Las tractoradas de este jueves han movilizado a 25.000 agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur

El sector agrario ha movilizado a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores, según datos de los convocantes, en un "súper jueves" de protestas —como así lo han denominado— para rechazar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y el recorte previsto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Las organizaciones profesionales agrarias convocantes (Asaja, COAG y UPA) han valorado la "gran respuesta" del campo, especialmente en una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas que han provocado la suspensión de actos en Sevilla y en Madrid, donde una representación de agricultores se ha reunido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar sus problemáticas.

Los manifestantes se han concentrado a lo largo de esta jornada en ciudades y pueblos, pero también ha mantenido acciones en una docena de carreteras en puntos de Asturias, Región de Murcia y La Rioja.

En Andalucía, los agricultores se han manifestado en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde las inclemencias meteorológicas han obligado a posponer su protesta.

Cientos de agricultores asturianos han secundado esta jornada en Barres, Bustio y Campomanes, donde han llegado a cortar la carretera N-630, mientras en Galicia, en Santiago de Compostela, decenas de ganaderos se han concentrado gritando consignas como "Non ao Mercosur", mientras sostenían una pancarta que pedía "Alimentos saudabeis, comercio xusto xa", o en Xinzo de Limia (Ourense) donde un grupo de productores ha cortado la autovía A-52.

Unos 130 tractores mallorquines con numerosos "payeses" han acudido hasta la protesta organizada en la localidad de Ariany y en la propia capital de la isla y, en Menorca, un centenar de productores, acompañados de ocho tractores, se han manifestado en el recinto ferial de Es Mercada ante la amenaza de menos fondos PAC.

En Canarias los tractores han llegado hasta la avenida Marítima de Las Palmas y los representantes del sector del plátano se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, según ha informado la asociación de productores Asprocan en redes sociales.

Los productores cántabros han llegado con sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento y de la Delegación del Gobierno, donde se han vivido momentos de tensión, con enfrentamientos entre manifestantes —que han dejado en la puerta un ternero muerto en protesta por los ataques del lobo— y agentes policiales.

En Castilla y León se han movilizado más de 2.500 tractores que han congestionado la circulación de todas las capitales excepto en Ávila, donde se manifiestan este viernes, y en Segovia, que lo harán el lunes.

En Castilla—La Mancha, numerosos tractores han tomado las calles de Toledo para exigir que no haya "más mentiras" con la PAC y el Mercosur; y en Comunidad Valenciana hasta 200 tractores y más de 2.000 personas han recorrido las calles de la capital en una protesta que ha dejado imágenes como ganaderos disfrazados de vacas "hormonadas".

Los agricultores murcianos han sido especialmente activos, protagonizando cortes de carreteras y el reparto de hortalizas a la ciudadanía.

En País Vasco, decenas de tractores han llevado hasta Bilbao sus quejas y han hecho sonar sus bocinas mientras eran aplaudidos por un centenar de ciudadanos.

En La Rioja, unos 1.500 agricultores, con 400 tractores, han realizado cortes intermitentes de cinco zonas estratégicas para expresar su hartazgo a lo largo de todo el día, con una quema de fardos de paja en Briones que luego han sido retirados.

El acuerdo de Mercosur desata una guerra feroz por el voto rural Ver más

En total, los convocantes han celebrado protestas en 30 provincias.

Los agricultores extremeños, catalanes y aragoneses no han convocado ninguna acción de relevancia para este jueves, si bien, han protagonizado otras protestas en días anteriores.

El campo suma así una jornada más plantándose frente a la ratificación del acuerdo UE—Mercosur y ante el temor de que Bruselas aplique un recorte de hasta el 22% en los fondos asignados para el próximo período de la PAC.