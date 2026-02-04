Las asociaciones de víctimas de la dana piden a la Generalitat que asuma las indemnizaciones

L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O han reclamado este miércoles a la Generalitat Valenciana que "reconozca a sus víctimas", asuma "de una vez" su responsabilidad e indemnice a los familiares de los 230 fallecidos en la tragedia.

En un comunicado conjunto, denuncian que quince meses después de los hechos la Generalitat "todavía no ha abonado ninguna indemnización a los familiares de las personas fallecidas, mientras que sí ha procedido a compensar daños materiales", como vehículos u otros bienes, así como ayudas escolares. Una situación que resulta "profundamente dolorosa y ofensiva para las familias, que continúan esperando un mínimo gesto de reparación institucional", afirman.

Las asociaciones consideran además "especialmente grave e indignante que, desde el ámbito institucional, se haya pretendido comparar a las víctimas mortales de la dana, consecuencia de una gestión negligente de una emergencia, con las víctimas de un accidente ferroviario". Afirman, "desde el respeto absoluto, la solidaridad y el dolor compartido con las víctimas y familiares de un accidente de tren", que "no se puede ni se debe comparar un accidente con la gestión criminal de una emergencia, existiendo información disponible y decisiones que no se tomaron".

Aclaran además que las víctimas mortales han sido indemnizadas por el Estado con el mismo importe en ambos casos. "En el caso del accidente ferroviario, a dicha cuantía se ha podido sumar la compensación derivada del seguro incluido en el billete de tren, lo que ha dado como resultado una cantidad final superior", explican.

Añaden que "en ningún caso esto supone una indemnización pública mayor ni un trato discriminatorio respecto a las víctimas de la dana", y manifiestan que "utilizar este argumento para justificar la inacción de la Generalitat es profundamente irresponsable". "Lo que denunciamos es que la Generalitat Valenciana no ha asumido su parte de responsabilidad con las familias de las víctimas mortales de la dana, ni en términos económicos ni políticos", aseveran.

A todo ello se suma que, quince meses después, "tampoco se han asumido responsabilidades políticas, manteniéndose en sus cargos el Consell responsable de la gestión de aquel día, así como el acta de diputado de Carlos Mazón y la continuidad de los consellers Camarero, Rovira y Barrachina", lamentan las asociaciones.

Recuerdan por último que "el respeto a las víctimas comienza por no realizar comparaciones capciosas, continúa con la verdad y la justicia, y se concreta con la reparación". "Las víctimas y sus familias no son un argumento político, ni una cifra, ni un ejemplo interesado: son vidas truncadas que merecen dignidad, responsabilidad institucional y una respuesta a la altura del daño causado", concluyen.