@Eutimius, juez tuitero, llama "inútil" al Gobierno por querer "que los fiscales protejan a los políticos"

El encuentro es en el Hotel Villapanés de Sevilla. Es sábado 11 de abril y, en una mesa en el patio del establecimiento, cuatro de los jueces españoles más activos en X, Teresa Puchol (@ladycrocs), Miguel Guerrero (@iuristoteles), Luis Sanz (@MagistraThor) y Jesús Villegas (@Eutimius) junto a su compañero y académico Alfredo de Diego, comparten desayuno con abogados y varios ciudadanos que se han inscrito al evento, organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), la misma que se dedicó a repartir entre jueces y magistrados formularios para cuestionar la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional o el de la Unión Europea. El objetivo del encuentro, según los ponentes, no es otro que “acercar los jueces a la gente”. Pero el moderador, @Eutimius, aprovecha para llamar “inútiles” a los miembros del Gobierno por una de sus reformas judiciales.

@Eutimius –Jesús Villegas– es el juez número 6 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. El magistrado, colaborador del programa Horizonte, de Iker Jiménez, y habitual de medios de derecha como El Debate, la Cope o Telemadrid, quiere dar agilidad al formato y, sin preámbulos, da el turno de palabra a los asistentes para que pregunten a los jueces. También plantea los temas más candentes sobre la Justicia que, en los días previos, le han hecho llegar a través de internet. Villegas es el ponente que más interviene y el que, a menudo, apostilla las intervenciones de sus compañeros. Las salpica de críticas al Gobierno, autor de “iniciativas legislativas sumamente peligrosas” para la judicatura que, “San [Carles] Puigdemont” ha mandado a un “cajón”.

Uno de los temas a tratar es la salud mental de los jueces. Si debería establecerse un control psicológico o psiquiátrico para acceder a la carrera. Villegas lo explica de una manera muy gráfica. “Algunos dicen que los jueces estamos un poco locos, que acabamos tocados de las oposiciones. Que estamos sentados en un calabozo estudiando y que cuando acabamos, podemos ser muy honrados, pero estamos un poco sonados”. Rápidamente enlaza esa crítica –que él mismo dice que es compartida por muchos compañeros– con el sistema de acceso a la judicatura. “[El control de la salud mental] es una saeta que se tira a los jueces, pero no es inocua”, dice. “Viene a señalar que el sistema de oposiciones es inadecuado porque desconecta a los jueces de la realidad y hay quienes proponen modelos alternativos”, añade.

Una de las asistentes, letrada de profesión, interviene para decir que ella no cree que los jueces estén locos. Pero que lo que sí encuentra en la mayoría es que, muchas veces, esa desconexión con la realidad es cierta. También sostiene que, en su experiencia, esa sensación es mucho menor cuando el magistrado procede del cuarto turno, es decir, cuando ha ejercido previamente la abogacía o cualquier otra profesión jurídica durante al menos 10 años antes de acceder al cargo. @Eutimius da la palabra a @MagistraThor. Luis Sanz, magistrado de la Audiencia de Madrid y ponente en actos de asociaciones opuestas al Ejecutivo como Atenea (el think tank del ex de Vox Iván Espinosa de los Monteros) o Foro España Cívica, habla a favor de ese cuarto turno, por el que debería acceder al cuerpo uno de cada cuatro integrantes de la magistratura. La prueba por la que acceden no es una oposición, pero es “rigurosa” y produce “jueces independientes”, según el magistrado tuitero.

@MagistraThor también se muestra a favor de que se establezca un control sobre la salud mental de los integrantes del Poder Judicial. A su juicio, “son pocos” los compañeros que tienen este tipo de problemas, “pero existen”. Y “un juez tiene mucho poder”, y su trabajo afecta a la vida de las personas. A renglón seguido, sin embargo, expresa lo que, sostiene, es la principal preocupación sobre estas evaluaciones psicológicas. “Nos inquieta que esto pueda suponer un control ideológico”, dice. Entre el público, de repente, otro de los asistentes lanza otra pregunta. “¿Por qué solo se habla de la salud mental de los jueces y no de la de los fiscales?”. La afirmación causa risas entre los cinco ponentes.

Villegas (@Eutimius), retoma la palabra para difundir una visión basada en la conspiración. “A ver, señora letrada”, dice como si estuviera en una sala de juicios a la abogada que había planteado antes los problemas de desconexión de la realidad. “El problema es que hay elementos de ‘agenda oculta’ y precisamente estamos aquí, en este espacio de libertad, para revelarlos”. Para @Eutimius, dar acceso a jueces que hayan tenido experiencia previa como abogados, es meter en la judicatura “gente que lleva un tiempo conociendo cómo funcional las cosas” y que, cuando aparecen corruptelas o ilegalidades, “sabe mirar para otro lado”.

