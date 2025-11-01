Trump y la estrategia del maltratador

La estrategia de DJ Trump no es habilidad, negociación y diálogo, sino poder, violencia e imposición. Todo lo que consigue no es consecuencia de su habilidad para negociar, sino de su capacidad para intimidar.

La OMS define la violencia como el uso deliberado de la fuerza o el poder contra personas o grupos, bien como acción o como amenaza, para conseguir determinados objetivos. Y lo que hace Trump es utilizar su posición de poder con sus dos componentes, el económico y el militar, para gestionar la amenaza de la agresión o del abandono con el objeto de imponer su decisión.

Y para ello, como buen machista, utiliza la estrategia del maltratador con sus dos componentes, el individual y el social o relacional.

En lo individual utiliza la táctica del uso alternativo de la crítica o ataque para después pasar al afecto o consideración, justo lo mismo que hace un maltratador con su mujer, la crítica y la agrede y acto seguido, en la llamada fase de “luna de miel”, le pide perdón y le muestra todo su cariño. En Trump lo hemos visto de manera muy gráfica con España y Pedro Sánchez. El pasado día 13-10-25, en la firma del acuerdo de paz en Sharm el Sheij, Trump se dirigió a Pedro Sánchez en público y de forma positiva, la misma sintonía y proximidad que escenificó durante su saludo. Sin embargo, al día siguiente lo criticó también de forma pública y cuestionó que España no invirtiera el 5% del PIB en compra de armamento para la OTAN. Actitud que repitió días después amenazando con subirle los aranceles a nuestro país.

También hace lo mismo con Zelenski, y unas veces lo presenta como un aliado al que hay que ayudar, mientras que otras, como ocurrió en la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca en febrero, lo critica y lo amenaza públicamente. Recientemente, de nuevo lo ha presentado como el bastión fundamental para luchar contra Rusia, y estos días, después de prometerle misiles Tomahawk para contrarrestar los ataques rusos, le ha dicho que no se los dará.

Es la misma estrategia que ha llevado a cabo con Netanyahu, con fases de amistad declarada y otras de cuestionamiento y amenaza de retirarle su apoyo. Y lo que hace con Putin, que lo mismo lo presenta como un “loco”, como sucedió en mayo tras un ataque aéreo de Rusia a Ucrania, que lo trata con todos los honores y cordialidad, como hizo en Alaska, para después pasar a nuevas críticas y a la posibilidad de mandar misiles contra él a Ucrania, para luego volver a la cordialidad y reunirse en Hungría.

En lo social, la estrategia del maltratador es aislar a sus víctimas, lo que se denomina “alejamiento de las fuentes de apoyo externo”, es decir, separarlas de toda aquella relación que pueda suponer una ayuda o soporte ante los ataques que lleva a cabo, para que en esa soledad la estrategia individual tenga más impacto. Con España lo hemos visto de manera muy clara cuando intenta presionar para que sea expulsada de la OTAN, o cuando trata de generar grietas y distanciamientos con el resto de los miembros de la Unión Europea por medio de los aranceles. Con Zelenski también hace lo mismo al presentarlo unas veces como el aliado al que defender, y otras como el personaje cabezón que genera un problema que puede llegar a ser global y del que hay que distanciarse. Incluso con Putin actúa de manera similar a pesar de las dificultades, pero de hecho ya ha conseguido un “pequeño aislamiento” al hacer que India no compre su petróleo.

Todo este comportamiento puede parecer obra de un hombre caótico, pero es justo lo contrario. Lo que demuestra DJ Trump con su comportamiento es un control sobre su estrategia, y un continuo análisis de sus oponentes a partir de las respuestas que asumen. Pero, además, y de forma simultánea, lo que hace es generar en ellas una sensación de desorientación, no olvidemos que su conducta parte de una posición de poder que traduce en amenaza, y bajo esa confusión creada les hace ver la necesidad de protección para evitar consecuencias más graves, o la necesidad de evitar el ataque directo que podría hacer que esas consecuencias fueran las peores.

Y como ocurre con el maltratador, él también es consciente de que su estrategia tiene riesgos, y que si alguna de sus víctimas-interlocutores no responde como se supone que tiene que hacer ante cada una de sus aproximaciones, positivas o negativas, tendría que ser consecuente y pasar a la acción con la agresión, lo cual puede llevar a una situación en la que él mismo resulte afectado, como sucede con un maltratador cuando es denunciado o cuando la mujer rompe la relación que él quiere mantener bajo la violencia. Pero para esos casos cuenta con toda la justificación de su conducta, incluso demostrando de manera objetiva que ha tenido gestos y actitudes positivas con quien ahora lo ataca o se rebela. Y también contará con toda la culpabilización hacia quien reacciona contra él, que será presentado como lo peor de lo peor, al igual que sucede en violencia de género cuando una mujer denuncia a su maltratador.

Nada nuevo en este mundo androcéntrico en el que el más fuerte es el más temido, solo adaptación de las estrategias de poder a los diferentes escenarios, pero el machismo es muy simple, por eso se basa en el uso de la fuerza y el poder demostrando que no tiene razones, solo capacidad de imponer bajo el recurso a la violencia como realidad o amenaza.

Nunca se debe caer en las trampas de un maltratador.

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.