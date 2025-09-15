Amnistía Internacional constató "casos de excesivo uso de la fuerza" el domingo en Madrid

Amnistía Internacional considera que la protesta propalestina de este domingo en la Vuelta ciclista fue "eminentemente pacífica" y, aunque en líneas generales se respetó el derecho a manifestación, "ha constatado casos preocupantes de uso excesivo de la fuerza" por parte de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplazados en la zona, según recoge EFE.

En un comunicado de prensa, esta organización explica que desplazó observadores en la zona de Atocha, Paseo del Prado, Plaza de Callao y Gran Vía.

Las conclusiones de estos equipos de observación -cuyo despliegue fue comunicado a las autoridades y estaban identificados- son tres, la primera de las cuales, "es una buena noticia", ya que, a su juicio, "en líneas generales, se respetó el derecho a manifestación de la ciudadanía por parte de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y no se cometieron violaciones graves de derechos humanos".

No obstante, Amnistía Internacional detalla en su segunda conclusión que ha constatado "casos preocupantes de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes desplegados". Y detalla: "el uso indebido de porras policiales contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluso con golpes en la espalda y en la cabeza, que provocaron algunos heridos, y la utilización de spray pimienta para dispersar a grupos de manifestantes también pacíficos, de forma incompatible con los estándares internacionales".

"El balance de detenidos, según la Delegación de Gobierno es de dos personas, frente a las 100.000 que participaron en las protestas", recuerda.

Su tercera conclusión es que fue una protesta "eminentemente pacífica", y precisa, entonces, que "las acciones de desobediencia civil, como la obstrucción de calles, no constituyen actos violentos".

También recuerda que "algunos participantes en las protestas lanzaron objetos contra los agentes" de forma que, según la delegación de Gobierno, 22 agentes de policía resultaron heridos.

Al hilo de su tercera conclusión, Amnistía Internacional explica que el "hecho de que se produzcan incidentes aislados de violencia no convierte automáticamente la protesta en no pacífica. Si un grupo reducido de participantes comete actos violentos durante una protesta, las personas que siguen comportándose pacíficamente todavía tienen derecho a continuar".

Y añade, en relación al corte de vías para impedir el desarrollo de la prueba deportiva, que "el Relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica ha expresado que el bloqueo de rutas es un medio legítimo de protesta, que desde hace tiempo es fundamental en los movimientos sociales de todo el mundo".

La organización concluye su comunicado con un apartado sobre el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza: "Amnistía Internacional recuerda que hace casi dos años que el mundo es testigo de un grado inconcebible de muerte y destrucción en la Franja de Gaza ocupada".