Después, opone ese modelo a su figura como juez recién salido de la oposición con destino en un pueblo. “Cuando yo llegué, no sabía lo que era una cuenta en B; no sabía que la gente no respetaba las normas de velocidad cuando cogía un coche; no sabía lo que era pagar en negro un piso”, afirma. “Y los abogados querían esa complicidad”, continúa. “Yo llegué joven y con la Guardia Civil allí y la gente del pueblo temblaba”, prosigue. “Yo era un chico; si fuera un tipo de una cierta edad, pues tú ya sabes…”, dice sugiriendo que actuaría con más manga ancha. “Un juez, con la Guardia Civil y lleno de ideales es una bomba de relojería en las estructuras de poder de la España profunda y de los partidos políticos y de los corruptos”.

Luego se refiere a los exámenes psicológicos. “Totalmente de acuerdo. ¿No hay exámenes mentales para los pilotos de aviones? Imagínense un cirujano que esté loco mientras está operando”, continúa. Pero aquí, según @Eutimius, también hay “agenda oculta”. “Lo que se está buscando no es si estás loco, si tienes un problema psiquiátrico… Lo que se está viendo es si la ideología del juez, su perfil psicológico, aunque no esté loco, influye o no influye”, asegura. “¿Queremos saber de qué pie, ideológicamente, cojea un juez o no? (…) ¿Queremos un juez que no sepa de compromisos sociales, ni de tolerancia [a las corruptelas], ni de ilegalidades y que vaya a arrasar? ¿Queremos un juez cuya ideología nos da igual o tenemos que tantearla antes?, esa es la pregunta y todo lo demás es palabrería”, concluye. @Eutimius prefiere el que arrasa.

El problema con la reforma que prepara el Gobierno para modificar el sistema de acceso a la carrera es, a juicio de Villegas, que “hay mucha envidia y mucho fracasado”. “Hay mucha gente que ha intentado ser juez y no ha podido y que, entonces, dice ‘si cambiamos el sistema de oposiciones, tal vez yo tenga una oportunidad para entrar aquí”, sostiene. “Hay que decir que no, lo que no se puede hacer en ningún caso es bajar el nivel de las oposiciones”, prosigue. La supuesta intención del Ejecutivo de rebajar la exigencia para convertirse en juez y, así, poder seleccionarlos ideológicamente fue uno de los motivos de la huelga ilegal de jueces y fiscales del pasado verano, que Villegas apoyó.

El nivel dialéctico de Villegas sube cuando introduce en el debate otra reforma del Ejecutivo: la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que tramita ya el Congreso y que privará a los jueces de la investigación de los delitos para dársela a los fiscales. “Tenemos prácticamente el único sistema de investigación independiente que hay en el mundo”, sostiene. “Por eso en España se investiga a los políticos o a la Casa Real”, continúa. “Y ahora llegan unos inútiles que no saben ni hablar inglés, ni alemán, ni nada y dicen que hay que hacer lo que se hace en todo el mundo; quieren que seamos tan corruptos y tan inútiles como en Estados Unidos u otros países donde los fiscales protegen a los políticos”, añade.

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Pero no solo el Gobierno es objeto de los ataques de Villegas. También el Consejo General del Poder Judicial, cuya presidenta, Isabel Perelló, “es muy valiente y ha recibido elogios de todo tipo”, sostiene. Sin embargo, según el conductor del acto, “es un Consejo que, como nunca, está incidiendo en el reparto de cromos y en distribuir los altos cargos judiciales en función de las ideologías, de las afinidades y de los amiguismos; están dando satisfacción a todas las banderas políticas”.

@Eutimius y, en mucha menor medida, @MagistraThor, son los que más intervienen. @LadyCrocs (Teresa Puchol) y @Iuristoteles (Miguel Guerrero) solo lo hacen para referirse a las alegrías y dificultades de la labor que, como jueces, ejercen cada día, a la necesidad de que los recién llegados a la carrera después de la oposición tengan una formación más práctica, o a la importancia de las redes sociales para explicar a los ciudadanos las decisiones judiciales en un cuerpo en el que no hay un portavoz. De Diego se limita a explicar cómo funciona el cuarto turno y a reclamar que sean los jueces los que elijan a 12 vocales del CGPJ en lugar de las Cámaras.

El acto lo cierra Villegas, que asegura que a los jueces les da igual “la derecha o la izquierda”. “Estoy muy satisfecho porque estos días tenemos en los titulares el caso Kitchen y el caso Mascarillas. A la derecha y a la izquierda, la espada de la justicia es ciega. Así que, los corruptos, que se preparen”. Y todos aplauden.