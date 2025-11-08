Un centenar de camiones toma las calles de Pamplona en las protestas del sector.

Más de un centenar de camiones han tomado este sábado las calles de Pamplona en respuesta a una convocatoria de las asociaciones profesionales TRADISNA, ANET e HIRU, que piden al Gobierno de Navarra "peajes para nadie, fiscalidad justa e infraestructuras seguras".

Lo han dicho los portavoces de las tres asociaciones del transporte por carretera, unidos en la convocatoria de la anunciada como 'gran camionada' que ha irrumpido en el centro de Pamplona haciendo sonar sus cláxones y ralentizando el tráfico, aunque han respetado el permiso que limitaba su circulación a un mismo carril, dejando libre el resto de la vía.

Como en las acciones que han llevado a cabo en las últimas semanas, la movilización ha pedido al Gobierno de Navarra "soluciones reales para el transporte", convencidos de que "esta es una lucha de todo el sector y de toda la sociedad navarra, ya que el transporte está presente en cada producto, en cada comercio y en cada hogar".

En una nota recuerdan que con acciones como esta el transporte navarro muestra el rechazo a "la imposición" de peajes en las carreteras, "una fiscalidad justa, mejoras en infraestructuras, así como medidas efectivas que garanticen el relevo generacional y la dignidad profesional de las personas transportistas".