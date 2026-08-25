TikTok, Comisión Europea, Meta y jaque a Europa

A quién no gusta la colaboración en un ambiente relajado y en confianza? Es estupendo, sobre todo cuando se tratan temas importantes. La Comisión Europea colabora con Meta y TikTok para evitar la difusión de bulos en la posible entrada masiva a Ceuta. Magnífico, loado sea. ¿Pero cómo no se les ocurre obligar a estas plataformas a preservar los datos de ese periodo?

Hay representantes importantes de las instituciones internacionales, como Borrell y el excomisario europeo Thierry Breton, que han señalado la falta de acceso a las métricas, a la trazabilidad y a las evidencias digitales que podrían desvelar cómo sucedió el llamado masivo a Ceuta. Lo curioso es que el instrumento legal existe, y que ya se ha usado cuando hubo elecciones en Rumanía.

El Reglamento (UE) 2022/2065/Digital Services Act (DSA) permite preservar e investigar esos datos. Como advertía en un artículo anterior, sería bueno no sólo pedir un RFI (Request for Information), sino también, y esto es importantísimo, un “Data retention/preservation order”, pues no sólo se trata de que se entregue la información, es decir, de informarnos de qué pasó, sino de que los datos que se produjeron en la pasada “campaña organizada” no han desaparecido y pueden ser verificados y estudiados. Creo que si en los grupos se han creado, aparece y desaparece su actividad, es muy posible que siga en jaque la frontera sur. Y la intención no parece que sea la de sacar dinero a estos jóvenes desesperados. Más bien se trata de desgastar a un país democrático como el nuestro. Sean quienes sean los organizadores, no son jóvenes a su aire. Demasiada organización, demasiada información, demasiado poder y demasiada sincronía con la respuesta de la ultraderecha europea.

En las elecciones presidenciales celebradas en Rumanía en noviembre de 2024, el candidato C. Georgescu, un desconocido para la mayoría de los votantes, obtuvo el primer puesto. Llamó la atención la enorme actividad que había tenido TikTok los días anteriores. Los servicios de inteligencia rumanos desclasificaron posteriormente documentos que describían una campaña coordinada para promocionar a este candidato. El Tribunal Constitucional recibió esa información y anuló los resultados de la primera vuelta el 6 de diciembre teniendo que repetir las elecciones.

Por su parte, la Comisión Europea ya había requerido a TikTok el 29 de noviembre de 2024 una RFI (requerimiento de información) al amparo del DSA, dado el riesgo de manipulación, organización de campañas coordinadas, cuantas automatizadas, contenido político falso y posibles operaciones de influencia sobre la base jurídica del DSA (art.67). Pero no se conformó con esto, el día 5 de diciembre de ese año la Comisión adoptó una decisión que obligó a TikTok a conservar los datos pertinentes. La orden venía a decir “No borres ni alteres los datos relevantes; consérvalos porque pueden ser necesarios para la investigación”. Y esto lo explicó la Comisión también en el Parlamento Europeo.

Demasiada organización, demasiada información, demasiado poder y demasiada sincronía con la respuesta de la ultraderecha europea

Entonces, si actualmente, como parece, la Comisión Europea considera que la entrada masiva en Ceuta puede implicar riesgos sistémicos y está en coordinación con Meta y TikTok, ¿por qué no utiliza el mismo mecanismo de preservación que usó en Rumania para impedir que desaparecieran las evidencias digitales en esta “campaña organizada” que precedió a los acontecimientos en Ceuta del 30 al 31 de julio y que posiblemente seguirá existiendo e insistiendo?

Si en buena armonía colaborativa se sientan a la mesa camilla la Comisión, TikTok y Meta a esperar, puede ser que las cuentas se eliminen, se borren las publicaciones, expiren los registros, desaparezcan los grupos, cambien los nombres, se modifiquen las configuraciones, se pierdan determinados datos de propagación, etc., etc. De modo que cuando se levanten de la mesa y decidan investigar de verdad, en el mejor de los casos encontrarán un campo de investigación cercenado y limitado, cuando no alterado.

La frontera sur, a poco que se mire el mapa, se ve como punto estratégico en ese asunto esencial para la ultraderecha global que es el tema migratorio. ¿Cómo no van a aprovechar la oportunidad de poner en jaque a Europa y a las instituciones que tratan de destruir para abrir esa libertad que tanto gusta a Trump y a Ayuso? ¿No hay alguien en el Parlamento Europeo que exija la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA)?

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.