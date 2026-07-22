PP y Vox desoyen la propuesta de pacto de Estado contra el cambio climático mientras España arde

España arde. El fuego devora con virulencia muchas partes del país. El incendio en La Mierla (Guadalajara) vuelve a dibujar un panorama de tierra negra, que cada vez es más frecuente en el país por los efectos del cambio climático. Los bomberos no descansan en muchos puntos de la geografía y se suceden día tras día las imágenes nefastas.

Impactan durante estas horas las escenas que se producen en este municipio, cuando todavía España sigue digiriendo el destrozo medioambiental y social que ha supuesto el reciente incendio en Los Gallardos (Almería), el más mortífero en la historia de Andalucía desde que existen estadísticas oficiales.

A la vez, se lucha contra el fuego en El Cerro de Andévalo, en la provincia de Huelva, y se intenta extinguir el incendio forestal de Ejulve (Teruel), que se ha llevado por delante unas 1.400 hectáreas. Los vecinos siguen todavía con el susto en el cuerpo después de los episodios de fuego en Cádiar, en la Alpujarra granadina, y en Brieva (Segovia).

España lleva ya este año, según los datos del Gobierno, 22 grandes incendios, cuatro veces más respecto del año anterior. Y, además, se han calcinado más de 100.000 hectáreas en todo el país, lo que hasta ahora era la media anual de la última década. Estos datos evidencian la virulencia del fuego y su propagación. Todo ello en una de las naciones más vulnerables por los efectos del calentamiento global, según los informes de la propia ONU y de organizaciones como Greenpeace.

Sánchez insiste en un gran acuerdo

A pesar de esta situación de emergencia, no hay visos de un gran acuerdo en base al pacto de Estado para luchar contra el cambio climático propuesto por el Gobierno. La izquierda sigue apostando por armar una gran mayoría institucional, pero tanto el Partido Popular como Vox rechazan unirse.

Esta propuesta de pacto de Estado fue lanzada el pasado verano por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero las derechas se resisten. El propio jefe del Ejecutivo sigue insistiendo en la necesidad de llegar a un gran acuerdo, como verbalizó este miércoles durante su visita al puesto de mando del incendio de Guadalajara.

Sánchez enfatizó: “España necesita un gran acuerdo y un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. No podemos acordarnos de los incendios y de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen. Tenemos que actuar previamente, tenemos que concienciar a la ciudadanía. No se puede banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, hay que tomarla muy en serio”.

“Eso no es política ni ideología, sino ciencia. Son datos. Son olas de calor que superan los cuarenta grados de temperatura, como estamos viendo, por desgracia, en muchas partes de España. Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y en las Cortes Generales para convertir en leyes y en recursos económicos medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y la prosperidad de comarcas, territorios y provincias”, agregó el presidente del Gobierno.

El PP se alinea con Vox

Desde el Partido Popular se insiste en que ellos ya presentaron un catálogo de medidas el verano pasado y el Ejecutivo no les hizo caso. No obstante, fuentes de la dirección del Partido Popular subrayan que estos fuegos no se pueden achacar únicamente al cambio climático y ponen el foco en que el Gobierno central tiene que adoptar iniciativas propias.

Además, en Génova 13 señalan que no han recibido ningún tipo de texto concreto por parte del Gobierno para hablar sobre un pacto de Estado contra la emergencia climática, e insisten en que el problema está en la dirección adoptada por Moncloa.

El propio Alberto Núñez Feijóo se refirió de manera breve al tema durante su comparecencia para hacer balance del curso político, pero se centró en trasladar su solidaridad a los afectados, dejando de lado menciones a la emergencia climática.

Feijóo habló de “riesgos naturales”, una expresión que presenta los incendios, las inundaciones y las sequías como fenómenos ante los que la Administración debe reaccionar, pero eludió explicar cómo el aumento de las temperaturas y los episodios meteorológicos extremos multiplican su frecuencia y gravedad.

Asimismo, el Partido Popular ha claudicado en las últimas semanas ante Vox y le ha comprado su negacionismo climático en el acuerdo firmado por Juanma Moreno y la ultraderecha para conformar un Ejecutivo de coalición. En el texto se plasma su oposición a la Agenda 2030, la supresión de cargas vinculadas al Pacto Verde y la eliminación de impuestos ambientales.

A pesar de esta oleada de incendios, Vox mantiene su duro discurso contra “el fanatismo climático” y carga duramente contra Sánchez por, en su opinión, utilizar como “excusa” el cambio climático para buscar orígenes a los fuegos. La ultraderecha habla de que se han “criminalizado” ciertas actividades rurales que han servido, a su juicio, durante años para evitar este tipo de catástrofes.

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La ultraderecha trata de reducir el asunto a una cuestión de meras infraestructuras. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se centró en esta idea tras el incendio de Los Gallardos: "El Gobierno se apresuró a hablar de forma muy imprudente sobre el cambio climático como excusa para descargar las responsabilidades de las administraciones. Lo que pedimos es prevención en los montes, que cada día están más abandonados, preparar a los equipos y escuchar a los que mejor conocen, mucho antes de que se abra el periodo de incendios”.

Aunque la derecha busque un debate solo sobre los medios, la teoría se cae, como señalan dirigentes de la izquierda, con el ejemplo del incendio de Los Gallardos. Todas las administraciones se volcaron y se pusieron todos los recursos para acabar con el incendio, pero la virulencia del fuego fue inaudita, llegando a propagarse en cien metros durante un simple minuto.

España arde. Y la derecha deja de lado un gran acuerdo para hacer frente de una manera conjunta por todos los partidos.