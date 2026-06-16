Calama rechaza la petición de Zapatero de suspender su declaración sobre las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para mañana en relación con la pieza separada del caso Plus Ultra abierta a raíz del hallazgo de unas joyas en el registro de su oficina en la calle de Ferraz.

En el auto, el magistrado explica que la citación no supone ninguna “merma real en su derecho de defensa” por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la “inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”.

Sin embargo, el instructor indica que, aunque la pieza separada se incoó el pasado día 12, su contenido no incorpora hechos nuevos, sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal.

Para Calama, el hecho que justifica la apertura de la pieza separada tuvo lugar el pasado 19 de mayo y consta en las actuaciones desde esa fecha, siendo plenamente conocido o accesible para la defensa.

El magistrado rechaza que exista una indefensión material ya que el investigado puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal.

Además, recuerda que la defensa tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo estima necesario, “lo que excluye cualquier perjuicio irreparable”.