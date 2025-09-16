Protestas sociales como puentes necesarios

Cuando Toni Negri y Michael Hardt hablaban en Asamblea de la acción del grupo humano por encima de las acciones de los gobiernos, estaban interpretando la importancia de la contestación y la búsqueda de soluciones en lo colectivo.

Porque es en ese estadio de la sociedad donde debe estar la política, amparada por decisiones globales, de impacto general y nacidas desde la pluralidad para hacerlas mucho más fuertes.

Con los últimos acontecimientos de repulsa al genocidio israelí, a la masacre en Gaza, un potente movimiento ciudadano se moviliza para gritar a la contra. Y no se trata de una decisión improvisada ni carente de juicio crítico, sino de un proceso de asimilación social ante los hechos, unos hechos que han marcado una serie de decisiones como protesta, un tiempo nuevo para dejarse oír en el contexto del ruido internacional.

No se trata, entonces, de establecer criterios políticos de uno u otro signo a lo hora de valorar la acción que cortó la Vuelta Ciclista a España, sino de activar, definitivamente, una lucha que acabe con la sinrazón y el exterminio del pueblo palestino.

Esa es la verdadera espoleta del movimiento ciudadano: Activar el concepto de paz y abominar de la estrategia de muerte y destrucción; ampliar la idea de solidaridad y fortalecer lazos de apoyo a Palestina como manos alzadas para tratar de salvar a la población civil de las manos asesinas del otro lado.

El PP critica la acción ciudadana aludiendo a que viene diseñada desde Ferraz, que son los socialistas los que dirigen el rumbo de la protesta. Pero no es Pedro Sánchez el impulsor de este movimiento porque es un movimiento que no requiere de direcciones ideológicas ni de Estados; es la asamblea ciudadana, con fuertes y firmes cimientos morales, la que se pone en marcha.

Cuando en nuestro país estamos viendo aproximarse un posible gobierno de coalición entre PP y Vox, la calle ha sido un enlace necesario con un concepto que disgusta a la derecha: La puesta en marcha de un discurso contrario al odio y a favor de la paz y la no violencia.

Estamos preparados para la acción de defensa de Palestina, para gritar la salvación de un pueblo, para pedir a voces la conclusión de los grandes aparatos bélicos, para diseminar por el mundo en descomposición la tierra fértil de lo común, de la esperanza. Y lo hacemos juntos y juntas, en las protestas civiles, con ilusión y fortaleza.

Quien mira de reojo a Israel es cómplice también de la masacre; quien hace de esto un discurso político para reafirmar a la derecha española está festejando, en beneficio propio, las muertes de civiles, muchos de ellos niños. Esta es una reivindicación moral que tiene al pueblo como gran protagonista. La acción está proponiendo respuestas.

Nietzsche dice en La gaya ciencia: “En medio del océano nos damos cuenta de que no hay nada más aterrador que el infinito, pero ya no hay hogar al que regresar, porque hemos derrumbado el puente que había tras nosotros”.

La acción ciudadana está diseñando los puentes derrumbados, está aproximando nuestra capacidad de regresar, de hacernos hogar, donde el infinito imprevisible no forme parte de nuestra carta de navegación como sociedad. Estamos desconcertados en medio del océano, pero tenemos la capacidad de guiarnos, definitivamente, para alcanzar tierra firme. Y, así, permanecer.

Javier Lorenzo Candel es poeta.