela de juicio que fuera realmente una misión humanitaria. Isabel Díaz Ayuso ha capitaneado estas críticas dejando patente su opinión durante el pleno de la Asamblea de Madrid: "Si creyera que Israel es genocida, no hubieran ido, pero ya se han dado el baño y a partir de ahora subvenciones para sus chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto. Y esto sigue, y les da igual. Ustedes no quieren la paz". Las redes se han levantado en masa para defender a la Flotilla y para criticar la posición de la presidenta madrileña y de la derecha: "Yo de Ayuso ya no espero nada más que la bajeza moral más vomitiva. Lo que me sorprende es que nadie en el PP sea lo bastante listo para decirle que pare", denuncia @BenderOfuscado, "Cuando te alegras de que unos barcos no puedan llegar a una zona donde necesitan comida, agua y medicamentos has traspasado la barrera de no retorno. De ahí ya no se vuelve", critica @NoaGresiva.

Las nuevas generaciones del PP tuiteaban "Se acabó el crucero" en respuesta a lo sucedido con los activistas, post al que el usuario @carlossmato respondía con la famosa foto de Feijóo y Marcial Dorado en una barca junto al texto "¿Se acabó el crucero?".

El PP se ha situado, él solito, muy lejos de lo que piensan la mayor parte de sus votantes. Espero que lo acaben pagando en las urnas — Ẹℓ Ｇ𝑜𝓵ғỖ 𝓅æşιⒸỖ (@jdosg.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 12:58

Medio planeta en las calles protestando contra Israel. La Flotilla ha cumplido con su objetivo. Gracias. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 16:13

Intentar de meterte en la cabeza de Ayuso y salir espantado. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 30 de septiembre de 2025, 18:37

Si los miembros de la Flotilla no han cometido ningún delito e Israel les ha asaltado en aguas internacionales, entonces lo de Israel no es una detención. Es un secuestro. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 9:14

Patriota: dícese de aquel que celebra que ciudadanos de su país sean detenidos de manera ilegal por el ejército de otro país. Provida: dícese de aquel que celebra que no le lleguen alimentos a niños que los necesitan. — Gerardo Tecé (@gerardotece.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 23:15

Ayuso ha dicho que la flotilla ya se ha dado el baño y ahora vienen las subvenciones a sus chiringuitos. Sentimos comunicar a Ayuso que dichas palabras no logran parar la imputación por pertenencia a banda criminal de su novio. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 11:34

44 países representados en la flotilla. Si seremos lameculos y besamanos del principal aliado de Israel, los de siempre, que ni uno ha sido capaz de ir a defender a sus ciudadanos en aguas internacionales. — Doctor Jekyll (@bicicletagris.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 14:56

Cómo pueden decir y burlarse los del PP con lo de Gaza y no vomitar de vergüenza. ¿ Oyen lo que dicen o sólo oyen el ruido de billetes? — juevesantes.bsky.social (@juevesantes.bsky.social) 2 de octubre de 2025, 17:46

Otro de los temas ha sido el "encontronazo lingüístico" entre Ayuso y Pradales. El Lehendakari dijo “Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!” que traducido al castellano es "Ayuso escucha, Euskadi es vasca", y ella le afeó en el Programa de Ana Rosa que había dicho “Lo de Ayuso entzun, pim pam pum, es lo que se decía antaño y es preocupante”, haciendo referencia a los tiempos de ETA y siendo algo completamente falso y convirtiéndola ipso facto en carne de memes y mofas de internet.

La típica polarización entre los que acusan en falso a los contrincantes políticos de proferir amenazas de muerte y los que reivindican el derecho de hablar en una lengua cooficial. — mortadela.bsky.social (@mortadela.bsky.social) 30 de septiembre de 2025, 7:41

Se sabía que el atentado era de ETA si la munición era 9 mm parabellum y el sonido pimpampún. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 1 de octubre de 2025, 19:05

