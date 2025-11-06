La Audiencia Nacional investigará los pagos en metálico que el PSOE hizo a Ábalos y Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha abierto una pieza separada sobre los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, tras recibir el auto que le remitió al respecto su compañero del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ante presuntos indicios de blanqueo.

En la documentación enviada por el Tribunal Supremo y ahora incorporada a esta pieza, se incluyen las declaraciones prestadas ante el alto tribunal por al ex director gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, la empleada del partido Celia Rodríguez, así como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

A todo esto se añade la parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se analizan esos pagos en efectivo a Ábalos y a Koldo, que en algunas ocasiones recogía su mujer Patricia Úriz, así como la información facilitada por el PSOE y que vincula dichos pagos a liquidaciones de gastos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada en el marco del 'caso Koldo' y de la documentación, según consta en una breve providencia notificada este jueves y a la que ha tenido acceso EFE.´

El juez del Tribunal Supremo decidió el pasado viernes remitir esta parte del caso Koldo a la Audiencia Nacional al considerar que, tras las declaraciones prestadas por el exgerente del PSOE y la empleada del partido que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo, quedaban varias incógnitas por despejar sobre la naturaleza de esos pagos y sobre el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacerles frente.

"Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, tras practicarse la investigación correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas", indicaba el magistrado en el auto en el que acordaba enviar la citada documentación al juez Ismael Moreno.

Puente apuntó a que el PSOE no comprobaba que los gastos de Ábalos y de Koldo que se compensaban posteriormente no procedieran de dinero obtenido de forma ilícita, con lo que, al compensarlos, se podría estar "blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros", en referencia a Koldo.

Para el juez, otra de las incógnitas es la imposibilidad de determinar la persona encargada y el procedimiento de comprobación de las facturas, ya que lo que el exgerente declaró al respecto fue que solo con la firma del secretario de organización, entonces Ábalos, se justificaba la devolución.

Entre otras cuestiones, el magistrado del Supremo tampoco terminaba de comprender las razones que aconsejaban hacer esas compensaciones económicas en efectivo y que resultara necesario contratar una empresa de seguridad para trasladar a la caja del partido importantes cantidades "en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales".