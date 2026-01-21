Adif vuelve a aprobar nuevas limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona

Adif ha vuelto a establecer una nueva limitación temporal de velocidad (LTV) en el tramo de vía que va desde Madrid hasta Zaragoza dentro del la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Desde los puntos kilométricos 100 a 178 la velocidad máxima será de 160 kilómetros por hora. Han tomado esta decisión después de que el maquinista de un tren de Renfe denunciara el mal estado de varios puntos de la vía, según confirman fuentes de Adif a infoLibre.

Fuentes de Adif han señalado también que el tramo entre Madrid y Calatayud en el que se había limitado la velocidad a 160 km/h ha sido revisado esta madrugada, tras lo cual han quedado cuatro puntos concretos con limitación de velocidad a 230km/h, que podrían ser arreglados esta próxima noche.

Desde Adif insisten en que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que es un procedimiento de seguridad en caso de que los maquinistas reporten baches en el trayecto.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado, en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, que dado que los maquinistas están "claramente afectados" por el accidente de Adamuz (Córdoba), el martes reportaron 25 incidencias, frente a una que se había comunicado el día anterior.

Según Puente, "se determinó que de las 25 incidencias, cuatro requieren revisión y por eso se ha limitado a 230 kilómetros, manteniendo el resto a 300".