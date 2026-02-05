Ayuso dice que la denuncia de acoso sexual al alcalde de Móstoles es un “caso fabricado contra el PP”

La denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles, el popular Manuel Bautista, es "un caso fabricado contra el Partido Popular" según la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde la Asamblea de Madrid, Ayuso ha acusado a la bancada de la izquierda de utilizar este nuevo caso para tapar el "verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres" y las "verdaderas víctimas de violencia que son las que estaban en el entorno de Salazar en la Moncloa", en referencia al alto cargo de Moncloa que dimitió el pasado verano tras conocerse las denuncias internas en su contra.

El PP de Madrid presionó a una edil de Móstoles para que no denunciase acoso sexual de su alcalde Ver más

“No he venido a este pleno a hacerle campaña a Pilar Alegría, que está utilizando un caso fabricado contra el PP", añadió, tratando de despachar así el asunto. Tras el turno de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le recriminó el encubrimiento tanto de su gobierno como de su organización, la baronesa del PP insistió en el mismo mensaje, tratando de minimizar lo ocurrido. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda la mía, ante sus ataques diarios?", apuntó. "Usted no es la protagonista", respondió de nuevo Bergerot.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha negado que fuera un caso de acoso sexual y laboral y lo ha circunscrito a una disputa laboral, por lo que descartó dimisiones, tanto de la cúpula del PP como del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, al demostrarse "carente de sustento". También tachó de "falso" que el partido "presionara a nadie para tapar" la denuncia. Según la información adelantada por el diario El País, la exconcejala denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

En declaraciones a los medios antes del pleno de la Asamblea, Serrano ha afirmado que, en una reunión, "se le preguntó directamente" a la entonces edil "si se trataba de una cuestión de abuso o de acoso sexual y esto fue negado". Y ha añadido que la denuncia interna fue archivada "ante la falta de pruebas y de concreción". "Hicimos todo lo que teníamos que hacer", zanjó.