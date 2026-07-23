Aagesen anuncia nueva convención del pacto climático y advierte de la gravedad del fuego

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este jueves una nueva convención del pacto climático de Estado para después del verano y ha advertido de la gravedad de los incendios forestales, que han multiplicado la superficie quemada.

“A la vuelta del verano, durante el otoño, vamos a volver a convocar una nueva convención del pacto de Estado frente a la emergencia climática”, a la que serán invitados también los grupos políticos, ha explicado durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

“Esta vez espero y deseo, con mano tendida, que el Partido Popular asista”, ha dicho. Aagesen ha añadido que espera que esta vez el PP “se sume al pacto a la vista de lo que está aconteciendo este año nuevamente en nuestro país, que está siendo dramático y especialmente complicado” en tema de incendios.

“Por desgracia”, este año está siendo peor que el pasado, que ya fue muy grave en España, con más de 350.000 hectáreas arrasadas, ha lamentado.

Según los datos actualizados, son cinco los incendios de especial relevancia que todavía están activos, a los que se suman otros tres, aunque no del mismo nivel de gravedad.

Se han registrado 24 grandes incendios forestales —de más de 500 hectáreas— y 1.900 incendios en total.

Por otra parte, la ministra ha pedido extremar la “precaución” ante acontecimientos próximos como el eclipse solar del 12 de agosto, un “momento histórico” para contemplarlo fuera de núcleos urbanos, pero que conlleva el riesgo de provocar incendios.

Es el momento de llamar “a la precaución máxima a toda la población”, ha dicho.

“Los incendios se apagan también en invierno, en otoño”, y no solo en la temporada de incendios, ha dicho tras resaltar la importancia de la prevención durante todo el año.

Hay que activar todos los planes que son responsabilidad de las comunidades autónomas y, por supuesto, actuar frente al cambio climático, “no negarlo”, ha recalcado.

“Tenemos que prepararnos” ante el cambio climático. “No se puede mirar solo el corto plazo, tenemos que ver más allá de legislaturas y de colores políticos”, ha añadido.

La ministra ha lamentado expresamente que el PP no entendiera en su día que el pacto climático era algo “fundamental”, aunque es “optimista” y confía en alcanzar un pacto climático a nivel de Estado en esta legislatura.

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Según Aagesen, el cambio climático es “una realidad palpable cada día que agrava muchísimo estos incendios y los hace cada vez más complejos”.

Por ello, ha explicado, es importante que todas las comunidades autónomas sepan cuál es “la magnitud” de los incendios que pueden tener en función de la masa forestal de sus territorios.

“Por eso hemos puesto encima de la mesa un pacto de Estado frente a la emergencia climática”, ha reiterado.