Cuando se está en una “guerra cultural”, como denominan las posiciones conservadoras a la transformación social a favor de la Igualdad que lleva años avanzando, no es de extrañar que a la más mínima ocasión recurran a su artillería para intentar debilitar a quienes consideran su enemigo. Y en estas lides, sin duda, como buena legionaria y acostumbrada a las trincheras, Isabel Díaz Ayuso es la primera en disparar.

La mentira directa, los bulos a partir de trozos de realidad y la desinformación al distorsionar y retorcer la comunicación son las principales armas de esta guerra, para que después la tropa de las redes siga disparando y la difunda por todos lados.

Estos días hemos visto de forma clara esta estrategia y a su protagonista.

1. Ha utilizado la mentira al decir que el lehendakari la amenazó usando la fórmula que empleaban los entornos de ETA, y no ha dudado en señalar en un programa de máxima audiencia que Imanol Pradales dijo: “Ayuso entzun, 'pim, pam, pum'". La situación es tan surrealista que fue muy fácil comprobar que lo que en realidad dijo Pradales fue, “Ayuso entzun, Euskadi euskaldun”, o sea, “Ayuso escucha, Euskadi habla euskera”.

2. Por otro lado, ha retorcido la realidad para desinformar sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin dudar en atacar a las mujeres que se encuentran en esa situación, al tiempo que ha hablado de “lista negra” para referirse al registro donde el médico o la médica que lo decida puede inscribirse al objetar razones de conciencia para practicar una interrupción del embarazo. Su manipulación política queda demostrada al comprobar que nadie entiende que un registro secreto regulado por una ley, en el que conste la decisión de no desarrollar determinadas actuaciones profesionales por el conflicto que ocasionan con sus ideas, creencias o valores, pueda ser una “lista negra”. No hay nada de oscuridad en ese proceso, todo lo contrario, lo que hay es mucha luz, transparencia y libertad para actuar en conciencia. “Lista negra” es la lista de espera de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y no pueden, y a las que ella les dice que vayan a hacerlo fuera del “Madrid de la libertad”. Y quizás, según insinúan sus palabras y la propuesta lanzada por Núñez Feijóo para que el registro sea de quienes realizan la IVE, también sea una “lista negra” quienes formen parte de ella.

3. Y en tercer lugar, se ha actualizado el bulo sobre el caso judicial de su pareja cuando hemos conocido las declaraciones de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ante el Tribunal Supremo reconociendo que la información sobre el pacto de la Fiscalía con su novio, el ciudadano Alberto González Amador, no era tal, sino la consecuencia de su “pelo blanco y de sus años en política”.

Lo de Ayuso no es un juego ni un error, sino una estrategia para rentabilizar el daño y hacer caja con los medios que crean, difunden y potencian los bulos y desinformaciones

El problema es grave en cualquier circunstancia, pero mucho más cuando se tiene el Boletín de la Comunidad de Madrid a su disposición y todas las estructuras institucionales democráticas para pervertir su uso en contra de una parte de la sociedad a la que se debe por responsabilidad.

No es un juego ni un error, sino una estrategia para rentabilizar el daño y hacer caja con los medios que crean, difunden y potencian los bulos y desinformaciones, pues nada se repite más que una mentira necesaria.

Una cosa es el interés legítimo para que otros proyectos políticos y modelos no logren vencer y desarrollar sus propuestas, y otra cosa cuando ese otro proyecto es presentado como un ataque y una amenaza para intentar imponer su modelo de sociedad, no con los instrumentos democráticos de la información, sino con elementos antidemocráticos como la mentira, los bulos y la desinformación.

Que la base de la democracia, que es el conocimiento de la realidad para que la sociedad se pueda posicionar ante ella y decidir con el voto a qué proyecto apoya, sea manipulada desde determinados partidos políticos y medios de comunicación es inadmisible y una clara demostración del “pim, pam, pum” que muchos quieren imponer sabiéndose vencedores en el río revuelto de la desinformación, porque siempre tendrán cerca las orillas de la cultura y su normalidad conservadora y androcéntrica, para nadar hasta ellas cuando las aguas agitadas hagan caer a la gente de la nave del progreso o la vuelquen completamente.

Es lo que hemos visto estos días con las mentiras, bulos y desinformaciones de la presidenta Díaz Ayuso, a pesar de contar con mayoría absoluta, una situación que a priori le permitiría centrarse en la gestión de los problemas que tienen todos los madrileños y madrileñas. Pero ya hemos visto que no quiere eso, que solo busca una política para la parte de la ciudadanía que piensa como ella; para el resto, como les ha dicho a las mujeres que deciden abortar, que se vayan a otro lugar.

_____________________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.